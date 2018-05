Sposób na złość

Kiedy Dominika zobaczyła podejrzany tekst w telefonie męża, od razu wiedziała, że coś jest nie w porządku. Zaczęła łączyć fakty, zachowania, nagłe zniknięcia i zrozumiała, że najprawdopodobniej Andrzej ma romans z inną kobietą. Jeszcze tego samego wieczoru skonfrontowała go z faktami. Andrzej przyznał, że miał seks z koleżanką z pracy. Obiecał natychmiast przerwać tę znajomość, wyglądał na przygniecionego poczuciem winy.

Dominika zaczęła krzyczeć, żeby się wynosił z domu, a on usiadł w fotelu i zapłakał, przepraszając i mówiąc jej, że to ona jest miłością jego życia. Pozwoliła mu zostać. Wyszła z pokoju. Ale od tej chwili codziennie rosła w niej złość, choć nie wyrażała jej. Nikomu nic nie mówiła. Wciąż uśmiechała się w pracy, a w domu nie wracała do tematu, by nie dać się sprowokować własnym myślom. Chciała zachowywać się tak, jak nauczyli ją rodzice – że nie należy pokazywać złości, bo to nie wypada. Przez kolejne dni rosło w niej napięcie i emocje. Tak bardzo chciała wykrzyczeć mężowi, co o nim myśli, ale nie potrafiła przełamać wewnętrznych oporów, tego silnego przekonania, że nieokiełznany wybuch byłby zaprzeczeniem kulturalnych relacji międzyludzkich, które wpojono jej w dzieciństwie i w które wierzyła. Dwa tygodnie później zachorowała na grypę, do której dołączyła melancholia i depresja.

Złość rani

Każdy z nas doświadczył złości. Pytanie tylko: co robimy z tym uczuciem? Czy wyrzucamy uczucia na zewnątrz raniąc najbliższych i narażając się na nieprzyjemności, czy trzymamy uczucia w środku? Jeśli zatrzymujemy silne negatywne emocje w środku, narażamy na osłabienie układ immunologiczny i w wyniku tego stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju infekcje jak w przypadku Dominiki. Osłabiamy również układ naczyniowo-sercowy. Złość trzymana w środku wychodzi zazwyczaj na zewnątrz pod postacią depresji. A więc hamowaniem negatywnych emocji ranimy siebie.

Jak radzić sobie ze złością?

Najlepszym sposobem radzenia sobie ze złością jest wyrażanie jej w zdrowy sposób. Złość ma zaletę – dodaje energii. Możemy to wykorzystać obracając destruktywne uczucie w coś konstruktywnego. Naukowcy sugerują, że otwarte wyrażanie negatywnych emocji jest o wiele zdrowsze niż trzymanie ich w środku. Jak można wyrazić złość bez ranienia innych i siebie?

Oto kilka sposobów:

1. Wysiłek. Naucz się grać w tenisa, golfa, koszykówkę. Włóż rękawice bokserskie i uderzaj w worek wyobrażając sobie, że to osoba, która cię skrzywdziła. Albo idź na siłownię, popływaj w basenie lub wybiegaj swoją złość.

2. Pisz. Weź papier i długopis i opisz, jak się czujesz z najdrobniejszymi detalami.

3. Śpiewaj. Posłuchaj muzyki, która wyraża złość, na przykład piosenkę „Before he cheats” w wykonaniu Carrie Underwood. Można też tworzyć wiersze wyrażające nasze uczucia. Zaśpiewaj, co czujesz lub zagraj na instrumencie.

4. Tańcz. Wytańcz swoją złość w zaciszu swojego domu. Ruchy ciała, rytm muzyki i wysiłek pozwoli ci wyrzucić negatywne emocje.

5. Maluj lub rysuj. Weź papier i farbę i namaluj cokolwiek przychodzi ci do głowy. Nierzadko tak powstają piękne dzieła sztuki.

6. Wyraź złość metodą gestalt. Ustaw krzesło naprzeciw siebie. Wyobraź sobie że siedzi tam osoba, na którą jesteś zły. Powiedz jej wszystko, co niej myślisz bez trzymania czegokolwiek w środku. Mów do krzesła i krzycz na nie.

7. A teraz mów spokojnie. Po wyrażeniu złości przy pomocy wyżej wymienionych sposobów, porozmawiaj spokojnie z osobą, na którą jesteś zły, wyjaśniając, jak się czujesz, szukając konstruktywnych rozwiązań problemu, by zapobiec powtórzeniu się przykrej sytuacji w przyszłości.

psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska.

