Będziesz miłował Boga z całego serca – Msza polska w kościele św. Wojciecha 0 by EM 10 listopada 2018

4 listopada, w trzydziestą pierwszą niedzielę zwykłą, odprawiona została comiesięczna msza święta w języku polskim w zagrożonym zamknięciem kościele św. Wojciecha w Chicago.

Nabożeństwo odprawił, ubrany w piękny zielony ornat, ksiądz Andrzej Irzyk. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa ,,Będziesz miłował Boga z całego serca” mocno zapadło we wszystkie serca i widać było dużą zadumę na twarzach wiernych.

Kościół rozbrzmiewał śpiewem psalmu: ,,Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, Opoko moja i Twierdzo, mój Wybawicielu” przed wysłuchaniem w skupieniu drugiego czytania z Listu do Hebrajczyków ,,Nieprzemijające kapłaństwo”.

Po przeczytaniu Ewangelii według św. Marka ,,Pierwsze ze wszystkich przykazań”, prowadzący liturgię ks. A. Irzyk wygłosił piękną homilię. Nawiązywała ona do miłości Boga i bliźniego, najważniejszych przykazań, jakie ustanowił Jezus Chrystus. Kapłan przypomniał, że w nauczaniu Chrystusa zajęły one pierwsze miejsce i zawierają w sobie cały sens wiary katolickiej. Jezus przekazywał w tych słowach wolę Ojca, która zawsze prowadziła i prowadzi do miłości.

Tradycyjnym elementem nabożeństwa był udział w nim rodzeństwa Stękała: Elżbiety, Teresy i Karola, którzy od długiego już czasu czynnie uczestniczą we mszach świętych w parafii św. Wojciecha. Muzyczny talent całej trójki jest określany przez wiernych wspaniałym darem od Pana Boga, którym dzielą się z parafianami.

Wśród zgromadzonych wiernych na niedzielnej mszy obecni byli m.in.: wiceprezes KPA na stan Illinois Bogdan Strumiński, działacz polonijny i osobowość radiowa Andrzej Gędłek z żoną oraz przedstawiciele polonijnych organizacji, w tym Związku Podhalan i Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. T. Kościuszki w Chicago. Joanna Szmurło, która jest bardzo mocno zaangażowana w ratowanie kościoła św. Wojciecha przed likwidacją, czytała intencje mszalne i informacje organizacyjne. Po zakończeniu mszy św. ks. Irzyk, który był bardzo zadowolony z dużej liczby wiernych w kościele, zaprosił wszystkich do salki parafialnej na spotkanie towarzyskie przy kawie i pączkach. Zarówno duchowni, jak i świeccy związani z zabytkową parafią św. Wojciecha, która znajduje się przy 1650 W 17th Street wciąż modlą się z nadzieją, że kościół nie zostanie zamknięty przy Archidiecezję Chicagowską.

Kolejna msza święta w języku polskim odbędzie się w niedzielę 2 grudnia.

Teskt i zdjęcia: Artur Partyka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim

– Polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.

– Adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny

Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się pod adresem 1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest architektoniczną perłą. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Jej wewnętrzną ornamentykę wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najbardziej cennych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)