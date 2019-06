Ekstraklasa piłkarska – Piast rozpocznie obronę tytułu od meczu z Lechem 0 3 czerwca 2019

Piłkarze Piasta rozpoczną obronę tytułu mistrza Polski w drugiej połowie lipca od spotkania w Gliwicach z Lechem Poznań. Wicemistrz Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin, a rywalami beniaminków – Rakowa Częstochowa i ŁKS Łódź – będą Korona Kielce i Lechia Gdańsk.

Terminarz ekstraklasy na sezon 2019/20 opublikowano w poniedziałek. Uwzględniono w nim m.in. fakt, że cztery kluby będą w tym czasie zaangażowane w eliminacje europejskich pucharów. Z tego też powodu Piast, Legia, Lechia i Cracovia nie będą rywalizować między sobą w żadnej z sześciu pierwszych kolejek.

„To już przyjęta zasada, że żaden z klubów, uczestniczących w kwalifikacjach europejskich rozgrywek, nie będzie grał ze sobą w trakcie eliminacji. Staraliśmy się maksymalnie im pomóc, minimalizując też odległości wyjazdów w tym okresie. Oznacza to, że czołowe zespoły z poprzedniego sezonu zagrają między sobą dopiero w drugiej części rundy jesiennej. Jak co roku poprosiliśmy kluby o nadsyłanie uwag odnośnie dostępności stadionów – udało się je wszystkie spełnić. Oznacza to jednak, że przy spełnianiu uwag, czasem zespoły rozgrywają dwa mecze z rzędu u siebie lub na wyjeździe” – powiedział dyrektor operacyjny ekstraklasy Marcin Stefański, cytowany w komunikacie.

Sezon rozpocznie się w weekend 20-21 lipca, choć na razie nie sprecyzowano, w jakie dni odbędą się mecze (być może także w piątek 19 i poniedziałek 22 lipca).

„Najważniejsze zmiany w nowym sezonie, to zmniejszenie liczby meczów w poniedziałki oraz tylko jedna kolejka w środku tygodnia w decydującej fazie rozgrywek w maju. Szczegółowy plan rozgrywek będzie ogłaszany, tak jak miało to miejsce w poprzednich sezonach, z około miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, gdy nie było w ekstraklasie zespołów, które rozgrywały mecze domowe na stadionie w innym mieście, w nowych rozgrywkach, przynajmniej przez ich część, Raków Częstochowa będzie grał w Sosnowcu. Do wniosku przedstawicieli beniaminka przychyliła się Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN” – wyjaśnił Stefański.

Na przerwę świąteczną piłkarze udadzą się po weekendzie 21-22 grudnia, w rozgrywki wznowią 8-9 lutego. Runda zasadnicza zakończy się 11-12 kwietnia.

(PAP)