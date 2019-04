Czas nawrócenia i pokuty – wielkopostna msza na Wojciechowie 0 15 kwietnia 2019

Wierni wspólnoty kościoła św. Wojciecha rozpoczęli przygotowania do Świąt Paschalnych – najważniejszych świąt naszej wiary.

W piątą niedzielę wielkiego postu comiesięczną mszę polską w kościele św. Wojciecha odprawił ksiądz Andrzej Iżyk.

Mszę poprzedził poetycko-muzyczny występ sióstr bliźniaczek Elżbiety i Teresy Stękała, upamiętniający 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Usłyszeliśmy m.in. wiersz Stanisławy Szczechowicz „Pierwsza rozmowa z Janem Pawłem II” i góralską pieśń dedykowaną papieżowi „Sycka se wom zycom”, zaśpiewaną przy akompaniamencie skrzypiec.

W procesji do ołtarza, na rozpoczęcie mszy, z kadzidłem szedł Adam Górecki przed krzyżem niesionym przez Antoniego Perhona.

Angelique Klimek, nowa organistka, zadebiutowała w kościele św. Wojciecha wielkopostną pieśnią „Krzyżu Chrystusa”.

W muzycznej oprawie polskiej mszy nowej organistce towarzyszyły śpiewające i grające na instrumentach siostry, Sylvia na trąbce i Monika na flecie.

Witając Polonię ksiądz Iżyk podziękował wiernym za obecność i miłość do Boga i świątyni.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza zaprezentowała Elżbieta Stękała, drugie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian, jej siostra Teresa.

Dziewczęta wspólnie zaśpiewały psalm responsoryjny „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”, jak również werset przed Ewangelią.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana odczytał ksiądz Andrzej Iżyk, a następnie wygłosił homilię, podczas której prosił obecnych „o pamięć w modlitwie za tych, którzy tworzyli parafię na przestrzeni 145 lat istnienia”.

Kapłan opowiadając o historii parafii przypominał ważne fakty dotyczące „jednej z najpiękniejszych i najbardziej cenionych polskich świątyń w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”; od momentu położenia kamienia węgielnego w 1912 roku, aż do chwili poświęcenia kościoła przez arcybiskupa Jamesa Quigleya.

W nawiązaniu do liturgii słowa w wielkim poście i niedzielnych czytań ksiądz Andrzej Iżyk „wezwał wiernych do nawrócenia oraz pokuty i powrotu do Jezusa, bo jest łaskawy i miłosierny”.

Tradycyjnie pragnienia serc z ufnością przedstawił Janusz Olechny.

W procesji z darami szli, między innymi, celebrujący 25-lecie małżeństwa, Joanna i Wesley Wójcikowie.

Szafarze Eucharystii Edward Czupryna i Jan Tracz pomagali w udzielaniu Komunii Świętej.

Podczas Komunii oprócz muzyki organowej usłyszeliśmy w wykonaniu duetu sióstr bliźniaczek Elżbiety i Teresy „Ave Maria” na flet i klarnet.

W ostatniej części występu dedykowanego zmarłemu św. Janowi Pawłowi II usłyszeliśmy w wykonaniu dziewcząt piosenkę zatytułowaną „Płoną wspomnienia” zaśpiewaną na znaną harcerską melodię i wiersz „Trzecia rozmowa z ojcem św. Janem Pawłem II”.

Ksiądz Andrzej Iżyk zwrócił się do wiernych z prośbą o zjednoczenie i wspólnie z obecnymi, w tej intencji polecając Polaków opiece świętego, odmówił modlitwę.

W ogłoszeniach parafialnych ksiądz Iżyk dziękował Januszowi Olechnemu za pomoc, a panu Stanisławowi Dziubińskiemu za nieodpłatne odrestaurowanie krzeseł przeznaczonych dla osób ze służby liturgicznej ołtarza i Edwardowi Czuprynie za uszycie pokrowców na krzesła dla księży.

Podziękował też stałej grupie wolontariuszek oraz przebywającej w Chicago na wakacjach Irenie Brzuszek, która ochoczo włączyła się do akcji polonijnej wspólnoty, za przygotowywanie każdego miesiąca kościoła Świętego Wojciecha do polskiej mszy świętej.

Kapłan prosił wiernych o uczestnictwo w niedzielnej mszy 14 kwietnia o godzinie 10 rano, bez względu na to, czy msza będzie miała charakter trójjęzyczny.

Ksiądz Iżyk nawiązał do nadchodzących uroczystości z okazji polskiego święta Konstytucji 3 Maja i zaprosił w niedzielę, 5 maja najpierw na mszę do kościoła św. Wojciecha na godzinę 8 rano, a następnie do niedaleko położonego kościoła Trójcy Świętej, na Eucharystię o godzinie 10, którą odprawi ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz z Polski.

Po zakończeniu mszy świętej, podobnie jak przed jej rozpoczęciem, przy wejściu do kościoła można było kupić artystycznie wykonane palmy wielkanocne i pisanki, które przywiozła z Polski Wanda Roycewicz.

Przy sprzedaży palm wielkanocnych były zaangażowane wolontariuszki: Krystyna Fic, Lucyna Olechny, Wanda Roycewicz, Amelia Tiara, Sabina Trzebińska, Krystyna Turek, Teresa Żaro.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim

– polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.

– adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny

Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się przy1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest perłą architektoniczną. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Wewnetrzną ornamentykę kościoła wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najcenniejszych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)