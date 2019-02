Papież na Wielki Post: porzucić egoizm i zapatrzenie się w siebie 0 26 lutego 2019

Papież Franciszek zaapelował w orędziu na Wielki Post do wiernych, by porzucili egoizm i „zapatrzenie się” w siebie i by zbliżyli się do tych, którzy są w trudnej sytuacji. Przestrzegł przed „pokusą pożerania wszystkiego”, by zaspokoić własną chciwość.

W opublikowanym we wtorek orędziu papież zwrócił uwagę na niszczącą siłę grzechu.

„Kiedy nie żyjemy jak dzieci Boże, często zachowujemy się destrukcyjnie nie tylko wobec nas samych, ale także w stosunku do bliźnich i do innych stworzeń, uważając, mniej lub bardziej świadomie, że możemy ich używać według własnej woli” – napisał Franciszek.

Wtedy, jak dodał papież, zaczyna dominować brak umiarkowania. To zaś „prowadzi do stylu życia naruszającego te granice, które nasza ludzka kondycja i natura każą nam szanować, podążając za tymi niekontrolowanymi pragnieniami, które w Księdze Mądrości przypisuje się ludziom niegodziwym, lub tym, którzy nie uznają Boga jako punktu odniesienia dla swoich działań i nie mają nadziei na przyszłość” – podkreślił.

Franciszek przestrzegł przed „logiką wszystkiego i natychmiast” oraz pragnienia, by mieć coraz więcej. Zaznaczył jednocześnie, że zerwanie „komunii z Bogiem” naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem „zamieniając ogród w pustynię”.

Papież wyjaśnił, że przyczyną tego jest grzech, który sprawia, że „człowiek uważa siebie za boga stworzenia, czuje się jego absolutnym panem i używa go nie tak, jak chciał tego Stwórca, ale w swoim własnym interesie, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi”.

Ponadto, „kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym” – twierdzi Franciszek.

Jego zdaniem, grzech objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych, a często także własnym. Papież zauważył, że „prowadzi to do wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z niezaspokojoną żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo”.

Następnie Franciszek wskazał na uzdrawiającą moc skruchy i przebaczenia. „Droga do Wielkanocy wzywa nas do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie” – napisał papież.

Przypomniał, że Wielki Post „wzywa chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne”. Czynić to należy poprzez post, modlitwę i jałmużnę – wskazał.

Papież wyjaśnił, że pościć oznacza „przechodzić od pokusy +pożerania+ wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca”.

Wezwał do modlitwy, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności własnego „ja”. „Dawać jałmużnę to porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy” – podkreślił Franciszek.

Apelował do wiernych, by na nowo odkryli plan miłości Boga, braci oraz całego świata i w niej odnaleźli prawdziwe szczęście. Nie pozwólmy, aby „błogosławiony czas” Wielkiego Postu upłynął bezowocnie – zachęcał.

„Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami” – wezwał Franciszek.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.VINCENZO PINTO/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock