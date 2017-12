Papież modlił się o przeciwciała na wirusy obecnych czasów: obojętność i strach 0 by EM 8 grudnia 2017

O „przeciwciała” na wirusy obecnych czasów, takie jak obojętność i brak wychowania obywatelskiego, modlił się w piątek papież Franciszek, który zgodnie z tradycją w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny był na placu Hiszpańskim w Rzymie.

Papież odmówił modlitwę do Matki Bożej. Znalazły się w niej następujące słowa: „Pomóż temu miastu rozwinąć przeciwciała na pewne wirusy naszych czasów; obojętność, która mówi: +to mnie nie dotyczy+, złe wychowanie obywatelskie, które gardzi dobrem wspólnym, strach przed tym, co inne i przed obcym, konformizm przebrany w transgresję, obłudę oskarżania innych, gdy czynimy to samo, rezygnację w obliczu degradacji środowiskowej i etycznej, wyzysk wielu mężczyzn i kobiet”.

„Pomóż nam odrzucić te i inne wirusy przeciwciałami, które pochodzą z Ewangelii” – prosił Franciszek.

Modlił się o to, by móc „ogołocić się z wszelkiej zarozumiałej arogancji”.

W modlitwie do Maryi papież mówił: „Chcemy Ci podziękować za stałą troskę, z jaką towarzyszysz naszemu pielgrzymowaniu, pielgrzymowaniu rodzin, parafii, wspólnot zakonnych”, „tych, którzy codziennie, niekiedy z trudem przemierzają Rzym, by iść do pracy, chorych, ludzi starszych, wszystkich ubogich, wielu osób, które emigrowały tu z krajów wojny i głodu”. (PAP)

fot.Giuseppe Lami/EPA