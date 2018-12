Papież: nie będzie Bożego Narodzenia jeśli nie pomożemy choć jednemu ubogiemu 0 by EM 19 grudnia 2018

Papież Franciszek powiedział w środę wiernym, że nie będzie prawdziwego Bożego Narodzenia, jeśli nie pomogą choć jednemu ubogiemu. Przestrzegał przed „wrzawą konsumpcjonizmu” tłumacząc, że nie można sprowadzać Świąt do prezentów i posiłków.

W katechezie wygłoszonej podczas audiencji generalnej w Watykanie Franciszek mówił: „Choinki, dekoracje i światła wszędzie przypominają, że również w tym roku będą Święta”.

„Machina reklamowa zaprasza, by obdarowywać się nowymi prezentami, by robić sobie niespodzianki. Ale czy to są Święta, które podobają się Bogu? Jakich Świąt chciałby, jakich prezentów i niespodzianek?” – pytał papież.

Wskazywał wierzącym, że przeżywać Boże Narodzenie to „dać się wstrząsnąć jego zaskakującą nowością”.

„Narodziny Jezusa nie zapewniają uspokajającego ciepła przy kominku, ale boski dreszcz, który wstrząsa historią. Boże Narodzenie to zwycięstwo pokory nad arogancją, prostoty nad obfitością, milczenia nad zgiełkiem” – dodał Franciszek.

Mówił wiernym, że „obchodzić Boże Narodzenie to czynić tak, jak Jezus, który przyszedł do nas, potrzebujących, to zstąpić ku tym, którzy nas potrzebują”.

„Boże Narodzenie to przedkładać cichy głos Boga nad wrzawę konsumpcjonizmu. Jeśli będziemy umieli milczeć w obliczu żłóbka, Boże Narodzenie także dla nas będzie zaskoczeniem, a nie czymś, co już widzieliśmy” – zaznaczył papież.

Jak przyznał, „niestety można pomylić Święta i zamiast nowości Nieba woleć zwyczajne przyziemne rzeczy”.

„Jeśli Boże Narodzenie pozostaje tylko miłym świętem tradycyjnym, gdzie w centrum jesteśmy my sami, a nie On, to będzie to zmarnowana okazja” – ostrzegł Franciszek i poprosił wierzących, by nie czynić z Bożego Narodzenia święta w duchu „światowości” i nie zapominać o Narodzonym.

„To nie będzie Boże Narodzenie, jeśli będziemy szukać lśniących blasków świata, jeśli napełnimy się prezentami, obiadami i wieczerzami, ale nie pomożemy przynajmniej jednemu ubogiemu, który przypomina Boga, ponieważ Bóg w Boże Narodzenie przyszedł ubogi” – powiedział papież.

Życzył wiernym Świąt „bogatych w niespodzianki Jezusa”.

Życzenia Franciszek złożył też Polakom mówiąc: „Drodzy bracia i siostry, życzę wam szczęśliwego Bożego Narodzenia, pełnego pokoju, miłości i pogody ducha, jakie przynosi nam Pan zrodzony między nami”.

„Przeżywanie tajemnicy wcielonego Słowa niech wam pomoże przyjmować niespodzianki i wyzwania, przez które Jezus wzywa nas, byśmy wyszli z zagród naszej wygody, aby być z nim i z tymi, których on kocha” – dodał papież w czasie audiencji w Auli Pawła VI.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.CLAUDIO PERI/EPA-EFE/REX/Shutterstock