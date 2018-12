Ekstraklasa piłkarska – Turcja najpopularniejszym miejscem zimowych zgrupowań 0 by dc 27 grudnia 2018

Turcja będzie najpopularniejszym miejscem zimowych przygotowań drużyn piłkarskiej ekstraklasy do drugiej części sezonu. Polscy ligowcy w planach mają także Cypr, Portugalię i Chorwację.

W niedzielę rozpoczęła się najkrótsza w historii zimowa przerwa, gdyż potrwa jedynie 47 dni. Piłkarze wrócą na boiska 8 lutego, jednak urlopy w większości zakończą już 7 stycznia.

Tego dnia treningi wznowi m.in. prowadząca po 20 kolejkach Lechia. Przez 12 dni drużyna trenera Piotra Stokowca ćwiczyć będzie na własnych obiektach i w tym czasie rozegra inauguracyjny sparing – 16 stycznia rywalem będzie pierwszoligowa Bytovia Bytów. Kolejne cztery mecze kontrolne gdańszczanie mają zaplanowane w Turcji, gdzie będą przebywać od 19 stycznia do 2 lutego. Podczas tego zgrupowania zmierzą się m.in. z piątym zespołem rumuńskiej ekstraklasy Viitorulem Konstanca oraz z mistrzem i liderem ligi bułgarskiej Łudogorcem Razgrad.

„Szczególnie cieszę się, że udało nam się załatwić bezpośredni lot czarterowy z Gdańska do Antalyi, dzięki czemu zaoszczędzimy cztery dni. Podczas takich wyjazdów jeden trzeba było poświęcić na podróż i w drugim, po licznych przesiadkach, zawodnicy dochodzili do siebie. A tak, po trzech godzinach lotu, jesteśmy na miejscu i możemy realizować program treningowy” – tłumaczył szkoleniowiec biało-zielonych.

Także rywal lidera zza miedzy – Arka Gdynia – obierze zimą kierunek turecki. Wyruszy tam również 19 stycznia, ale pomorskie kluby nie będą podróżować wspólnie.

„Naszą bazę będzie piękny hotel, który dobrze znam, bo byłem w nim kilka razy. Do Turcji wybieramy się głównie rozgrywać mecze kontrolne, bo tam są bardzo dobre boiska, a w naszym ośrodku w dodatku wyjątkowo szybkie. Moim zdaniem granie w Polsce, na sztucznej nawierzchni i mrozie, nic nie daje. Mamy już dogranych bardzo wymagających rywali i jednego dnia czekają nas nawet dwa sparingi. Osiem dni przed wznowieniem rozgrywek wracamy do Gdyni, zawodnicy dostaną dwa dni wolnego i następnie zaczniemy mikrocykl przed spotkaniem na własnym stadionie z Koroną Kielce, które zaplanowano na 10 lutego” – poinformował trener Arki Zbigniew Smółka.

Z piłkarzami w nowym roku spotka się on po raz pierwszy 8 stycznia, a dzień później zawodnicy przejdą badania szybkościowe i wydolnościowe. Na początku przygotowań gdynianie będą pracować nad podbudową motoryczną na własnych obiektach.

„W klubie jest wszystko, co potrzeba i nie musimy wyjeżdżać na krajowe zgrupowanie. Do dyspozycji mamy znakomitą sztuczną murawę, lekkoatletyczną halę, a także siłownię wyposażoną pod kątem piłkarzy” – podkreślił Smółka.

Do Turcji solidarnie udadzą się też wszyscy trzej przedstawiciele Dolnego Śląska.

Piłkarze KGHM Zagłębie Lubin polecą tam 18 stycznia, ale wszelkie szczegóły ze sparingami są jeszcze uzgadniane. Wcześniej ćwiczyć będą na własnych obiektach.

Podobnie wygląda plan Miedzi Legnica. Podopieczni trenera Dominika Nowaka do zajęć wrócą 8 stycznia, a nad Bosfor wybiorą się sześć dni później i rezydować będą w rejonie Alanyi. Beniaminek ma tam rozegrać pięć sparingów, ale na razie tylko dwa są potwierdzone – z bułgarskim Czerno More Warna i ukraińskim Czornomorcem Odessa. Do kraju legniczanie wrócą 1 lutego.

Program przygotowań Śląska do wiosennej części sezonu może się zmienić, bo ostatnie słowo będzie należeć do nowego trenera, nazwisko którego ma zostać oficjalnie ogłoszone na początku stycznia. Pewne jest, że wrocławianie 20 stycznia polecą do tureckiego Belek i będą tam 10 dni. Treningi będą przeplatać sparingami, m.in. z chorwackim Dinamem Zagrzeb i SFC Opawa z Czech. Nie jest jednak wykluczone, że Śląsk pojedzie na jeszcze jedno, tym razem krajowe zgrupowanie. Decyzję ma podjąć nowy szkoleniowiec.

