Rubryka kościoła św. Wojciecha ukazuje się od roku 0 28 kwietnia 2019

Pierwsze artykuły o kościele św. Wojciecha zaczęły się ukazywać na łamach „Dziennika Związkowego” w marcu 2016 roku, w tydzień po zakończeniu cyklu o polonijnych parafiach. Właśnie wtedy zostały podjęte przez Polonię regularne akcje na rzecz obrony zabytkowego kościoła, wybudowanego przez polskich imigrantów. Natomiast regularne relacje na temat świątyni rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku.

Rok temu, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w kościele pw. św. Wojciecha w chicagowskim Pilsen, pierwszą od trzech lat mszę św. wielkanocną po wznowieniu liturgii w języku polskim odprawił ksiądz Dennis Koliński SJC. Właśnie podczas tej mszy ogłoszono, że z końcem marca 2018 roku Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, założyciel oraz przewodniczący Komitetu Obrony Kościoła św. Wojciecha zalegalizował działalność organizacji o nazwie Save St. Adalbert Church, a na koncie organizacji można już gromadzić środki finansowe na rzecz ocalenia polonijnego zabytku. Jednocześnie wydawca „Dziennika Związkowego” zadecydował o uruchomieniu na łamach gazety specjalnej rubryki informacyjnej dotyczącej kościoła św. Wojciecha.

22 kwietnia 2018 roku koncelebrowaną mszę odpustową ku czci św. Wojciecha – patrona Polski w chicagowskiej dzielnicy Pilsen odprawili ks. Michał Lewoń i ks. proboszcz Michael Enright. Był to już trzeci odpust w zagrożonym likwidacją polskim kościele.

3 czerwca 2018 roku przypadła trzecia rocznica wznowienia liturgii w języku polskim. Po mszy świętej do zebranych w świątyni zwrócił się Frank Spula – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Związku Narodowego Polskiego i organizacji Save St. Adalbert Church (Uratujmy Kościół Świętego Wojciecha). Wystąpienie prezesa Spuli było kilkukrotnie przerywane brawami. Zawierało podziękowania, wyrażało nadzieję na uratowanie kościoła i nawoływało do podjęcia wspólnych działań, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Przypomnijmy: w zabytkowym, zagrożonym zamknięciem polskim kościele św. Wojciecha msze święte w języku polskim, dzięki staraniom Joanny Szmurło zostały wznowione 7 czerwca 2015 roku. Pierwszą mszę świętą w języku polskim, w której uczestniczyło zaledwie 50 osób, odprawił ks. Michał Lewoń. Od tego czasu Eucharystię sprawowali tam wspomniany już ks. Michał Lewoń, ks. Robert Frączek, ks. Dennis Koliński SJC, ks. Jan Wąchała, a obecnie ks. Andrzej Iżyk.

W dniach od 11 do 12 sierpnia 2018 roku wierni z chicagowskiego kościoła św. Wojciecha po raz trzeci uczestniczyli w 31. Pieszej Polonijnej Pielgrzymce Maryjnej do Merrillville, modląc się o ocalenie kościoła św. Wojciecha.

9 września 2018 roku w kościele św. Wojciecha odbył się uroczysty charytatywny koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczne wydarzenie uświetniła premiera poloneza „Polonia Restituta” Jarosława Gołembiowskiego. Pierwszy zagrany w kościele św. Wojciecha koncert na orkiestrę uświetnili swoją obecnością wybitni muzycy: światowej sławy dyrygent – Philip Simmons, piękny sopran Marleny Dziś i Jarosław Gołembiowski – chicagowski kompozytor, pianista i muzykolog. Na początku dwuczęściowego koncertu usłyszeliśmy Bogurodzicę zaśpiewaną w duecie przez Jarosława Gołembiowskiego i Marlenę Dziś. Fragment tekstu widnieje nad ołtarzem głównym świątyni. Gośćmi honorowymi koncertu byli Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki, konsul Meksyku Eduardo Nino, prezes Frank Spula.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego, we wtorek 25 grudnia 2018 roku, trójjęzyczną mszę świętą w kościele św. Wojciecha w chicagowskim Pilsen odprawił ksiądz Arturo Perez.

Eucharystia rozpoczęła się polską osiemnastowieczną kolędą ,,Lulajże Jezuniu” w solowym wykonaniu Ewy Kobak – dyrektor artystycznej. Podczas mszy świętej wspólnie z polską społecznością modlił się konsul Piotr Semeniuk.

Czytania, psalm responsoryjny i werset przed Ewangelią usłyszeliśmy w wykonaniu i przy akompaniamencie na skrzypcach rodzeństwa Stękałów, które uczestniczy w przygotowaniu mszy w języku polskim od chwili ich przywrócenia na Wojciechowie.

W uroczystość Objawienia Pańskiego dzieci przyniosły Dzieciątku Jezus w darze krakowskie szopki. W homilii ksiądz Andrzej Iżyk wskazał cenne przykłady pięknej wiary. Na bieżący rok został zarysowany plan podjęcia koniecznych działań na rzecz uratowania świątyni.

W kwietniu 2019 na Wojciechowie odprawione zostały dwie msze święte.

Na comiesięcznej mszy polskiej zadebiutowała Angelique Klimek, nowa organistka oraz śpiewały i grały na instrumentach siostry, Sylvia na trąbce i Monika na flecie.

Ozdobą tegorocznej Niedzieli Palmowej były polskie palmy. Wspólnie modlili się członkowie wspólnoty amerykańskiej, polskiej i meksykańskiej.

W kwietniu minął rok od chwili powstania w ,,Dzienniku Związkowym” rubryki na temat świątyni. Akcja na rzecz uratowania zabytkowego polskiego kościoła św. Wojciecha nadal trwa, a czytelnicy są rzetelnie informowani o wszelkich działaniach podejmowanych przez wspólnotę Save St. Adalbert Church.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim

– polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.

– adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny

Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się przy1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest perłą architektoniczną. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Wewnetrzną ornamentykę kościoła wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najcenniejszych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)