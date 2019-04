Amstel Gold Race – popis van der Poela i Niewiadomej 0 22 kwietnia 2019

Holender Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) wygrał w pięknym stylu kolarski klasyk Amstel Gold Race. Jeszcze 250 metrów przed metą w Berg en Terblijt koło Valkenburga prowadził Michał Kwiatkowski (Sky), ale wyprzedziła go grupa rozpędzonych rywali.

Końcówka najbardziej prestiżowego holenderskiego klasyka przyniosła mnóstwo emocji. Wydawało się, że o zwycięstwo będą walczyć Francuz Julian Alaphilippe z Duńczykiem Jakobem Fuglsangiem, jednak zbyt wcześnie zaczęli się „czarować” przed finiszem.

Kilometr przed metą doścignął ich Kwiatkowski i wysunął się na prowadzenie, ale za nim w błyskawicznym tempie zbliżała się druga grupa, w której tempo dyktował van der Poel. Ostatnie metry to popis mistrza Holandii. Nie dał żadnych szans rywalom, wyprzedzając Australijczyka Simona Clarke’a i Fuglsanga. Kwiatkowski ukończył wyścig na 11. miejscu.

Minąwszy metę Holender z niedowierzaniem kręcił głową, a potem długo leżał na ziemi, skrajnie wyczerpany finiszem. „Nie rozumiem, jak to się stało” – powiedział reporterom.

W Niedzielę Wielkanocną kolarze mieli do wykonania ciężką pracę. Ścigali się na 265-kilometrowej trasie, z 35 krótkimi podjazdami na wzgórza Limburgii, dającymi łącznie przewyższenie 4 tys. metrów, tyle co na górskim etapie Tour de France. W decydującą fazę rywalizacja weszła w Eyserbosweg, 37 km przed metą, gdzie z czołówki oderwał się Alaphilippe, a za nim pomknął Fuglsang. Kwiatkowski i Włoch Matteo Trentin też ruszyli do przodu, ale nie zdołali doścignąć Francuza i Duńczyka. Przez wiele kilometrów dwie dwójki dzieliła różnica ok. 20 sekund.

Van der Poel został w kolejnej grupie, tracącej 10 km przed metą ponad 40 sekund. W tym momencie niewielu było optymistów, którzy wciąż wierzyli w sukces reprezentanta gospodarzy. Tymczasem mało realny scenariusz stał się faktem, m.in. wskutek niefrasobliwości Alaphilippe’a i Fuglsanga.

Błyskotliwe zwycięstwo van der Poela wywołało euforię holenderskiej publiczności, która na sukces reprezentanta gospodarzy czekała od 2001 roku. Ten rok jest dla 24-letniego kolarza wyjątkowo udany. Rozpoczął go od drugiego w karierze tytułu mistrza świata w przełajach, a na szosie odniósł już sześć zwycięstw, m.in. w innym klasyku z cyklu World Tour – Dwars door Vlaanderen.

W Amstel Gold Race zwyciężył w 29 lat po swoim ojcu Adrie van der Poelu. Dziadkiem Mathieu od strony matki jest natomiast legenda francuskiego kolarstwa Raymond Poulidor.

Emocji nie zabrakło także w rywalizacji kobiet. Triumfowała Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM). Zaatakowała niespełna trzy kilometry przed metą na słynnym wzniesieniu Cauberg, a później na płaskim odcinku obroniła przewagę. Ścigała ją mistrzyni świata w jeździe indywidualnej na czas Holenderka Annemiek Van Vleuten, ale Polka utrzymała do mety kilka metrów przewagi. Trzecie miejsce zajęła kolejna Holenderka Marianne Vos (CCC-Liv), finiszując na czele niewielkiej grupy zawodniczek.

„Nie mogę w to uwierzyć. O Boże, co ja zrobiłam. Nie patrzyłam, co się dzieje za moimi plecami. Słyszałam tylko dyrektora sportowego, który krzyczał, abym nie oglądała się za siebie” – powiedziała Niewiadoma reporterowi Eurosportu.

To trzecie zwycięstwo Polki w wyścigu najwyższej kategorii World Tour, ale najbardziej cenne. 24-letnia kolarka z Ochotnicy Górnej na Podhalu triumfowała też w klasyfikacji generalnej wyścigu etapowego Dookoła Wielkiej Brytanii (OVO Energy Women’s Tour) w 2017 roku, a w ubiegłym była najlepsza w Trofeo Alfredo Binda.

Amstel Gold Race był pierwszą częścią tzw. tryptyka ardeńskiego. Kolejnymi odsłonami będą Strzała Walońska w najbliższą środę oraz w następną niedzielę najstarszy z klasyków – Liege-Bastogne-Liege. Ten ostatni jest głównym celem Kwiatkowskiego w wiosennej części sezonu.

(PAP)