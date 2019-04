W Wielkim Tygodniu w ponad 200 kościołach w Polsce odbędzie się „Noc konfesjonałów” 0 16 kwietnia 2019

W Wielkim Tygodniu ponad 200 kościołach na terenie 37 diecezji księża będą spowiadać wiernych do północy lub przez całą noc w ramach 10. edycji akcji „Noc konfesjonałów” – poinformował we wtorek PAP koordynator akcji ks. Grzegorz Adamski.

Jak zaznaczył w komunikacie przesłanym PAP akcja potrwa od wtorku do soboty. W tym czasie księża będą dyżurować w konfesjonałach w kościołach największych miast Polski, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku.

Najwięcej parafii włączyło się w archidiecezjach i diecezjach: opolskiej (21), sosnowieckiej (13), wrocławskiej 12, kaliskiej (9), szczecińsko-kamieńskiej (9) i zielonogórsko-gorzowskiej (9) oraz po (8) w krakowskiej, kieleckiej, gliwickiej i warszawskiej. Łącznie tegoroczna Noc Konfesjonałów organizowana jest w ponad 200 kościołach.

Jak wyjaśnił ks. Adamski powodzenie poprzednich edycji akcji uwidoczniło, że pomimo wielu praktyk wielkopostnych, jest rosnąca grupa ludzi, która nie korzysta ze zwyczajnych praktyk realizowanych w parafiach.

„Powodem takich postaw nie jest jedynie zła wola czy lenistwo, lecz również styl życia, który objawia się w zapracowaniu, nieustannym biegu, życiowej gonitwie. To właśnie od tej grupy ludzi płynęła największa wdzięczność za stworzenie możliwości wyspowiadania się w niestandardowych godzinach” – ocenił.

Podkreślił, że „Noc Konfesjonałów” opiera się na dwóch filarach. „Chronologicznie pierwszy, to poszukiwanie w przestrzeni publicznej – w tym w Internecie – sposobu dotarcia do osób zabieganych, żyjących poza wspólnotą Kościoła. Drugi, to trud setek księży, którzy pomimo intensywnego okresu Triduum Paschalnego, zgłaszają gotowość do przeprowadzenia akcji w swojej parafii do północy lub przez całą noc” – zaznaczył ks. Adamski.

Informacje gdzie i w jakich godzinach można wyspowiadać się w nocy, można znaleźć na stronie internetowej: www.nockonfesjonalow.pl. Po wpisaniu w wyszukiwarce serwisu pierwszych trzech liter miasta pojawi się lista kościołów biorących udział w akacji.

Jak wyjaśnił organizator, wybierając zakładkę „Nawiguj do konfesjonału” serwis uruchomi nawigację w smartfonie i pokaże drogę do wybranego kościoła. Na stronie można też znaleźć materiały pomocne w przygotowaniu do spowiedzi, w tym rachunek sumienia.

Akcja organizowana jest od pięciu lat. 2 kwietnia 2010 roku została zorganizowana po raz pierwszy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, by upamiętnić piątą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. W 2012 roku do akcji włączyły się kolejne diecezje.

Po raz pierwszy nocne spowiedzi przeprowadzili księża w Chicago i Nowym Jorku w 2007 r. (PAP)

fot.Noc Konfesjonałów/Facebook