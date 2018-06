Zanim wejdziesz w nowy związek

Kamila nie czekała nawet tygodnia po rozstaniu z Jakubem, by związać się z kolegą z pracy. Próbowała w ten sposób zabić ból, głębokie poczucie straty i samotność. Rzuciła się w ramiona mężczyzny, który przypadkowo się pojawił, wysłuchał żali i zbliżył się intymnie wykorzystując emocjonalną niestabilność Kamili. Związek ten był naznaczony brakiem równości od samego początku. Andrzej przyjął rolę pocieszyciela i nie znoszącego sprzeciwu opiekuna, a Kamila podporządkowała się bezwiednie, godząc się na nieodpowiednie zachowania, by tylko nie zostać odrzucona po raz kolejny. W ten oto sposób Kamila nieświadomie weszła w nowy związek, który od początku nie miał szans na zdrowy rozwój.

Kiedy nadchodzi nowa miłość, bądź przygotowana. Świadomie wybierz partnera, nie zaniedbuj swoich potrzeb, znaj swoją wartość i wyznacz granice. W ten sposób zbudujesz zdrowy związek. Oto cztery sposoby na przygotowanie się do tego zadania:

1. Przeżyj swoją żałobę po nieudanym związku. Daj sobie czas na oswojenie się z rozstaniem. To twój okres na przeżycie rozczarowania, złość, smutek i łzy. Podsumuj poprzedni związek, spójrz wgłąb siebie i pomyśl, jakie były znaki ostrzegawcze, których nie zauważyłaś. Jakie twoje zachowania nie były zdrowe? Nie staraj się znaleźć kogoś na siłę, by pomógł ci wyjść z emocjonalnej huśtawki po nieudanym związku lub po rozwodzie, bo w ten sposób nie zbudujesz podstaw nowej relacji. Pozwól sobie na czas żałoby, byś mogła powoli odnaleźć siebie i zaakceptować rozstanie. Możesz w tym czasie przemyśleć wszystkie inne emocjonalne straty, niepowodzenia i zaniedbania. Staniesz się tym samym bardziej świadoma samej siebie. Pomoże ci to odkryć twoje potrzeby i oczekiwania wobec siebie i innych.

2. Buduj poczucie własnej wartości. Jeśli w poprzedni związek wstąpiłaś nie znając siebie samej w pełni, istnieje ryzyko, że nie zdołałaś uświadomić sobie swojego prawdziwego ja, gdy ten związek tworzyliście. Zdarza się to wówczas, gdy dwoje ludzi nie do końca świadomych siebie stara się budować związek nie mając solidnych podstaw. Czasem gdy czują się niepewne i mają niską samoocenę, próbują tę wartość uzyskać dzięki podporządkowaniu drugiej osoby. Pamiętaj, że gdy twoje poczucie własnego ja jest solidne i pełne, nie będziesz miała skłonności do wyboru partnerów, którzy będą cię traktować w ten sposób. Niska samoocena sprawia, że wstępujesz w związek z pozycji słabszej i możesz się narazić na niepotrzebne zranienie, co jeszcze bardziej obniży twoje poczucie wartości. Znajdź czas na wzmocnienie siebie przed wstąpieniem w nowy związek.

3. Odetnij toksyczne fascynacje. Wielu ludzi sabotuje swoje szczęście w związkach poprzez wybieranie tych samych typów toksycznych partnerów. Zastanów się, jaki wspólny mianownik mieli twoi poprzedni partnerzy. Czy przypadkiem nie jesteś zafascynowana ludźmi o niezdrowych nawykach, ludźmi którzy wyciągają z ciebie najgorsze cechy. Kiedy zaczynasz relację, świadomie wybieraj zdrowych, życzliwych, emocjonalnie przystępnych ludzi.

4. Buduj umiejętności komunikacyjne. Badania dowodzą, że ludzie o podobnych umiejętnościach komunikacji przyciągają się do siebie. Istnieje więc szansa, że jeśli ty nie masz odpowiednich umiejętności wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań, twój partner także nie będzie ich miał. Po rozstaniu poświęć czas na otwarte wyrażanie swoich potrzeb, nazywanie uczuć i lekcje asertywności. Poczuj się komfortowo z samą sobą. Wyznacz swoje granice.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

Teraz także: 911 N. Plum Grove Road, suite C, Schaumburg, IL, 60173

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

NOWA GRUPA:

Psychological Counseling Center otwiera nową grupę dla rodziców POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.pxhere.com