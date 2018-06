Watykan. Papież: w życiu trzeba wybierać oryginał, a nie kopię 0 by EM 13 czerwca 2018

Papież Franciszek powiedział podczas środowej audiencji generalnej, że w życiu należy wybierać „oryginał”, a nie „kopię” i szukać prawdziwej miłości i prawdziwego bogactwa, jakie proponuje Jezus. Przestrzegał przed półśrodkami i „skarleniem serca”.

W czasie audiencji z udziałem około 15 tys. wiernych papież mówił w katechezie: „Kto, mogąc wybrać między oryginałem a kopią, wybrałby kopię? Oto jest wyzwanie +znaleźć oryginał+”. „Jezus nie proponuje środków zastępczych, ale prawdziwe życie, prawdziwą miłość, prawdziwe bogactwo” – wskazał.

„Jak młodzież może podążać za nami w wierze, jeśli nie widzi, że wybieramy oryginał, jeśli widzi, że jesteśmy przyzwyczajeni do półśrodków?” – pytał Franciszek. „To przykre spotkać chrześcijan połowicznych, chrześcijan – brzydko to zabrzmi – karłów, którzy rosną do pewnego wymiaru, a potem już nie; chrześcijan ze zmniejszonym sercem” – podkreślił.

Przywołując słowa świętego Ignacego Loyoli, papież wskazywał, że potrzebny jest przykład kogoś, kto ma w sobie „ogień” i gorliwym działaniem „budzi drzemiących”. Zauważył, że wielu młodych ludzi „niszczy samych siebie”, bo podążają za tym, co jest ulotne.

Franciszek przestrzegał również, że „najgorszym wrogiem” i zagrożeniem jest „zły duch przystosowania”, który jest „przeciętnością i małodusznością”. Człowiek przeciętny i małoduszny „stoi w miejscu, nie rozwija się, nie osiągnie sukcesu”, lęka się wszystkiego – mówił papież.

Zwracając się do Polaków obecnych na audiencji generalnej, papież powiedział: „Pielgrzymka do apostolskich korzeni chrześcijaństwa jest stosownym momentem, by szukać odpowiedzi na pytania zasadnicze, jak to, nad którym zastanawiamy się dzisiaj: Co robić, aby osiągnąć życie wieczne?”.

„Szukajcie jej w świetle świadectwa wiary, nadziei i miłości naśladowców Chrystusa, począwszy od apostołów Piotra i Pawła, aż do świętych naszych czasów. Miejcie odwagę pragnąć skarbu w niebie, jaki obiecał nam Chrystus” – wzywał Franciszek.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.CLAUDIO PERI/EPA-EFE/REX/Shutterstock