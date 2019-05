Judasz w Pruchniku – stereotypy mają się dobrze 0 6 maja 2019

Prof. Danusha V. Goska, wykładowczyni William Peterson University, pisarka i ekspertka w dziedzinie antypolskich stereotypów, w eseju na temat antypolskich stereotypów dla „Dziennika Związkowego”:

„Bicie kukły Judasza było praktykowane w Grecji, na Filipinach i w Ameryce Łacińskiej, a także w Liverpoolu w Anglii. Oczywiście, w protestanckiej Anglii pali się co roku 5 listopada wizerunek katolickiego Guya Fawkesa, ale nikt nie krytykuje tego zwyczaju. Lista światowego dziedzictwa UNESCO zawiera wzmiankę o czeskiej wersji zwyczaju bicia i palenia kukły Judasza. Nikt też nie obarcza Meksykanów, którzy entuzjastycznie praktykowali zwyczaj bicia Judasza, odpowiedzialnością za Holocaust. Skupienie światowej uwagi wyłącznie na Polsce, w której zwyczaj ten nigdy nie osiągnął rozmiarów ogólnokrajowych, pokazuje powrót do tendencji ożywienia stereotypu Polaka-brutala, dzięki któremu można na nowo napisać historię II wojny światowej”.

Jak mieszane małżeństwo

Przed laty przeczytałam artykuł o mieszanych małżeństwach między czarnoskórymi i białymi Amerykanami. Artykuł został opublikowany w latach 60., kiedy takie małżeństwa były jeszcze rzadkością i niosły za sobą ryzyko ostracyzmu społecznego. Mieszane małżeństwa jawiły się jako świadectwo triumfu miłości nad uprzedzeniami rasowymi, ale czasami, jak twierdzili sami małżonkowie, zdarzało się, że na powierzchnię wypływały ukryte uprzedzenia i stereotypy wbite do głowy podczas procesu wychowania. Gdy sprawy przybierały nieciekawy obrót i między małżonkami pojawiały się spięcia, nadchodził moment, kiedy któreś traciło panowanie nad sobą i w powietrzu pojawiały się epitety takie jak „czarnuch” lub „cracker” (w slangu amerykańskim pejoratywne określenie osoby białej, zwłaszcza z nizin społecznych, często odnoszące się do mieszkańców stanów południowych, zwłaszcza Georgii i Florydy – przyp. red.), bądź inne rasistowskie obelgi. Najwyraźniej można kochać kogoś tak bardzo, że staje się przeciwko przyjętym zwyczajom, a nawet prawu, ale kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych, długotrwały trening nienawiści i uprzedzeń ukazuje swą paskudną twarz.

Polacy zaangażowani w dialog polsko-żydowski są jak ci małżonkowie. Od dziesięcioleci występujemy przeciwko, nienawiści, stereotypom i lękom, walczymy z uprzedzeniami, ale kiedy pojawia się moment napięcia lub kryzys, na powrót jesteśmy zamykani w ciasnym pudełku ze stereotypami. Stajemy się ponownie „zacofanymi”, „głupimi Polakami” czy „nazistowskimi szumowinami”.

Oczy świata na Pruchnik

21 kwietnia 2019 roku mój dobry znajomy z Facebooka udostępnił link do artykułu zamieszczonego w „World Israel News”. Artykuł zatytułowany „Mieszkańcy polskiego miasteczka pobili i spalili wizerunek Żyda za zdradę Jezusa ” wywołał wielkie poruszenie i międzynarodową dyskusję na Facebooka, w wyniku której kilka przyjaźni wystawionych zostało na próbę. Moje stanowisko w tej dyskusji okazało się być papierkiem lakmusowym – albo publicznie ogłoszę, że wstydzę się być Polką, albo stracę przyjaciół.

