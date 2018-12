W Boże Narodzenie na Wojciechowie odprawiono mszę świętą 0 by EM 30 grudnia 2018

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, we wtorek 25 grudnia, trójjęzyczną mszę świętą w kościele św. Wojciecha w chicagowskim Pilsen, odprawił ksiądz Arturo Perez.

Eucharystia rozpoczęła się polską osiemnastowieczną kolędą ,,Lulajże Jezuniu” w solowym wykonaniu Ewy Kobak – dyrektor artystycznej.

Ksiądz Arturo Perez słowami: ,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” serdecznie powitał polską społeczność, której towarzyszył konsul RP w Chicago, Piotr Semeniuk.

W procesji do ołtarza szli dorośli i dzieci z liturgicznej służby ołtarza, diakon Juan Dominquez i celebrans ksiądz Arturo Perez.

Do uroczystej mszy świętej służyły ministrantki: Monse Garcia, Windy Moreno i Analy Tirado.

Pierwsze czytanie, po polsku – z Księgi proroka Izajasza zaprezentował Karol Stękała, drugie – z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa przeczytał Francisco Moreno.

Psalm responsoryjny i werset przed Ewangelią usłyszeliśmy w wykonaniu i przy akompaniamencie na skrzypcach rodzeństwa Stękałów: Elżbiety, Teresy i Karola.

Podczas Eucharystii ksiądz Arturo Perez odczytał po angielsku Ewangelię według św. Łukasza z tłumaczeniem hiszpańskojęzycznym diakona Juana Domingueza.

W wygłoszonej po angielsku i hiszpańsku homilii kapłan przypomniał wiernym historię Bożego narodzenia i zaprosił każdego do poczynienia zmian na lepsze w odpowiedzi na skierowaną do nas Bożą dobroć i miłość.

Duchowny mówił o Izraelitach zamieszkujących własne ziemie, królu Herodzie i ich podległości prawu Imperium Rzymskiego.

Opowiadał o przeprowadzonym w tym czasie w cesarstwie spisie ludności, nakazującym każdemu mieszkańcowi udanie się do miasta, w którym się urodził, dlatego Maryja i Józef zgodnie z nakazem prawa powędrowali z Nazaretu do Betlejem:

,,Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 6-7)

Ksiądz Perez pozostawił wiernych z refleksją, że Jezus narodził się dla każdego z nas, aby objawić oblicze Boga.

Modlitwę wiernych przeczytali Janusz Olechny i diakon Juan Dominguez.

Wierni jednocześnie w kilku językach narodowych odmówili Modlitwę Pańską.

Przy udzielaniu Komunii pod postaciami chleba i wina pomagali czterej szafarze Eucharystii.

Przed zakończeniem mszy w wykonaniu rodzeństwa Stękałów usłyszeliśmy góralską kolędę Przy Hornej dolinie.

Ksiądz Arturo Perez i Joanna Szmurło podziękowali wspólnocie kościoła św. Wojciecha za przygotowanie i uczestnictwo w uroczystej mszy. Najbliższa niedzielna msza święta w języku polskim zostanie odprawiona w kościele św. Wojciecha w Pilsen w niedzielę, 6 stycznia 2019 roku, o godzinie 8 rano.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim

– Polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.

– Adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny

Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się pod adresem 1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest architektoniczną perłą. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Jej wewnętrzną ornamentykę wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najbardziej cennych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)