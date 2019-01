Ekstraklasa piłkarska – Wisła Kraków wciąż bez licencji 0 11 stycznia 2019

Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przywróciła Wiśle Kraków licencji na grę w ekstraklasie – poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Rozen. Zawieszono ją 3 stycznia w związku z niejasną sytuacją prawną klubu.

W piątek odbyło się posiedzenie komisji m.in. w sprawie Wisły, a po nim Rozen spotkał się z przedstawicielami mediów.

„My działamy nie na podstawie doniesień medialnych, tylko na podstawie dokumentów, które otrzymujemy” – zaznaczył na wstępie.

Jak przyznał, decyzja z 3 stycznia o zawieszeniu licencji została podjęta ze względu na brak komunikacji z klubem. Nie wiadomo było tak naprawdę, kto jest właścicielem akcji Wisły S.A. i kto ma możliwość prawnego reprezentowania tego klubu.

„Po naszej decyzji skierowaliśmy zapytanie z prośbą o wyjaśnienia, jeżeli chodzi o sprawy właścicielskie i zadaliśmy dodatkowe pytania związane z sytuacją finansową klubu. Sytuacja w Wiśle jest dynamiczna i zmienia się praktycznie z godziny na godzinę. Otrzymaliśmy odpowiedź z klubu, która odpowiadała tylko na część z zadanych pytań. Po analizie tych informacji i debacie w dniu dzisiejszym zdecydowaliśmy, żeby uchylić naszą decyzję z 3 stycznia, jako że otrzymaliśmy z klubu informacje o tym, kto według klubu jest jego właścicielem, a kto prezesem. Natomiast, niestety, nie uzyskaliśmy wiarygodnych informacji finansowych i wiarygodnej prognozy finansowej na resztę sezonu. W związku z tym ponownie zawiesiliśmy licencję Wisły, ale już z innych przesłanek” – powiedział Rozen.

Dodał, że przesłanki są głównie finansowe – niespełnianie kryterium F05 (podręcznika licencyjnego), czyli przedstawienia wiarygodnej prognozy finansowej.

Ponadto komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające, dotyczące właściciela akcji Wisły S.A.

„Przekazane nam informacje wzbudzają wątpliwości. Nikt nie może ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, czy Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków jest właścicielem stu procent akcji Wisła S.A.” – wyjaśnił przewodniczący komisji.

Jak przyznał, na tym etapie postępowania komisja nie jest w stanie powiedzieć, jak wygląda sytuacja.

„Mamy wątpliwości, stąd wszczęcie tego postępowania. I teraz zakomunikowaliśmy to panom, którzy sami się do nas zgłosili, że mamy dwie kwestie do rozwiązania. Jeżeli ponad wszelką wątpliwość uzyskamy opinię prawną z niezależnej kancelarii, która potwierdzi nam, że Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków jest właścicielem tych akcji i w związku z tym występujący obecnie pan Rafał Wisłocki jest prawomocnym prezesem i może reprezentować klub, to będziemy mieli jasność, że ten pan może podpisywać oficjalne dokumenty i występować w relacji z nami jako prezes klubu. Druga kwestia jest finansowa, związana z kryterium 05. Jeżeli otrzymamy wiarygodną, potwierdzoną przez biegłego rewidenta prognozę finansową, która będzie rękojmią tego, że klub jest w stanie dograć do końca sezonu licencyjnego, to ustaną przesłanki do zawieszenia licencji z tego powodu i natychmiast ją odwiesimy” – podkreślił Rozen.

Przy okazji przypomniał, że komisja musi działać zgodnie z przepisami.

„Bardzo byśmy chcieli, żeby ta sytuacja jak najszybciej się wyjaśniła, natomiast my musimy działać zgodnie z przepisami i w taki sposób, żebyśmy nie narażali Polskiego Związku Piłki Nożnej na ewentualne pozwy i roszczenia od innych, tych niedoszłych lub doszłych inwestorów. Więc ta kwestia własności i tej umowy musi być jasno rozstrzygnięta” – stwierdził.

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPN powtórzył, że sytuacja w Wiśle jest dynamiczna.

„My możemy działać na podstawie tych informacji, które są nam dostępne obecnie. Wszyscy chyba tutaj wiemy, że dochodziło do różnych nieprawidłowości w Wiśle. I w Towarzystwie, i w samej spółce, no i nie wiadomo, co jeszcze może wyniknąć i jakie informacje zostaną nam ujawnione. Dlatego chciałbym podkreślić, że te decyzje możemy weryfikować w zależności od tego, jakie informacje dodatkowo uzyskamy. Na dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że gdy tylko te dwie kwestie zostaną wyjaśnione, następnego dnia licencja zostanie odwieszona. Zakładając, że nie wynikną żadne inne nowe informacje” – zaznaczył Rozen.

Jak dodał, oficjalny komunikat w tej sprawie pojawi się w poniedziałek, ale wiedząc, że „jest tak olbrzymie zainteresowanie tematem i pojawia się dużo informacji, może niekoniecznie prawdziwych”, komisja zakomunikowała to mediom od razu po piątkowym posiedzeniu.

We wtorek śledztwo ws. niegospodarności krakowskiego klubu wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Nieprawidłowości miały dopuścić się zarządy Towarzystwa Sportowego Wisła i Wisła Kraków S.A. Policja zabezpieczyła materiały dowodowe w budynkach klubowych i mieszkaniach prywatnych.

Śledztwo ma na celu wyjaśnić nieprawidłowości związane z nieudaną próbą sprzedaży piłkarskiej spółki funduszom Alelega i Noble Capital Partner. Transakcja ta nie doszła do skutku w niejasnych okolicznościach.

