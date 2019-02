Święto patronów Europy w Orchard Lake Schools 0 10 lutego 2019

Społeczność w Orchard Lake Schools zaprasza na doroczne obchody patronów swojej placówki – świętego Cyryla i Metodego.

Luty to miesiąc, w którym czcimy pamięć dwóch świętych: Cyryla i Metodego, będącymi patronami placówki w Orchard Lake Schools. To dwaj bracia, misjonarze, którzy urodzili się w Salonikach. Od IX w. prowadzili misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Zostali uznani świętymi zarówno przez Kościół katolicki, jak i prawosławny.

To właśnie im przypisuje się stworzenie głagolicy – pierwszego alfabetu języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, który miał być językiem liturgii Słowian. Papież Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego w 1980 roku współpatronami Europy.

Obchody święta obu patronów będą miały miejsce w dniach 15-16 lutego br.

Uroczystość rozpocznie się w piątek, 15 lutego o godz. 8.00 pm. w Kaplicy Seminaryjnej (Seminary Chapel) tradycyjnym dla chrześcijańskich kościołów wschodu hymnem liturgicznym, zwanym akatystem, ku czci patronów. Po liturgii nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, które będzie trwało przez całą noc.

Kolejny dzień, rozpocznie się o godz. 9.00 am modlitwami w Kaplicy Seminaryjnej, natomiast o godz. 4:00 p.m. będzie miała miejsce uroczysta mszę święta w Sanktuarium Diecezjalnym im. Jana Pawła II w kaplicy Our Lady of Orchard Lake. Podczas mszy homilię wygłosi Jego Ekscelencja biskup Francis Yohana Kalabat z Saint Thomas the Apostole z Detroit.

Bezpośrednio po mszy, o godz. 5.00 pm organizatorzy zapraszają na w koktajl i aukcję, z której dochód przeznaczony zostanie na renowacje pokojów seminarzystów.

Jak do tej pory, dzięki hojnym darczyńcom udało się wyremontować 20 pokoi – jak poinformował wicerektor ks. Przemysław Nowak.

W celu uzyskania więcej informacji lub dokonania rezerwacji należy skontaktować się z p. Judy Brooks pod numerem tel.: (248) 683-030 lub e-mailowo: jbrooks@sscms.edu. Opłata wynosi 75 dol. na osobę. Zgłoszenia należy dokonać, nie później niż do poniedziałku, 11 lutego br.

(aos)

fot.Orchard Lake Schools