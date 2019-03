Ekstraklasa piłkarska – wygrane Lecha i Pogoni, czarna seria Arki 0 3 marca 2019

Lech Poznań i Pogoń Szczecin po niedzielnych zwycięstwach zbliżyły się do ścisłej czołówki ekstraklasy. Czarną serię mają piłkarze Arki Gdynia, którzy jako jedyni spośród 16 zespołów wiosną nie powiększyli jeszcze dorobku. Lider z Gdańska zagra w poniedziałek.

Prowadzony przez byłego selekcjonera Adama Nawałkę Lech pokonał Arkę 1:0. Gola, swojego 12. w sezonie, krótko przed przerwą uzyskał Duńczyk Christian Gytkjaer.

Mecz nie zachwycił, ale gospodarze po nieudanym początku rundy odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo i w obu tych potyczkach nie stracili gola.

Z 39 punktami „Kolejorz” jest piąty, ale traci tylko jeden do plasujących się bezpośrednio przed nim Jagiellonii Białystok i Piasta Gliwice, więc walka o podium wydaje się bardzo realna.

Minorowe nastroje za to w Gdyni. Drużyna trenera Zbigniewa Smółki w tej rundzie doznała już czwartej porażki, a jednocześnie szóstej w ośmiu ostatnich występach, w których ani razu nie sięgnęła po komplet punktów. 25 punktów wystarcza co prawda do 11. lokaty w tabeli, ale nad znajdującą się w strefie spadkowej Wisłą Płock przewaga stopniała do dwóch.

Wciąż dobrze spisuje się szczecińska Pogoń. Wiosną przegrała tylko na inaugurację i to na boisku lidera (1:2), ale gdyby oceniać „wartości artystyczne”, to „Portowcy” mogliby wywalczyć wtedy trzy punkty. Później przyszły wygrana z Górnikiem Zabrze i remis w Kielcach, a w niedzielę zwycięstwo w Krakowie nad Wisłą 3:2.

Goście w 50. minucie prowadzili już 3:0, a „Biała Gwiazda” rozmiary porażki – już trzeciej wiosną – zmniejszyła w końcówce dzięki dwóm golom Albańczyka Vullneta Bashy.

„W przerwie mówiłem, że 2:0 może być niebezpiecznym wynikiem. Na szczęście podwyższyliśmy na 3:0. Potem nastąpiło załamanie w naszej grze. Wzmocniliśmy rywala, wręcz przywróciliśmy go do życia. Mogło się to różnie skończyć” – ocenił trener szczecińskiej drużyny Kosta Runjaic.

Pogoń jest szósta, ma 38 pkt i po 24. kolejce do sześciu powiększyła przewagę nad dziewiątą obecnie Wisłą, więc miejsce w górnej połowie tabeli przed dodatkową częścią rozgrywek wydaje się bardzo prawdopodobne.

Krakowianie mogą w poniedziałek spaść na 10. pozycję, gdyż tego dnia mające dwa punkty mniej KGHM Zagłębie podejmie w Lubinie prowadzącą w tabeli Lechię. Gdańszczanie obecnie o cztery punkty wyprzedzają broniącą tytułu Legię.

Warszawianie już w piątek pokonali pewnie Miedź Legnica 2:0. Bramki dla mistrzów Polski strzelili dwaj obcokrajowcy – Hiszpan Carlitos (22) i sprowadzony zimą Portugalczyk Iuri Medeiros (62). Poważnym zmartwieniem sztabu szkoleniowego jest jednak kontuzja Sebastiana Szymańskiego. Utalentowany pomocnik doznał skręcenia kolana i póki co nie wiadomo, na ile jest to poważny uraz. W poniedziałek młodzieżowy reprezentant kraju ma przejść dokładne badania.

„Mamy tyle samo punktów, ile Legia miała w tym samym momencie w poprzednim sezonie, kiedy sięgnęła po tytuł” – zwrócił uwagę jej opiekun Ricardo Sa Pinto.

Po pięć „oczek” tracą do jego zespołu Piast i Jagiellonia. Gliwiczanie pewnie wygrali ze Śląskiem Wrocław 2:0 i było to ich trzecie po zimowej przerwie zwycięstwo. Jagiellonia z kolei zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze 2:2. Kontrowersje wzbudził wyrównujący gol Igora Angulo, który w 89. minucie pokonał bramkarza gospodarzy strzałem głową.

„To na pewno duża kontrowersja, bo wydaje mi się, że był spalony. Nie chcę tego na sto procent powiedzieć, bo to pewnie będzie rozstrzygane, ale tego już nie zmienimy” – przyznał trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.

Hiszpan z 15 trafieniami otwiera klasyfikację strzelców.

Ważne zwycięstwa w walce o utrzymanie odniosły w tej serii Wisła Płock – z Cracovią 3:2 i Zagłębie Sosnowiec – 4:1 z Koroną Kielce.

Problemy swojego zespołu przewidział trener „Pasów” Michał Probierz, który mówił, że jego podopiecznych czeka najtrudniejszy mecz, bowiem wystąpią w roli faworytów. Jednak chyba nie przewidział okoliczności, w jakich na siedmiu zostanie przerwana seria ich wygranych.

Spotkanie w Płocku miało dramatyczny przebieg. Gospodarze po bramkach Grzegorza Kuświka (23) i Ariela Borysiuka (49), który popisał się efektownym strzałem z dystansu, prowadzili już 2:0. Przyjezdni doszli do głosu, gdy w 57. minucie Adam Dźwigała został ukarany czerwoną kartką, a rzut karny na bramkę zamienił Hiszpan Airam Cabrera. W 71. minucie wyrównał Filip Piszczek, ale mecz się dopiero rozkręcał.

Wiele emocji przyniosła końcówka. Sędzia Bartosz Frankowski nie uznał gola dla Wisły Płock, a emocje poniosły Cezarego Stefańczyka, który zbyt energicznie protestował i został ukarany czerwoną kartką. Grający w dziewiątkę miejscowi zdołali jednak strzelić zwycięską bramkę. W drugiej minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykorzystał Dominik Furman.

„Z mojego punktu widzenia kuriozalne spotkanie, choć dla kibiców na pewno bardzo ciekawe. Trzeba powiedzieć, że zespół Wisły był bardziej zdecydowany w swoich atakach” – ocenił Probierz.

To pierwsze zwycięstwo płocczan od 10 listopada, którzy w ośmiu poprzednich meczach zdobyli zaledwie dwa punkty. Nie wystarczyło to jednak do opuszczenia strefy spadkowej. Wisła z 23 pkt jest 15., ale do 14. w tabeli i pierwszej „bezpieczniej” Miedzi, a także sklasyfikowanych tuż przed nią Górnika i Śląska, traci już tylko punkt.

Z walki o utrzymanie nie rezygnują też sosnowiczanie. Beniaminek po dopiero czwartym zwycięstwie w sezonie, ale jednocześnie już drugim na wiosnę, z 18 punktami wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale systematycznie skraca dystans do rywali.

