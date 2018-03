Watykan: trzeba wykształcić pozytywne podejście do migracji

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oświadczył we wtorek, odnosząc się do zwycięstwa w wyborach we Włoszech ugrupowań negatywnie podchodzących do migracji, że należy edukować społeczeństwo, by wypracować pozytywną postawę wobec niej.

„Ważne jest to, by udało się wyedukować ludność tak, aby przejść od negatywnego do bardziej pozytywnego podejścia do migracji” – stwierdził kardynał Parolin cytowany przez agencję Ansa.

„To praca, która jest kontynuowana, choć warunki do niej mogą być mniej lub bardziej korzystne” – dodał sekretarz stanu.

Następnie kardynał Parolin zadeklarował: „Ze strony Stolicy Apostolskiej będzie zawsze wola krzewienia orędzia opartego na godności człowieka i solidarności”.

Słowa te odnoszą się do zwycięstwa w niedzielnych wyborach parlamentarnych we Włoszech bloku centroprawicy, w którym najbardziej radykalne poglądy antymigracyjne głosi Liga Północna. W czasie kampanii wyborczej centroprawica mówiła o potrzebie natychmiastowego wydalenia z Włoch ponad 600 tysięcy migrantów, przybyłych w ostatnich latach.

Także pierwsze ugrupowanie w parlamencie, Ruch Pięciu Gwiazd, krytykuje dotychczasową politykę przyjmowania migrantów.

Kardynał Parolin stwierdził ponadto, że zadaniem organizacji katolickich zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom jest krzewienie „pozytywnej wizji migracji”. Ocenił, że jest wiele jej pozytywnych aspektów, które nie są rozumiane.

Watykański sekretarz stanu przyznał zarazem, że nie jest łatwe „pogodzenie wymogu bezpieczeństwa obywateli z potrzebami tych, którzy uciekają”.

„Należy to uznać. Ale to jest wyzwanie dla polityki” – wskazał najbliższy współpracownik papieża Franciszka.

„To logiczne, obywatele muszą czuć się bezpiecznie, ale nie możemy zamykać drzwi przed tymi, którzy uciekają przed przemocą i zagrożeniami” – dodał.

W nawiązaniu do nowej sytuacji politycznej we Włoszech po wyborach kardynał Parolin powiedział: „Stolica Apostolska wie, że musi pracować w warunkach, jakie są. Wyraził opinię, że wynik głosowania nie przerwie tej współpracy. (PAP)

fot.ALESSANDRO DI MEO/EPA-EFE/REX/Shutterstock