W piątek, 19 kwietnia, w malutkim Pruchniku gdzieś w południowo-wschodniej Polsce, dzieci obiły kijami wykonaną z juty i słomy kukłę Judasza. Kukła miała na piersi napis „Judasz zdrajca 2019”, garbaty czerwony nos, ciemne pejsy i mały czarny kapelusz. Na końcu mężczyźni pocięli słomianą kukłę i podpalili ją. Do sieci trafiło 6-minutowe nagranie, które lotem błyskawicy obiegło świat i trafiło na czołówki gazet i portali informacyjnych takich jak Washington Post, Times of Israel, The Forward, Haaretz, BBC, Newsweek, Reuters, US News and World Report, ABC News, The Times (Londyn), a także wiele innych, zbyt wiele by wymieniać. Ale niech Państwa nie zwiodą poczytne tytuły medialnych gigantów – zabrakło w nich rzetelnego warsztatu dziennikarskiego i etyki zawodowej. Autorzy opisywali lokalny zwyczaj związany z prowincjonalnym miasteczkiem gdzieś u podnóża Karpat, zamieszkanym przez niespełna 3,5 tys. osób, o którym nie słyszała nawet większość Polaków, a co dopiero mieszkańcy Londynu czy Tel Avivu. Dziennikarz World Israel News nawet nie zadał sobie trudu, aby poprawnie napisać nazwę miasteczka, nazywając go „Parchnik”. Żaden dziennikarz opisujący to lokalne wydarzenie nie pojechał do Pruchnika, nie przeprowadził wywiadu z jego mieszkańcami wsi, nie zapytał ich, co oznacza dla nich ten zwyczaj i skąd się wziął. Nikt nie napisał, że wydarzenie zostało skrytykowane przez samych Polaków, władze miasteczka, potępione przez Konfederację Episkopatu Polski, a prokuratura w Jarosławiu sprawdza, czy nie doszło do nawoływania do nienawiści.

Większość międzynarodowych relacji uderzyła w Polaków i Polskę, ożywiła lub wzmocniła stereotyp Polaka-brutala, o którym następująco pisałam w jednej z moich książek („Bieganski: The brute Polak stereotype in Polish-Jewish relations and American popular culture” – przyp. red.).

Stereotyp w służbie manipulacji

Stereotyp nienawistnego, brutalnego Polaka jest bardzo wygodny i służy wielu celom. Jednym z powodów może być przerzucenie odpowiedzialności i poczucia winy za Holocaust z niemieckich nazistów i na polskich katolików. Ponadto stereotyp Polaka-brutala jest wykorzystywany do dyskredytowania wszystkich chrześcijan i samego, liczącego 2 tys. lat, chrześcijaństwa jako religii zacofania i nienawiści. Ostatecznie, stereotyp ten jest coraz częściej wykorzystywany przez tych, którzy zawzięcie krytykują zachodnią cywilizację i jej judeochrześcijańskie korzenie. Chrześcijaństwo jest jednym z fundamentów cywilizacji zachodniej. Wrzucenie Polski do jednego worka z ideologią zrodzoną w głowach niemieckich nazistów służy jako dyskredytowanie zachodniej cywilizacji i jej kulturowego dziedzictwa.

Komentarze, które zamieszczam poniżej, pojawiły się w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych piszących na temat wydarzeń w Pruchniku.

„Ach, Polaczki. Oni nigdy nie zawodzą. Byli głupi, są głupi, głupi pozostaną na zawsze!”

„Nadszedł czas, aby położyć kres ich bardzo lukratywnej turystyce śmierci związanej z Holokaustem – dzięki niej ponownie czerpią zyski z mordowania swoich żydowskich obywateli!”

„Gdyby ktokolwiek miał jeszcze wątpliwość, czy Polacy to antysemici do szpiku kości, to powinno rozwiać wszelki sceptycyzm. Katolicyzm, który trzyma ich w tej ciemnocie, jest zbrodnią”.

„Hitler wykorzystał chrześcijaństwo do poparcia eksterminacji Żydów”.

„Nie uroniłem jednej łzy nad płonącą Notre Dame. Polska i kościół katolicki słyną z antysemityzmu. Krucjaty, Inkwizycja i holokaust były katolickie i inspirowane przez kościół”

Średniowiecze czy XX wiek

Stereotyp Polaka-brutala i antysemity nie ogranicza się do sekcji komentarzy. Artykuł z The Washington Post, zatytułowany „Dzieci biją wizerunek Judasza w Polsce – uparty, średniowieczny antysemityzm”został napisany przez dziennikarza Ricka Noacka. 22 kwietnia Noack opublikował inny artykuł zatytułowany: „Chrześcijaństwo ofiarą ataków? Wybuchy na Sri Lance wywołują gniew skrajnej prawicy na Zachodzie”. Noack został powszechnie skrytykowany za banalizowanie mordu chrześcijan uczestniczących w nabożeństwach wielkanocnych na Sri Lance nazywając go „tematem”.

Noack używa słowa „średniowieczny”, podobnie jak Światowy Kongres Żydów, który powiązał ten ten termin z holokaustem – wydarzeniem XX wieku. „Żydzi są głęboko zaniepokojeni tym okropnym odrodzeniem średniowiecznego antysemityzmu, który doprowadził do niewyobrażalnej przemocy i cierpienia”.

Nazizm był zjawiskiem całkowicie nowoczesnym. Kojarzenie ludobójstwa ze słowem „średniowieczny” jest sposobem na połączenie masowego morderstwa z katolicyzmem, który przez reformacją, zapoczątkowaną w 1517 roku miał monopol na Zachodzie. Średniowiecze skończyło się w Europie całe wieki temu.

