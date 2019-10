Zwierzęta – naturalna terapia 0 14 października 2019

Edyta cierpiała na zespół stresu pourazowego po tym, jak w wypadku samochodowym, z którego ona wyszła bez większych obrażeń, zginął jej chłopak. Zaczęła unikać miejsc publicznych, nawiedzały ją ataki paniki, przed oczami przesuwały się obrazy z wypadku. Do powrotu do zdrowia przyczynił się pies, który niedługo po wypadku przybłąkał się do jej domu. Była osobą duchową i uwierzyła, że to siła wyższa i jej zmarły przyjaciel zesłał jej wychudzoną psinę dla towarzystwa i pocieszenia. Kogoś, kto będzie kochał ją miłością bezwarunkową, na zawsze.

Trochę historii

Od wieków ludzie żyją w symbiozie ze zwierzętami domowymi. Potrzebujemy ich głównie dla towarzystwa i ochrony. Rzadko mówi się o tym, że to zwierzęta domowe wprowadzają w nasze życie pozytywną rutynę, aktywność, zmniejszają stres, pozwalają nawiązywać nowe kontakty i wzbogacają zainteresowania. Badania z dziedziny psychologii potwierdzają, że psy neutralizują symptomy stresu pourazowego, zaburzenia będącego formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji. Konie pomocne są w leczeniu ADHD, a delfiny zmniejszają depresję. Różne formy terapii ze zwierzętami są powszechnie stosowane zarówno w szpitalach, domach opieki, jak i prywatnych gabinetach psychologicznych. Sama interakcja z psem łagodzi napięcie, otwiera człowieka na nowe doświadczenia i pozwala utworzyć silną więź komuś, kto utracił zaufanie do innych.

Jak zwierzęta wpływają na naszą psychikę?

Czytasz ten tekst, bo zapewne doświadczyłeś już, jak zwierzęta wprowadziły do twojego życia światło, ciepło, radość i zdrowie. A może rozważasz przyjęcie czworonożnego przyjaciela pod swój dach? Jest wiele barier, które uniemożliwiają ci podjęcie decyzji jak pracowity tryb życia, częste podróże, finanse, zachowanie nieskazitelnej czystości w domu i inne obowiązki. Jeśli jednak jesteś w stanie zmienić rutynę, odważyć się na małą rewolucję w twoim życiu i zaadoptować zwierzaka, to bądź pewny, że:

Miłość zwierzaka nigdy cię nie zawiedzie. Nieważne co się stanie, zwierzak, z którym się zwiążesz, będzie cię kochał miłością bezgraniczną i bezwarunkową na zawsze. Poczucie tej miłości sprawia, że już twoje życie jest lepsze.

Opiekowanie się kimś innym wpływa pozytywnie na zdrowie emocjonalne. Nawet jeśli musisz mówić sto razy dziennie “złaź z kanapy” i jesteś tym sfrustrowany, pomoże ci to na chwilę odłączyć się od prawdziwych problemów i dać wytchnąć twojemu zestresowanemu umysłowi.

Posiadanie psa wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne. Musisz wyjść na spacer i to bez względu na pogodę. Daje ci to ruch i świeże powietrze. Spacer przed snem ułatwia zasypianie. Regularne spacery są korzystne dla serca i mózgu. Psy uwielbiają chodzić na spacery, bierz z nich przykład.

Zwierzak zmniejszy twoje cierpienie. Relacja z psem, kotem czy innym zwierzęciem jest tak terapeutyczna, że uzdrawia skołatane nerwy, depresyjne myśli i przywraca chęć do życia. Psy pomagają weteranom cierpiącym na zespół stresu pourazowego i więźniom powracającym do społeczeństwa po długiej nieobecności.

Zwierzak nauczy cię być tu i teraz. Nie obchodzą go przeszłe wydarzenia, nie martwi się, co będzie jutro. Zwierzęta żyją w tym momencie i cieszą się twoją obecnością tu i teraz. Dają nam dobry przykład, jak doceniać chwilę obecną i cieszyć się z niej.

Głaskanie psa czy kota zmniejsza ciśnienie krwi i pomaga się uspokoić. Gdy czujesz się w potrzasku, zestresowany i przygnieciony problemami, polecam wizytę w lokalnym schronisku dla zwierząt. Nie musisz od razu adoptować, ale spójrz w głąb siebie i zauważ, jak się czujesz, gdy wymieniasz energię ze zwierzakiem. Nie bądź zaskoczony, jak zdecydujesz się zaadoptować!

Ratowanie życia zwierzakowi uczyni twoje życie lepszym. Niektórzy adoptują ze schronisk, inni kupują od hodowcy, dla innych przypadek gra rolę, ale wszystkie zwierzęta domowe potrzebują domu. Nieważne z jakiego źródła bierzesz towarzysza, ważne, że dajesz mu ciepły dom. Twoje życie staje się lepsze.

Jeśli potrzebujesz miłości, czujesz się samotny, chcesz dodać wartości swojemu życiu i choć raz przeszło ci przez myśl, że mógłbyś mieć w domu psa, kota, papugę, chomika czy inne zwierzątko, rozważ to jeszcze raz. Pamiętaj jednak, że to obowiązek i przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za istotę, która będzie zależna od ciebie. Jest wiele sponiewieranych i maltretowanych zwierząt. Bądź ich zbawcą, a nie katem.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.Pexels.com