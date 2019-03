Ekstraklasa piłkarska – derby Śląska, lider z Wisłą Płock 0 7 marca 2019

Derby Śląska Górnik Zabrze – Piast Gliwice rozpoczną w piątek 25. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Zmagania ligowców zakończą się w poniedziałek, kiedy prowadząca Lechia Gdańsk podejmie Wisłę Płock.

Jesienią Piast wygrał u siebie 1:0, a jedyną bramkę strzelił Hiszpan Gerard Badia.

„Pamiętam też swojego pierwszego gola w barwach Piasta. Strzeliłem go w Zabrzu, wygraliśmy tam w 2014 roku 2:1. Na głowie zostały mi szwy po meczu wyjazdowym z Górnikiem rok później. Byłem na boisku kilka minut i pojechałem do szpitala, a przegraliśmy 2:5. Ostatnio na stadionie Górnika nie zwyciężaliśmy i czas to zmienić” – zadeklarował kapitan gliwiczan, który ostatnio stracił miejsce w podstawowym składzie.

Natomiast rok temu marcowe derby w Gliwicach zakończyły się walkowerem na rzecz gości. Piast prowadził 1:0, ale w 80. minucie grupa kibiców gliwiczan zniszczyła część ogrodzenia, kilku wbiegło na murawę. Interweniowali najpierw ochroniarze, potem policjanci. Po 38-minutowej przerwie zapadła decyzja o przerwaniu spotkania.

Walczący wtedy o utrzymanie gospodarze stracili trzy punkty i zapewnili sobie pozostanie w lidze dopiero w ostatniej kolejce sezonu. Przed tą kolejką Piast z dorobkiem 40 punktów (tyle samo ma trzecia Jagiellonia Białystok) zajmuje czwarte miejsce, a Górnik Zabrze (24 pkt) jest 13.

Oprócz zespołu z Zabrze 24 punkty ma również Miedź Legnica i Śląsk Wrocław, który w drugim piątkowym meczu podejmie trzecią w tabeli Jagiellonię Białystok. Podopieczni Ireneusza Mamrota przystąpią do tego spotkania po dwóch meczach bez zwycięstwa. W poprzedniej kolejce zremisowali z Górnikiem Zabrze 2:2 tracąc bramkę w 89. minucie. We wrześniu natomiast przegrali u siebie ze Śląskiem 0:4, a trzy bramki strzelił Marcin Robak.

„Choć takie wyniki się pamięta i odcisnęły one swoje piętno, to na najbliższy mecz trzeba wyjść z myślą o zwycięstwie. Musimy zagrać mądrze, a nie tylko próbować za wszelką cenę coś udowodnić, bo to nie zawsze się dobrze kończy. Chcemy zdobyć trzy punkty. Wiemy, że Śląsk jest po porażce, a na dole tabeli zrobiło się bardzo ciasno, więc rywale również będą pod presją i bardzo zmotywowani” – powiedział Mamrot cytowany przez oficjalną stronę Jagiellonii.

Pięć punktów przewagi nad zespołem z Białegostoku i Piastem ma Legia Warszawa, która w sobotę zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia. Ta z kolei przegrała wszystkie cztery mecze po przerwie zimowej i w tym roku nie zdobyła jeszcze punktu. Po raz ostatni Arka wygrała 26 listopada pokonując u siebie Wisłę Kraków 4:1. W tej sytuacji zagrożona jest posada trenera Zbigniewa Smółki.

W trudnej sytuacji, mimo zwycięstwa w poprzedniej kolejce nad Koroną Kielce 4:1, wciąż jest Zagłębie Sosnowiec. Beniaminek, który zagra na wyjeździe z siódmą Cracovią (36 pkt) z 18 punktami zamyka tabelę i do bezpiecznej pozycji traci sześć oczek.

W innym sobotnim spotkaniu ósma Korona Kielce (36 pkt) podejmie 10. Wisłę Kraków (32 pkt).

Do walki o miejsce na podium włączyła się Pogoń Szczecin, która z 38 punktami zajmuje szóste miejsce. „Portowcy” w najbliższej kolejce podejmą dziewiąte KGHM Zagłębie Lubin (33 pkt). O miejsce w czołówce walczy również Lech Poznań, który po dwóch ostatnich zwycięstwach z 39 punktami jest piąty. „Kolejorz” w drugim niedzielnym meczu zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica (24 pkt).

25. kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie prowadzącej Lechii Gdańsk z Wisłą Płock. Lider po raz drugi z rzędu zagra w poniedziałek.

„Lechia przegrała w tym sezonie tylko trzy pojedynki – jeden z nich, właśnie z Wisłą. Chcemy znowu ich pokonać. Lechia to zespół, który traci mało goli – najmniej w ekstraklasie. My jednak mamy więcej fantazji, potrafimy nagle się poderwać do walki i odwrócić losy meczu. Jedziemy do Gdańska żeby wygrać” – powiedział PAP asystent trenera Wisły Płock Tomasz Tchórz.

W 10. kolejce „Nafciarze” pokonali u siebie obecnego lidera 1:0. Potem gdańszczanie zapisali na swoim koncie 13 kolejnych meczów bez porażki, by przed tygodniem przerwać passę i ulec Zagłębiu Lubin 1:2.

Program 25. kolejki:

8 marca, piątek

Górnik Zabrze – Piast Gliwice

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok

9 marca, sobota

Cracovia – Zagłębie Sosnowiec

Korona Kielce – Wisła Kraków

Arka Gdynia – Legia Warszawa

10 marca, niedziela

Pogoń Szczecin – KGHM Zagłębie Lubin

Miedź Legnica – Lech Poznań

11 marca, poniedziałek

Lechia Gdańsk – Wisła Płock

(PAP)