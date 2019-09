Pomyśl o typowo nieszczęśliwej parze, którą spotkałeś na swojej drodze. Może nawet zastanawiasz się, dlaczego oni wciąż są razem? Mimo kłótni, alkoholizmu czy innego uzależnienia jednego z nich, przemocy emocjonalnej czy nawet fizycznej, obustronnej nienawiści, narzekań i rozgoryczenia. Obydwoje są dorosłymi ludźmi, obydwoje dokonali świadomych wyborów, obydwoje powinni wiedzieć, że związek to partnerstwo. Co ich łączy? Zazwyczaj finanse, dzieci, czas spędzony na wspólnych potyczkach i lęk przed wstydem w razie rozstania. Ale być może największą nieświadomą przyczyną trwania w niezdrowym związku jest wiara, że oboje zasługują na to cierpienie.

Gdzie szukać początków współuzależnienia?

Współuzależnieni jako dzieci dostawali przekaz od skoncentrowanych na sobie rodziców, że ich potrzeby i pragnienia są nieważne i nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z potrzebami rodziców. Mówiono im, że są egoistyczni i powinni się wstydzić za myślenie tylko o sobie. Byli karani ciszą lub atakowani poniżającymi słowami, gdy chcieli być tylko dziećmi. Ich rodzice, albo jeden z nich to osoby niedojrzałe emocjonalnie, dziecinne, potrzebujące nieustannej “opieki”, uzależnione od alkoholu lub narkotyków albo chore psychicznie. Większość współuzależnionych nauczyło się już w dzieciństwie, że aby być “wystarczająco dobrym” i akceptowanym przez rodzica, to należy stłumić własne uczucia, myśli i odruchy, bo to jedyny sposób na zbudowanie więzi z rodzicem. By czuć się akceptowanymi musieli zapomnieć, kim naprawdę są, czego potrzebują i pragną dla siebie. I tak zaprogramowani pozostali, żeby “służyć” potrzebom innych.

Dorosłe życie współuzależnionych

Jako dorośli szukają podświadomie takiego obiektu miłości, który mogą „naprawić”, opiekować się nim czy poświęcić się dla niego. Osoby te czują się nic niewarte, gdy nie mają poczucia, że są potrzebne, i muszą zapewnić partnerowi wszystko co mu potrzebne do życia. Poświęcają własne potrzeby, zdrowie, spokój i energię, by zapewnić wiecznie potrzebującemu parterowi stabilizację i wygodę. Nie mają i nie znają swojej tożsamości, nie interesują się niczym poza swoją relacją z partnerem. Czują, że ich potrzeby są nieważne, więc nawet nie wyrażają ich. Mogą mieć problem z rozpoznaniem własnych uczuć i pragnień. Nie wiedzą, co to jest partnerski związek, gdy można polegać na drugiej osobie i dostawać od niej tyle, ile się daje. Zaniedbują siebie, swoich przyjaciół, karierę i obowiązki codzienne.

Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

Czy znajdujesz satysfakcję i szczęście w życiu poza robieniem czegoś dla innej osoby?

Czy pozostajesz w związku nawet wówczas, gdy partner systematycznie cię rani?

Czy robisz wszystko, by zadowalać partnera, nawet kosztem siebie?

Czy czujesz ciągły niepokój o związek, bo chcesz zrobić wszystko, by partner był szczęśliwy?

Czy poświęcasz cały swój czas i energię, aby spełnić zachcianki partnera?

Czy czujesz się winny, gdy pomyślisz o sobie?

Czy nie wyrażasz swoich potrzeb i pragnień?

Czy ignorujesz swoje własne kanony moralne i wartości, by robić to, czego partner chce?

Odzyskiwanie siebie i wychodzenie ze współuzależnienia

Leczenie wymaga odkrycia problemów narastających z wczesnego dzieciństwa i połączenie ich w związku z obecnym dysfunkcyjnym zachowaniem. Odkrycie i pogodzenie się z głęboko zakopanymi uczuciami zranienia, krzywdy, straty i złości pozwoli zbudować poprawną dynamikę w obecnych związkach. Psychoterapia jest zalecana, ponieważ cechy współuzależnienia są tak głęboko zakorzenione w psychice, że trudno odkryć i zmienić je samemu.

Zwiastuny zmiany

Będziesz wiedzieć, że zmiana następuje, gdy zaczniesz wyrażać swoje pragnienia, bo masz już wgląd w swój świat wewnętrzny. Zobaczysz siebie jako niezależną, mogącą liczyć na siebie, wystarczająco dobrą i mądrą osobę, zdolną do osiągania swoich celów. Nie będziesz akceptować przemocy, zarówno fizycznej jak i emocjonalnej. Zbudujesz zdrowe granice i nie będziesz automatycznie reagować na myśli i uczucia innych. Twoja reakcja to twój wybór – bierz za nią odpowiedzialność. Gdy nauczysz się zdrowego sceptycyzmu co do wypowiedzi innych ludzi na twój temat, twoje poczucie własnej wartości nie będzie wahało się, jako wynik tego co o tobie mówią. Będziesz wiedzieć, że jesteś na dobrej drodze, gdy nauczysz się mówić „nie” i zaakceptujesz, gdy inni mówią „nie”.

Świadomość prowadzi do zmiany. A zmiana i rozwój są potrzebne do tego, by przełamać niezdrowe nawyki w związku współuzależnionych. Dajesz tyle innej osobie, ile bierzesz od niej – na tym polega zdrowy związek. Nie jesteś odpowiedzialny za cudze szczęście. Odpowiedzialny jesteś tylko za własne.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

fot.Pexels.com