Papież: panuje tendencja, by obrażać się nawzajem 0 8 maja 2019

Papież Franciszek powiedział we wtorek dziennikarzom, że obecnie panuje tendencja do tego, by obrażać się nawzajem. Robią to politycy, robią to rodziny- mówił podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze ze Skopje do Rzymu.

„Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do obrażania się; polityk obraża drugiego, sąsiad sąsiada; także w rodzinach ludzie obrażają się nawzajem” – stwierdził papież wracając z trzydniowej podróży do Bułgarii i Macedonii Północnej.

Jego zdaniem panuje niemal „kultura obrażania”. To obrażanie – ocenił – „to broń w ręku; podobnie, jak obmawianie innych, kalumnie, zniesławianie”.

Takim zachowaniom przeciwstawił łagodność i czułość zakonnic opiekujących się ubogimi, które spotkał w Domu Pamięci świętej Matki Teresy w Skopje.

„Uderzyło mnie to, że siostry te patrzyły na każdą osobę, jakby to był Jezus” – dodał. Jak stwierdził Franciszek, odczuł, że Kościół jest „matką”.

„To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakiej można doświadczyć” i „ja to dzisiaj poczułem” – mówił papież. „Dziękuję Macedonii, że ma ten skarb” – dodał.

Franciszek przyznał, że wzruszył się, gdy w czasie mszy w mieście Rakowski w Bułgarii udzielał pierwszej komunii 245 dzieciom. „Kościół strzeże dzieci, są jeszcze małe, ale są obietnicą, muszą wzrastać. Poczułem wtedy, że te dzieci są przyszłością Kościoła i Bułgarii” – wspominał poniedziałkową mszę.

Papieża pytano o kontrowersje wokół procesu kanonizacyjnego chorwackiego kardynała Alojzije Stepinaca, oskarżanego o związki z ustaszami, którzy podczas II wojny światowej mordowali Serbów i kolaborowali z III Rzeszą. Przeciwni ogłoszeniu go świętym są prawosławni.

„Był człowiekiem cnót, dlatego Kościół ogłosił go błogosławionym” – wyjaśnił papież odnosząc się do beatyfikacji dokonanej przez Jana Pawła II w 1998 roku. Franciszek wstrzymał potem proces kanoniczny.

Wytłumaczył to dziennikarzom następująco: „W pewnym momencie procesu pojawiły się punkty niewyjaśnione. A ja, który muszę podpisać kanonizację, uznałem, że muszę poprosić o pomoc patriarchę Ireneusza i on mi pomógł”. Papież mówił następnie o utworzeniu wspólnej komisji historycznej. „Tak jemu jak i mnie zależy na tym, by się nie pomylić. Interesuje nas prawda. Teraz studiowane są inne punkty, aby prawda była jasna” – zaznaczył papież.

Pytany o to, skąd bierze siłę, odparł: „Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie chodzę do czarownicy. Nie wiem, skąd, to dar Pana”.

Papież zapewnił, że nie męczy się w czasie podróży. Zmęczony, jak stwierdził, jest dopiero potem.

„Proszę Boga o to, bym był mu wierny, by służyć mu w pracy, jaką są podróże, aby nie była to turystyka. Proszę o to. Ale poza tym nie pracuję tak dużo” – zauważył z uśmiechem.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

fot.ANGELO CARCONI/EPA-EFE/REX/Shutterstock