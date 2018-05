Celtics pokonali Cavaliers w pierwszym meczu finału na Wschodzie 0 by dc 14 maja 2018

Koszykarze Boston Celtics odnieśli u siebie pewne zwycięstwo nad Cleveland Cavaliers 108:83 w pierwszym meczu finału Konferencji Wschodniej ligi NBA. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Jaylen Brown – 23. Wśród pokonanych zawiódł tym razem LeBron James – 15.

W poprzedniej rundzie „Kawalerzyści” łatwo wyeliminowali najlepszy zespół Wschodu w sezonie zasadniczym Toronto Raptors 4-0, a James zdobywał w tej serii średnio 34,3 pkt. W niedzielę w Bostonie miał jednak słaby dzień.

Pilnowany przez muskularnego Marcusa Morrisa, który już przed meczem zapowiadał, że przeciwko trzykrotnemu mistrzowi NBA będzie grał bez żadnych kompleksów, zdobył tylko 15 punktów. W dodatku przy fatalnej skuteczności – trafił sześć z 15 rzutów z gry, w tym żadnego z pięciu za trzy punkty.

„Rywale mieli w tym meczu dobrą taktykę. Marcus Morris był jednym z wiodących graczy w ich ekipie. Sprawił, że nie mogłem znaleźć swojego rytmu w grze” – przyznał gwiazdor Cavaliers.

Już w pierwszej fazie meczu gospodarze zdobyli 14 punktów, nie tracąc żadnego. Po pierwszej kwarcie prowadzili jeszcze wyżej (36:18). Do przerwy, mimo nieobecności na parkiecie kontuzjowanego reżysera gry Kyriego Irvinga, przewaga wzrosła do 26 punktów (61:35). W trzeciej kwarcie goście zdołali zmniejszyć straty do 14, ale nie byli w stanie odwrócić losów spotkania.

W ekipie „Celtów” Morris zakończył mecz z double-double: 21 pkt i 10 zbiórek, Al Horford dodał 20 pkt, a 21-letni Brown i o rok młodszy Jason Tatum – odpowiednio 23 (także 8 asyst) i 16.

James, który mecz kończył na ławce rezerwowych Cavaliers, nie miał wsparcia kolegów z drużyny. Z pierwszej piątki tylko Kevin Love uzyskał dwucyfrową zdobycz punktową – 17. Pozostała trójka (J.R. Smith, Kyle Korver, George Hill) zdobyła łącznie 14 pkt.

„Król James”, który staje przed szansą ósmego z rzędu występu w finale, jest jednak optymistą. „To był tylko mecz numer 1. Musimy zaadaptować nasz system do ich defensywy. To przecież jedna z naszych silnych stron. Nie jestem zaniepokojony po tej porażce. Bywałem w takich sytuacjach nie raz, a już we wtorek możemy zacząć swoją grę” – ocenił.

Trener Celtics Brad Stevens chwalił po meczu swoich podopiecznych.

„Byliśmy agresywni od początku spotkania, zarówno w obronie jak i w ataku. Ale możemy grać jeszcze lepiej” – podkreślił.

Rywalizacja w finale konferencji trwa do czterech zwycięstw. Drugi mecz tych zespołów odbędzie się we wtorek, również w Bostonie.

