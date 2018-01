Coutinho oficjalnie w Barcelonie za rekordową sumę 0 by dc 6 stycznia 2018

Barcelona potwierdziła w sobotę wieczorem transfer z Liverpoolu brazylijskiego pomocnika Philippe’a Coutinho. Według mediów zmieni on klub za sumę 120 milionów euro, która może wzrosnąć o kolejne 40 mln, co czyni go trzecim najdroższym piłkarzem w historii.

„Barcelona i Liverpool uzgodniły transfer Philippe’a Coutinho. Zawodnik podpisze kontrakt na pięć i pół roku z klauzulą odstępnego wysokości 400 mln euro” – poinformował kataloński klub w specjalnym komunikacie.

W niedzielę Coutinho ma obejrzeć spotkanie lidera ligi hiszpańskiej z Levante. Na początek przyszłego tygodnia zaplanowano uroczystą prezentację zawodnika na Camp Nou.

Brazylijczyk opuścił dwa ostatnie mecze Liverpoolu – z Burnley w Premier League oraz z Evertonem w Pucharze Anglii. Trener Juergen Klopp tłumaczył jego absencję urazem uda.

Jeśli potwierdzą się informacje o wysokości transferu, 25-latek zostanie najdroższym piłkarzem pozyskanym przez „Barcę”. Dotychczasowy rekord to 105 mln euro, jakie klub zapłacił latem 2017 za francuskiego skrzydłowego Borussii Dortmund Ousmane Dembele.

W historii futbolu więcej kosztowali tylko Brazylijczyk Neymar, który w sierpniu za 222 mln euro przeniósł się z Barcelony do Paris Saint Germain oraz Kylian Mbappe. Francuz przeszedł z AS Monaco do Paris St. Germain za 180 mln euro, ale tę sumę paryski klub zapłaci latem tego roku.

Najdroższe transfery w historii piłki nożnej:

piłkarz z klubu do klubu rok kwota

Neymar FC Barcelona Paris St. Germain 2017 222 mln euro

Kylian Mbappe AS Monaco Paris St. Germain 2017-18 180*

Philippe Coutinho FC Liverpool FC Barcelona 2018 120 (może wzrosnąć do 160)

Ousmane Dembele Borussia Dortmund Barcelona 2017 105 (może wzrosnąć do 147)

Paul Pogba Juventus Turyn Manchester United 2016 105 (może wzrosnąć do 110)

Gareth Bale Tottenham Hotspur Real Madryt 2013 101

Cristiano Ronaldo Manchester United Real Madryt 2009 94

Gonzalo Higuain SSC Napoli Juventus Turyn 2016 90

Neymar FC Santos FC Barcelona 2013 88,5

Virgil Van Dijk Southampton Liverpool 2018 84

Romelu Lukaku Everton Manchester United 2017 84

* Mbappe jest na razie wypożyczony do PSG. Kwota 180 mln za jego zakup zostanie zapłacona latem 2018 roku.

(PAP)