Brzęczek: bardzo ważne zwycięstwo. Foda: zasłużyliśmy co najmniej na punkt 0 21 marca 2019

Po meczu Polski z Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy powiedzieli:

Jerzy Brzęczek (selekcjoner reprezentacji Polski):

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy ten trudny i wyrównany mecz. Kwalifikacje dopiero się zaczęły, są długie, ale to bardzo ważne zwycięstwo. W pierwszej połowie mieliśmy problemy, Austriacy dobrze grali skrzydłami, a my popełnialiśmy błędy taktyczne. W przerwie dokonaliśmy zmian, gra się poprawiła i spotkanie wyglądało inaczej, a Piątek dał świetną zmianę. Trzeba podkreślić, że drużyna austriacka zagrała bardzo dobrze, a w końcówce Marc Janko miał świetną okazję, by wyrównać. Arkadiusz Milik miał gorączkę, w ostatnich dniach był przeziębiony, ale zdecydowaliśmy się wystawić go od pierwszej minuty. Piotr Zieliński odczuwa ból po tym starciu, po którym nie mógł wykonywać sprintów. Jutro się okaże, czy to zwykłe stłuczenie, czy coś poważniejszego. Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski pokazali, że mogą grać razem i dobrze im to wyszło. W pakiecie dwóch meczów te drugie zwykle nie były w naszym wykonaniu takie, jakbyśmy oczekiwali. Oczywiście w niedzielę będziemy z Łotwą faworytem, ale musimy się zregenerować i podejść do tego meczu z pełnym zaangażowaniem.

Franco Foda (trener reprezentacji Austrii):

– Jeśli się przeanalizuje całe 90 minut, to uważam, że zasłużyliśmy co najmniej na jeden punkt. Rywale w pierwszej połowie oddał jeden strzał z dystansu. My przez pierwsze 20-25 minut graliśmy bardzo dobrze. Potem było zbyt dużo niedokładności w grze do przodu. Omówiliśmy kilka sytuacji w przerwie, a w drugiej połowie wcieliliśmy to w życie. Niestety, nie zachowaliśmy czujności przy stałym fragmencie gry, co było naszym założeniem. W pierwszej części gry kontrolowaliśmy sytuację. Potem musieliśmy skorygować plan. Normalnie piłka pisze historię, normalnie Marc Janko zdobywa gole w takich sytuacjach. Ale trzeba mu oddać, że zawsze nas wspiera, więc nie ma powodu, by trzymać zwieszoną głowę”.

Krzysztof Piątek (strzelec zwycięskiej bramki):

– Wychodziłem na boisko dobrze zmotywowany i chciałem pomóc drużynie. Fajnie, że wygraliśmy. Czy piłka mnie szuka? Ja szukam piłki, a ona mnie znajduje. Miałem dziś drugą sytuację, którą powinienem wykorzystać, ale liczą się trzy punkty. W niedzielę gramy o kolejne zwycięstwo i mam nadzieję, że też wygramy. Postaram się wyeliminować błędy i mam nadzieję, że jeśli w następnym meczu będę miał dwie sytuacje, to wykorzystam obie.

Robert Lewandowski (kapitan reprezentacji Polski):

– Dla nas to bardzo ważne zwycięstwo. Mam nadzieję, że w niedzielnym meczu z Łotwą to potwierdzimy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Austriacy będą grać twardo. Ale my się dobrze do tego przygotowaliśmy, nie odpuszczaliśmy. W drugiej połowie prezentowaliśmy naszą grę z piłką, mieliśmy sytuacje. Jeżeli chodzi o Krzyśka Piątka, to idzie mu wszystko. Gdybyśmy wykorzystali drugą sytuację, to byłoby jeszcze bardziej super, ale najważniejsze, że Krzysiek strzelił bramkę, która dała nam zwycięstwo. Podkreślę również to, jak chłopaki zagrali w defensywie i jak doskakiwali do przeciwników – to sprawiało, że z przodu czuliśmy się pewni. W efekcie mogliśmy wyprowadzać kontry i stwarzać sytuacje.

Bartosz Bereszyński (obrońca reprezentacji Polski):

– Widać było, że wszyscy nasi piłkarze grają na co dzień w swoich klubach, są w rytmie meczowym. Czy to zwycięstwo +zbuduje+ naszą drużynę na kolejne spotkania? Szczerze mówiąc, już po ostatnim meczu Ligi Narodów, z Portugalią na wyjeździe, poczuliśmy więź w drużynie i to, że jesteśmy coraz lepsi. Tam trzeba było co najmniej zremisować, żeby być losowanym z pierwszego koszyka. W meczu z Austrią tez widać było ten kolektyw. Potwierdziliśmy, że wszystko idzie w dobrą stronę i bardzo się cieszymy. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo ważny dla układu tabeli. Teraz nie możemy tracić koncentracji. Z tymi teoretycznie słabszymi rywalami mecze nie będą na pewno łatwe i trzeba to sobie tak poukładać w głowie, żeby wyjść na boisko i wygrać

Kamil Glik (obrońca reprezentacji Polski):

– Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu i taki rzeczywiście był. Wiedzieliśmy, że Austriacy będą mieli swoje sytuacje, my mieliśmy swoje. Na pewno dopisało nam też trochę szczęścia. W bólach, ale wygraliśmy z teoretycznie najgroźniejszym rywalem w naszej grupie, na dodatek na jego terenie. Zwycięstwo na pewno może więc cieszyć, ale jeszcze daleka droga przed nami. Wszyscy wiemy, że piłka uczy pokory. Dlatego trzeba podchodzić do tego spokojnie, z chłodną głową. I w niedzielnym meczu potwierdzić, że wszystko jest na dobrej drodze.

Piotr Zieliński (pomocnik reprezentacji Polski):

– Skupialiśmy się na tym, co my musimy zrobić, a nie Austriacy. Myślę, że wyglądało to dobrze. Stworzyliśmy kilka fajnych akcji. Najważniejsze, że strzeliliśmy jedną bramkę więcej i mamy trzy punkty. To na pewno bardzo ważne zwycięstwo, świetny start, ale zostało jeszcze wiele meczów i musimy w każdym z nich dawać z siebie maksimum. Jak się czułem na lewej stronie pomocy? Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kontuzję, to zostałem sfaulowany, upadłem na plecy i poczułem ból przy sprincie. Plecy troszkę mnie +ciągnęły+ i taka była decyzja, żeby wszedł Krzysiek Piątek. Fajnie, że strzelił gola. Nie było jeszcze diagnozy, po powrocie do Warszawy na pewno będę miał masaże. Wszystko powinno być dobrze.

