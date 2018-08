Papież o wizycie w Irlandii: radość ze spotkania z rodzinami i ból nadużyć 0 by EM 29 sierpnia 2018

Papież Franciszek powrócił podczas środowej audiencji generalnej do sprawy nadużyć w Kościele w Irlandii i mówił, że w przeszłości władze kościelne nie potrafiły podejść we właściwy sposób do tych przestępstw. W katechezie podsumował swą podróż do Dublina.

Franciszek podkreślił, że w czasie swej wizyty w Irlandii z okazji Światowego Spotkania Rodzin, które było dla niego „wielką radością”, zmierzył się też z „bólem i goryczą z powodu cierpień spowodowanych w tym kraju przez różne formy nadużyć, także ze strony członków Kościoła, a także tego, że władze kościelne w przeszłości nie potrafiły we właściwy sposób podejść do tych przestępstw”.

„Głęboki znak pozostawiło spotkanie z niektórymi ofiarami, a ja kilka razy prosiłem Pana o przebaczenie za popełnione grzechy, za zgorszenie i za poczucie zdrady. Błagałem Matkę Bożą o wstawiennictwo w uzdrowieniu ofiar i to, by dała nam siłę, żebyśmy stanowczo dążyli do prawdy i sprawiedliwości” – powiedział papież.

Następnie dodał: „Biskupi irlandzcy rozpoczęli poważny proces oczyszczenia i pojednania z tymi, którzy cierpieli z powodu nadużyć i z pomocą krajowych władz ustalili surowe normy, by zagwarantować bezpieczeństwo młodym”.

„W czasie spotkania z biskupami dodawałem im otuchy w ich staraniach, by naprawić błędy z przeszłości z uczciwością i odwagą, zawierzając się obietnicom Pana i licząc na głęboką wiarę narodu irlandzkiego, aby otworzyć nową fazę odnowy Kościoła w Irlandii” – oświadczył Franciszek.

Wyraził przekonanie, że tysiące rodzin, które przybyły na światowe spotkanie w Dublinie, było „wymownym znakiem piękna marzeń Boga dla całej rodziny ludzkiej”. „Jak bardzo świat potrzebuje rewolucji miłości, czułości. A ta rewolucja zaczyna się w sercu rodziny” – wskazał papież.

Jednocześnie odnotował z ubolewaniem, że rozwody „są w modzie”. „W magazynach czytamy: +ten się rozwiódł+. Przecież to jest coś złego. Ja szanuję wszystko, ale ideałem nie jest rozwód, separacja, zniszczenie rodziny. Ideałem jest zjednoczona rodzina” – podkreślił.

Zwracając się do Polaków obecnych na audiencji na placu Świętego Piotra, Franciszek pozdrowił Stowarzyszenie Communita Regina della Pace z Radomia i Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa. „Na ich prośbę pobłogosławiłem przed audiencją Ołtarz Adoracji Eucharystii, nazwany Gwiazdą Niepokalanej. Zostanie on umieszczony w Sanktuarium w Niepokalanowie, które staje się ósmym międzynarodowym centrum modlitwy o Pokój” – dodał.

Papież wezwał Polaków: „Adorując Chrystusa, zgodnie z duchowym pragnieniem świętego Maksymiliana Kolbego, wypraszajcie pokój dla waszych rodzin, Ojczyzny, Europy i całego świata”.

Na zakończenie audiencji Franciszek mówił o obchodzonym 1 września przez Kościół Światowym Dniu Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. W tym roku, jak przypomniał, będzie on się koncentrował na kwestii ochrony wody i dostępu do niej.

„Zapraszam wszystkich w sobotę do wspólnej modlitwy w intencji naszego wspólnego domu” – dodał papież, mówiąc o środowisku naturalnym.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.ANGELO CARCONI/EPA-EFE/REX/Shutterstock