Na Turcję zdecydował się też Piast, choć w ostatnich latach regularnie wyjeżdżał do ośrodka niedaleko hiszpańskiego Alicante. Wyjątkiem był rok 2015, kiedy do Turcji jednym samolotem wybrały się cztery śląskie ekipy, także Podbeskidzie Bielsko-Biała, Ruch Chorzów i Górnik Zabrze.

„Propozycja hiszpańska pozostała niezmienna, natomiast pojawiła się oferta z Turcji, która okazała się najkorzystniejsza, zarówno biorąc pod uwagę warunki pobytu, cenę, jak i sparingowych rywali” – przekazał PAP rzecznik gliwickiego klubu Maciej Smolewski.

Podczas dwutygodniowego pobytu w Antalyi zespół trenera Waldemara Fornalika rozegra cztery mecze kontrolne. Potwierdzonymi rywalami są na razie azerski Karabach Agdam, którego zawodnikiem jest Jakub Rzeźniczak, ukraińska Zoria Ługańsk i bułgarski Lokomotiw Płowdiw.

Tradycyjnie Turcja – tak można krótko podsumować plan zimowych przygotowań Jagiellonii. Od kilku już bowiem lat właśnie w tym kraju aktualni wicemistrzowie Polski mają główne zgrupowanie w przerwie między rundami. Do treningów piłkarze z Białegostoku wrócą 9 stycznia, by po kilku dniach wylecieć na prawie trzy tygodnie do Belek. Zaplanowano tam na teraz cztery sparingi z zespołami z Rosji, Czech i Ukrainy. Jednym z przeciwników ma być Dynamo Moskwa, którego zawodnikiem jest były gracz „Jagi”, litewski skrzydłowy Fedor Cernych.

Trener Ireneusz Mamrot tuż po ostatnim meczu w tym roku, zremisowanym 1:1 z Piastem w Gliwicach, zapowiedział, że drużynę czekają zmiany. Już wiadomo, że nowych klubów mogą sobie szukać: Lukas Klemenz, Mateusz Machaj, Łukasz Burliga i Cillian Sheridan.

Dwa zgrupowania ma w zimowych planach Pogoń. Szczecinianie – po 16-dniowej przerwie – wznowią zajęcia 7 stycznia. Już tradycyjnie czekają ich wyjazdy do nieodległej nadmorskiej Pogorzelicy, a potem do Turcji. W dniach 15-26 stycznia będą przebywać w Belek, w tym ośrodku co przed rokiem. W trakcie obozu „Portowcy” mają rozegrać cztery spotkania kontrolne. Trwają jeszcze rozmowy z potencjalnymi sparingpartnerami.

Ostatnie 10 dni przed wznowieniem rozgrywek zespół spędzi na własnych obiektach.

Chyba najkrócej, gdyż niespełna cztery tygodnie, potrwają przygotowania do drugiej części sezonu Lecha Poznań. Piłkarze spotkają się na pierwszych zajęciach 14 stycznia, ale nie oznacza to, że przez pierwsze dwa tygodnie nowego roku będą wyłącznie odpoczywać.

„Wszyscy zawodnicy otrzymali rozpiskę, każdy dzień treningowy jest dokładnie opisany, łącznie ze zdjęciami. To będzie praca głównie nad poprawą wydolności tlenowej. Muszą zbudować tzw. bazę, bowiem od 14 stycznia zaczynamy już zajęcia z piłką” – wyjaśnił trener Adam Nawałka.

Pracujący od miesiąca w Lechu szkoleniowiec przyznał, że nie uczestniczył w ustalaniu zimowych planów. Te były już gotowe wcześniej. 19 stycznia, podobnie jak w poprzednich latach, zespół uda się na 12-dniowe zgrupowanie do tureckiego Belek. Zmianie uległo tylko miejsce zakwaterowania – bazą będzie pięciogwiazdkowy hotel z rozbudowanym zapleczem sportowym. Na Riwierze Tureckiej lechici rozegrają cztery spotkania kontrolne; nie wszyscy rywale są jeszcze znani.

Cracovię na początek czeka tradycyjnie Trening Noworoczny. 1 stycznia w południe pierwszy zespół zagra sparingowy mecz z ekipą juniorów. Regularne zajęcia „Pasy” wznowią 7 stycznia, kiedy piłkarze przejdą badania wydolnościowe.

Do 19 stycznia drużyna będzie ćwiczyć na swoich obiektach. 11 stycznia zagra sparing z Hutnikiem Kraków, a 18 stycznia ze Stalą Mielec. Potem poleci do tureckiego Belek, gdzie będzie przebywać do 3 lutego. W planach są cztery sparingi.

„Zagramy na pewno z Terekiem Grozny i Partizanem Belgrad, a dwaj pozostali rywale nie są jeszcze ostatecznie potwierdzeni” – powiedział trener Michał Probierz.

W Turcji formy przed decydującą częścią rozgrywek szukać też będą piłkarze Korony. W trakcie dwutygodniowego pobytu kielczanie rozegrają trzy sparingi, m.in. z trzecim obecnie zespołem czeskiej ekstraklasy Banikiem Ostrawa oraz liderem ligi węgierskiej Ferencvarosem Budapeszt.

