Papież w Środę Popielcową: bogactwo, władza, sukces znikają jak pył na wietrze
6 marca 2019

Podczas uroczystości Środy Popielcowej papież Franciszek mówił, że obrzęd posypania głowy popiołem przypomina o tym, że bogactwo, władza i sukces „znikają jak pył na wietrze”. „Czas wyzwolić się z iluzji życia w pogoni” za nim i od próżności – dodał.

Jak co roku uroczystości pierwszego dnia Wielkiego Postu pod przewodnictwem papieża odbyły się na rzymskim Awentynie. Ich uczestnicy przeszli w procesji z kościoła świętego Anzelma do bazyliki św. Sabiny, gdzie Franciszek odprawił mszę. W jej trakcie posypał popiołem głowy duchownych i świeckich. Papieżowi głowę posypał słowacki kardynał Jozef Tomko.

W homilii Franciszek wskazywał, że Wielki Post to wezwanie do tego, by się zatrzymać, by skupić się na tym, co niezbędne, by „pościć od tego, co powierzchowne i rozprasza uwagę”.

„To przebudzenie dla duszy”, „to czas na to, by odnaleźć kurs w życiu” – dodał.

„W trakcie życia, jak w każdej drodze, naprawdę liczy się to, by nie stracić celu z pola z widzenia. Kiedy zaś w podróży interesuje nas to, by patrzeć na krajobraz lub zatrzymać się na posiłek, daleko się nie zajedzie” – powiedział papież.

Następnie zaznaczył: „Każdy z nas może zapytać się: czy na drodze życia szukam kursu czy zadowalam się życiem z dnia na dzień, myśląc tylko o tym, by dobrze się mieć, by rozwiązać problemy i trochę się rozerwać?”.

„A jaki jest ten kurs? Może podążanie za zdrowiem, o którym wielu dzisiaj mówi, że jest najważniejsze, ale które wcześniej czy później przemija? A może dobra i dobrobyt? Ale my nie po to jesteśmy na świecie” – dodał Franciszek. Przypomniał wierzącym, że celem ich życia na świecie jest Bóg.

„By odnaleźć ten kurs, dzisiaj otrzymujemy znak: popiół na głowę” – podkreślił.

Papież wyjaśniał, że to wezwanie do tego, by nie podążać za rzeczami przemijającymi.

„Mała warstwa popiołu, jaką otrzymujemy, wskazuje nam z delikatnością i prawdą: z tylu rzeczy, które masz na głowie, za którymi codziennie gonisz i o które zabiegasz, nic nie zostanie. Bez względu na to, jak będziesz się trudził, z życia nie zabierzesz ze sobą żadnego bogactwa” – mówił.

Przypominał, że „sprawy doczesne znikają jak pył na wietrze”.

„Dobra są tymczasowe, władza przemija, sukces ma swój kres” – dodał papież.

Ocenił, że dominująca obecnie „mentalność pozorów” i życia dla rzeczy przemijających jest „wielkim kłamstwem”.

Przypomniał, że jałmużna, modlitwa i post w oczekiwaniu na Wielkanoc zachęca do miłosierdzia i „uwalnia od próżności posiadania” oraz „doczesności, która znieczula serce”.

Modlitwę, miłosierdzie i post papież nazwał „trzema inwestycjami w skarb, który trwa”.

„Aspekt zewnętrzny, pieniądze, kariera, rozrywki: jeśli dla nich żyjemy, staną się bożkami, które nas wykorzystują, syrenami, które nas oczarowują, a potem odsyłają, byśmy dryfowali bez celu” – ostrzegł.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.MAURIZIO BRAMBATTI/EPA-EFE/REX/Shutterstock