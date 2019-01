Watykan. Rzecznik: szczyt na temat nadużyć w Kościele wyznaczy reguły i praktykę 0 16 stycznia 2019

Lutowy szczyt w Watykanie z udziałem papieża Franciszka na temat nadużyć seksualnych w Kościele wyznaczy „reguły i praktykę” – oświadczył w środę szef biura prasowego Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisotti. W spotkaniu udział wezmą przewodniczący episkopatów.

Dla papieża Franciszka, jak dodał Gisotti w oświadczeniu dla dziennikarzy, fundamentalne znaczenie ma to, aby biskupi wracając do swoich krajów i diecezji „byli świadomi reguł, jakie należy wprowadzić i by w ten sposób wykonali kroki niezbędne, aby zapobiegać nadużyciom, chronić ofiary i sprawić, aby żaden przypadek nie został ukryty czy zatuszowany”.

„W związku z ogromnymi oczekiwaniami, jakie pojawiły się w związku z tym spotkaniem należy podkreślić, że Kościół nie jest w punkcie wyjścia w walce z nadużyciami” – dodał p.o rzecznika Watykanu. „To – jak oznajmił – etap na bolesnej drodze, bez żadnego zatrzymywania się; drodze, którą Kościół podąża zdecydowanie od ponad 15 lat”.

Gisotti wyjaśnił następnie, że narada, która odbędzie się w Watykanie w dniach 21-24 lutego, ma „konkretny cel”. „Chodzi o to, aby wszyscy biskupi mieli absolutną jasność, co trzeba zrobić, by zapobiegać i walczyć ze światowym dramatem wykorzystywania nieletnich” – zaznaczył.

„Papież Franciszek wie, że problem globalny można rozwiązać tylko poprzez globalną odpowiedź. Chce, aby narada była spotkaniem duszpasterzy, a nie konferencją naukową” – powiedział Gisotti. Jak dodał, zgodnie z intencją papieża ma to być „spotkanie w duchu modlitwy i rozeznania, katechetyczne i operacyjne”.

W osobnym komunikacie komitet organizacyjny spotkania pod hasłem „Ochrona nieletnich w Kościele” poinformował, że papież zapewnił o swej obecności podczas całego tego szczytu. Zadanie prowadzenia sesji plenarnych Franciszek powierzył byłemu rzecznikowi Watykanu księdzu Federico Lombardiemu.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

Na zdjęciu: Alessandro Gisotti (z prawej)

fot.MAURIZIO BRAMBATTI/EPA-EFE/REX/Shutterstock