Po powrocie do kraju podopieczni trenera Gino Lettieriego zagrają jeszcze dwa mecze kontrolne z występującymi na zapleczu ekstraklasy Puszczą Niepołomice oraz Stalą Mielec.

Górnik Zabrze i Wisła Płock w styczniu wybierają się na Cypr.

Górnicy spotkają się po przerwie świąteczno-noworocznej 10 stycznia. Następnego dnia wylecą na pierwszy obóz przygotowawczy na Cypr. Zamieszkają w miejscowości Protoras, sąsiadującej z Ayia Napa, gdzie rezydowali przed rokiem. Na zakończenie pierwszej części przygotowań piłkarze trenera Marcina Brosza rozegrają sparing.

Po kilku dniach spędzonych w Zabrzu wrócą na Wyspę Afrodyty kontynuować przygotowania. W planach 14-krotnych mistrzów Polski jest kilka meczów sparingowych, m.in. z czeskimi Teplicami, serbskim FK Cukaricki Zagrzeb czy młodzieżowym zespołem Spartaka Moskwa. Ostatni sprawdzian odbędzie się już po powrocie ze zgrupowania; łącznie w planach jest siedem spotkań kontrolnych.

Zawodnicy Wisły Płock wrócą z urlopów 9 stycznia.

„10 dni popracujemy na swoich obiektach, a potem jedziemy na zgrupowanie na Cypr. Trzeci rok z rzędu będziemy gościć w miejscowości Ayia Napa. Tam zagramy z drużynami z Chin, Bułgarii i Rosji. Zaplanowaliśmy także ciekawe mecze kontrolne w Polsce, z drużynami z niższych lig, ale z takimi, które mają potencjał, jak choćby z Widzewem Łódź” – powiedział PAP asystent trenera Wisły Płock Tomasz Tchórz.

Legia Warszawa do rundy wiosennej będzie się przygotowywać w Portugalii. Oba zimowe zgrupowania mistrzów Polski odbędą w miejscowości Troia Peninsula w pobliżu Setubal. Położony na malowniczym półwyspie ośrodek Onetroia wybudowany został z inicjatywy Jose Mourinho i sygnowany jest jego nazwiskiem.

„Jedziemy tam, bo bardzo dobrze znam to miejsce, jest to słynna Akademia Jose Mourinho. Działa od około trzech lat i została zaprojektowana zgodnie z wizją Jose, a on najlepiej wie, jakie są potrzeby profesjonalnych drużyn piłkarskich. Cisza, otoczenie, infrastruktura, pogoda i bliskie sąsiedztwo Lizbony to doskonałe warunki do przeprowadzenia zimowego obozu przygotowawczego. Dzięki licznym kontaktom w Portugalii w tym czasie będziemy mieć możliwość rozegrania kilku sparingów z drużynami z różnych klas. Jest to dobre rozwiązanie dla klubu także ze względów finansowych, więc myślę, że wybraliśmy rozwiązanie, z którego każdy będzie zadowolony” – powiedział szkoleniowiec Legii Ricardo Sa Pinto, cytowany na oficjalnej stronie mistrzów Polski.

Pierwsze zgrupowanie odbędzie się w dniach 7-18 stycznia, a drugie potrwa od 22 stycznia do 2 lutego. Póki co nie są jeszcze dokładnie ustaleni sparingpartnerzy.

Piłkarze zamykającego tabelę ekstraklasy Zagłębia Sosnowiec 15 stycznia pojadą na dwutygodniowy obóz do chorwackiego Medulina.

„Warunki pobytu będziemy mieć bardzo dobre, a do naszej dyspozycji pozostaną pięć trawiastych boisk i dwa ze sztuczną murawą. Drużyna weźmie udział w turnieju Arena Cup, w którym wystąpią dwa zespoły chorwackie, serbski i bośniacki” – poinformował rzecznik klubu Jerzy Mucha.

Zimą 2018 sosnowiczanie – wtedy grający w pierwszej lidze – szlifowali formę przed wiosenną częścią sezonu na zgrupowaniu w Hiszpanii. Zmiana kierunku nie była spowodowana zatrudnieniem litewskiego szkoleniowca Valdasa Ivanauskasa, który w październiku zastąpił Dariusza Dudka. Już wcześniej w klubie rozważano wyjazd do Chorwacji.

W związku z niepewną sytuacją po zmianie właściciela klubu plany przygotowań krakowskiej Wisły nie są jeszcze dokładnie znane. Na pierwszych zajęciach piłkarze mają się spotkać 9 stycznia w ośrodku treningowym w Myślenicach.

„Mamy już umówione sparingi, a przygotowania mamy zaplanowane dwutorowo, bo możemy wyjechać na zagraniczne zgrupowanie, ale też zakładamy, że zostaniemy w Myślenicach, gdzie mamy dobre warunki do treningów” – powiedział trener Wisły Maciej Stolarczyk.

(PAP)