Papież: w życiu sprawiedliwość nie rozwiązuje wszystkiego 0 24 kwietnia 2019

Papież Franciszek powiedział w środę, że „w życiu sprawiedliwość nie rozwiązuje wszystkiego”, a zwłaszcza tam, gdzie trzeba położyć kres złu. Potrzebne jest przebaczenie i zastąpienie „prawa odwetu prawem miłości” – mówił papież w czasie audiencji generalnej.

W katechezie podczas spotkania z prawie 30 tys. wiernych na placu Świętego Piotra Franciszek analizował słowa „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” z modlitwy „Ojcze nasz”.

„Jezus wnosi do relacji między ludźmi siłę przebaczenia. W życiu sprawiedliwość nie rozwiązuje wszystkiego. Zwłaszcza tam, gdzie trzeba położyć kres złu, ktoś musi miłować więcej niż należy, by rozpocząć dzieje łaski” – wyjaśniał.

Jak dodał, „zło zna zemstę, a jeśli się tego nie przerwie, grozi tym, że rozleje się ono dusząc cały świat”.

„Zgodnie z prawem odwetu, +odwzajemnię ci się tym, co ty mnie wyrządziłeś+” – przypomniał. „Jezus zastępuje to prawem miłości: +to, co Bóg mi uczynił, ja oddaję tobie+” – podkreślił.

Franciszek zachęcił wiernych do refleksji nad tym, czy są zdolni do tego, by przebaczać. Zaznaczył, że często słyszy ludzi mówiących: „Nigdy nie wybaczę tego, co mi zrobili”. „Ale jeśli nie przebaczysz, Bóg ci nie wybaczy, zamykasz drzwi. Pomyślmy, czy potrafimy wybaczyć, czy też nie przebaczamy” – zachęcał.

Papież wskazywał, że każdy chrześcijanin ma łaskę przebaczenia i tego, by „napisać historię dobra w życiu swoich braci, szczególnie tych, którzy zrobili coś złego i błędnego”. „Słowem, uściskiem, uśmiechem możemy przekazać innym to, co otrzymaliśmy najcenniejszego: przebaczenie” – powiedział.

Zwracając się do Polaków, Franciszek podkreślił: „Nasze serca przenika dźwięk rezurekcyjnych dzwonów. Przypominają nam one, że Chrystus umarł, zmartwychwstał, żyje, jest obecny w nas i w swoim Kościele. Wzywają nas, byśmy z odwagą apostołów głosili wszystkim tę radosną wieść o Jego zmartwychwstaniu”.

„Niech świadectwo wiary umocni naszych braci, obudzi serca wątpiących i pomoże im odnaleźć i spotkać Chrystusa”- dodał papież.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

fot.CLAUDIO PERI/EPA-EFE/REX/Shutterstock