Stereotyp Polaka-brutala jest historycznie rewizjonistyczny. Nazizm był przeciwny chrześcijaństwu, zwłaszcza katolicyzmowi. Naziści byli wykształceni, miejscy i uważali się za wysoko rozwiniętych i cywilizowanych. Żaden z czołowych nazistów nie był niewykształcony, ani nie był chłopem. Jak napisał Steven Zipperstein, profesor w dziedzinie kultury i historii żydowskiej Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, nazistowskie Niemcy były „najbardziej kulturalnym krajem Europy, z pewnością krajem o najlepiej wykształconych obywatelach. Niemcy miały najlepszy na świecie system szkół podstawowych, najwyższy wskaźnik alfabetyzacji i najlepsze uniwersytety. Do 1913 roku w Niemczech wydawano więcej książek niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie. Umiejętności techniczne Niemców, rozwinięty przemysł, zmysł biznesu – kraj odniósł niewątpliwy sukces”.

Antysemityzm w Europie

W iście retorycznym piruecie, Noack napisał o antysemickich atakach rozlewających się na całą Europę, łącząc mieszkańców maleńkiego Pruchnika z prawdziwymi atakami na Żydów w Paryżu i Londynie. Kto atakuje tych Żydów? Nie Polacy. „Antysemityzm rozprzestrzenił się w świecie islamu jak rak” donosił The Washington Post. „Europejscy Żydzi stoją przed problemem muzułmańskiego antysemityzmu. Najbardziej krwawe ataki na europejskich Żydów przeprowadzone były przez muzułmanów. Badania nad antysemityzmem, także te przeprowadzone w 2017 roku przez Institute for Jewish Policy Research w Londynie pokazują wyraźnie wyższy poziom postaw antysemickich wśród muzułmanów ” – opublikowała w swym artykule w maju 2018 r. The Jewish Chronicle.

Noack napisał: „Kościół katolicki przez większą część ubiegłego stulecia nauczał, że za śmierć Jezusa odpowiedzialni są Żydzi”. Nie pofatygował się nawet sprawdzić, że sobór trydencki obradujący w latach 1545-1563 potępił i odrzucił takie oskarżenia przeciwko Żydom. W 1965 roku sobór watykański II opublikował dokument „Nostra Aetate” (pol. „W naszej epoce”) będący deklaracją stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. W punkcie czwartym dokument ten potępił wszelkie prześladowania Żydów, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Tymczasem urodzony w Niemczech Noack „wyjaśnia”: „Kościół katolicki jest odpowiedzialny za drugą wojnę światową i Holocaust, a Polska ponosi częściową winę. Dowodem na to jest fakt, że dzieci biją kukłę Judasza w Pruchniku”.

Brak w jego rozumowaniu jakiejkolwiek racji. Bicie czy palenie kukły Judasza nie jest „typowo polskie”. W jednym z komentarzy pod artykułem w The Washington Post ktoś napisał: „Dorastałem w Polsce i nigdy nawet nie słyszałem o tej nienawistnej praktyce. Poza tym, zarówno Kościół, jak i politycy, potępili tę praktykę”. Mogę powiedzieć to samo – przez wiele lat obchodziłam polską Wielkanoc, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, i nigdy nie widziałam bicia czy palenia kukły Judasza.

Judasz w Pruchniku

Nikt z perorujących dziennikarzy nie pojechał do Pruchnika, by przeprowadzić wywiad z mieszkańcami miasteczka. Gdyby The Washington Post omawiał jakiekolwiek inne zwyczaje w jakimkolwiek innym odległym zakątku świata, można założyć, że precyzyjnie i głęboko zbadałby sprawę lokalnych zwyczajów i kultury. Można zadać pytanie, dlaczego tak wiele poczytnych gazet i tak wielu szanowanych dziennikarzy milczy na temat zwyczaju tak haniebnego, jak okaleczanie muzułmańskich dziewcząt i kobiet przez wycinanie im części narządów płciowych i to w warunkach urągających jakimkolwiek zasadom higieny? Ukończyłam antropologię na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie i mogę zaświadczyć, że zawsze rozmawialiśmy o jakichkolwiek zwyczajach z szacunkiem dla społeczności je praktykujących. Zasada był prosta – nawet jeśli nie podoba ci się jakiś zwyczaj i chciałbyś jego zaprzestania, musisz szanować tych, którzy go praktykują. Jednak wygląda na to, ze zasada szacunku nie obejmuje mieszkańców maleńkiego polskiego miasteczka.

