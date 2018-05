Watykan. Polscy leśnicy przywieźli 100 sadzonek dębów na stulecie niepodległości 0 by EM 23 maja 2018

Polscy leśnicy przywieźli do Watykanu na audiencję generalną papieża Franciszka 100 sadzonek dębów, które zostaną posadzone z okazji stulecia niepodległości Polski. Papież pochwalił ten gest i mówił o obowiązku ochrony środowiska poprzez codzienne działania.

Zwracając się podczas środowej audiencji do Polaków, Franciszek pozdrowił polskich leśników i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

„Przywieźli oni sto sadzonek dębów, które z okazji stulecia niepodległości Polski zostaną posadzone jako znak zaangażowania na rzecz ochrony środowiska” – wyjaśnił.

Papież przywołał następnie swe słowa z ekologicznej encykliki „Laudato si'”: „Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne działania. Wspaniałe jest i to, że edukacja potrafi je zmotywować i ukształtować pewien styl życia. Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko”.

„Wszystko to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności ukazującej to, co najlepsze w człowieku” – dodał.

Franciszek pozdrowił także pielgrzymów z Ukrainy i zapewnił ich, że modli się o „uzdrowienie ran zadanych w wyniku wojny oraz o dary pokoju dla umiłowanej ziemi ukraińskiej”.

Wezwał również do modlitwy za Kościół w Chinach w związku z przypadającą w czwartek uroczystością Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, szczególnie czczonej w sanktuarium w Szeszan koło Szanghaju.

„Święto to zachęca nas do duchowego zjednoczenia ze wszystkimi katolikami, którzy mieszkają w Chinach. Modlimy się za nich do Matki Bożej, aby mogli przeżywać swoją wiarę z hojnością i spokojem oraz by umieli wykonywać konkretne gesty braterstwa, zgody i pojednania w pełnej komunii z Następcą Piotra” – powiedział papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.pxhere.com