Bicie kukły Judasza było praktykowane w Grecji, na Filipinach i w Ameryce Łacińskiej, a także w Liverpoolu w Anglii. Oczywiście, w protestanckiej Anglii pali się co roku 5 listopada wizerunek katolickiego Guya Fawkesa, ale nikt nie krytykuje tego zwyczaju. Lista światowego dziedzictwa UNESCO zawiera wzmiankę o czeskiej wersji zwyczaju bicia i palenia kukły Judasza. Nikt też nie obarcza Meksykanów, którzy entuzjastycznie praktykowali zwyczaj bicia Judasza, odpowiedzialnością za Holocaust. Skupienie światowej uwagi wyłącznie na Polsce, w której zwyczaj ten nigdy nie osiągnął rozmiarów ogólnokrajowych, pokazuje powrót do tendencji ożywienia stereotypu Polaka-brutala, dzięki któremu można na nowo napisać historię II wojny światowej.

Kukły w szafie

Ci, którzy, oburzeni do granic możliwości, domagają się od Polski i Polaków zaprzestania tego zwyczaju, który nigdy nie był ogólnopolski, czy wpisany w polską tradycję, wylewają żółć nienawiści na mieszkańców podkarpackiego Pruchnika. Liczące niespełna 3,5 tys. mieszkańców miasteczko zostało zmiażdżone słowami krytyki i nienawiści płynącymi z całego świata. Podwójne standardy moralne polegają na tym, że ci, którzy tak bardzo krytykują ten lokalny zwyczaj, wcale nie chcą, by on zniknął – chcą go eksploatować do granic możliwości i przypisywać Polakom i Polsce antysemityzm i winę za Holocaust.

W odpowiedzi Polacy zapytali Żydów o zwyczaj wieszania kukieł podczas święta Purim. Na niektórych zdjęciach pojawiających się w dyskusji w mediach społecznościowych ortodoksyjni Żydzi wieszają wizerunki przypominające żołnierzy izraelskich, na innych – jednoznacznie kojarzące się kukły afroamerykańskie. Polacy zapytali retorycznie, czy nie byłoby błędem nazywanie wszystkich Żydów rasistami lub antysemitami na podstawie kilku kukieł eksponowanych i wieszanych podczas zwyczajów purymowych?

Chcę poprosić moich żydowskich braci o rozważenie innej analogii. Międzynarodowa krytyka miasteczka, o którym nikt nigdy wcześniej nie słyszał, sama w sobie jest biciem i paleniem znienawidzonej stereotypowej postaci. Światowa opinia publiczna została zaproszona do udziału w swoistym spektaklu niechęci do Polaków i obwiniania ich za Holocaust, ponieważ garstka ludzi, z którymi nikt właściwie nie rozmawiał, kultywuje zwyczaj, który jest zarówno dwuznaczny, zagadkowy jak i obchodzony międzynarodowo.

Stereotypy to nie to samo co ludobójstwo. Gdyby tak było, ofiarami mogliby określić się także Polacy. Co więcej, każdy, kto kiedykolwiek myślał stereotypami, winny byłby zbrodni.

Nie będę testować przyjaźni moich żydowskich znajomych, nie będę żądać od nich potępienia Singera lub Bialika. Jeśli dojdzie do dyskusji na temat wielkanocnego wydarzenia w Pruchniku, zapytam tylko, czy aby na pewno nie ukrywają w szafie własnych słomianych kukieł.

Bez murów i ścian

Obecnie, kiedy znajdujemy się w pewnego rodzaju stanie wojny międzykulturowej, katolicy i Żydzi to kulturowi sprzymierzeńcy. Nie ma historii Polski bez jej żydowskich obywateli, nie istnieje żydowska tożsamość bez Polski. Budzące wzajemną niechęć i nienawiść stereotypy wykorzystywane są w propagandowej wojnie przeciwko całej zachodniej cywilizacji, by zdyskredytować zarówno chrześcijaństwo, jak i judaizm.

Jako katoliczka wierzę, że Żydzi to moi starsi bracia w wierze i zawsze stanę przeciwko stereotypom tworzonym na ich temat. Proszę ich o to sam, by opowiedzieli się przeciwko stereotypom o Polakach. Proszę, byśmy stanęli ramię w ramię nie tylko by uhonorować bohaterów, jak Jan Karski, ale przede wszystkich w chwilach kryzysu i momentach napięcia. Proszę, byśmy odnosili się do siebie z wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem, cierpliwością, bez wznoszenia dzielących nas murów budowanych ze stereotypów.

Tłumaczyła: Anna Rosa

Na zdjęciu: Sąd nad Judaszem w Pruchniku fot.Wideo “Ekspressu Jarosławskiego”/screenshot