Sposób na niepokój

Jak objawia się lęk i niepokój? Zazwyczaj poceniem się dłoni, szybkim biciem serca, uderzeniami gorąca, ściskaniem w żołądku w sytuacjach stresowych, na przykład przed publicznym wystąpieniem, gdy za chwilę masz zaprezentować wyniki sprzedaży szefowi lub przemawiać na weselu siostry. Albo może przypominasz sobie momenty, gdy leżysz bezsennie w nocy nie mogąc zatrzymać nawałnicy myśli oraz obrazów tragedii i klęsk, które za chwilę mogą się zmaterializować. Martwisz się o sytuację finansową rodziny, o niedoświadczenie córki za kierownicą lub nieobecnego w domu, pomimo późnej pory, syna? A może obsesyjnie przejmujesz się, że coś z tobą, a najlżejszy ból brzucha oznacza na pewno bardzo poważną chorobę?

Niepokój może poważnie ograniczyć twoje funkcjonowanie i potencjał. Ale nie martw się na zapas. Mam dobrą wiadomość. Najnowsze badania dowodzą, że niepokój może pomóc ci w osiągnięciu celów i wykonaniu zadań. Musisz tylko wiedzieć, jak go wykorzystać dla swojej korzyści.

Cel niepokoju

Niepokój i lęk stanowią normalną część naszego życia. Bez lęku mógłbyś tańczyć na autostradzie pomiędzy pędzącymi pojazdami bez obawy o swoje życie. Mógłbyś wystawiać się na niebezpieczeństwa zagrażające twojemu zdrowiu. Nie broniłbyś się przed atakującym niedźwiedziem, balansowałbyś na krawędzi przepaści, nie rozglądałbyś się przechodząc na drugą stronę ulicy. Twoja naturalna reakcja na zagrożenie – walka lub ucieczka – nie miałaby prawa istnienia. Dzięki silnemu bodźcowi, który produkuje lęk, nasz organizm jest gotowy do zwiększonego wysiłku, przygotowany na wypadek sytuacji zmuszającej do walki bądź ucieczki. Serce bije szybciej, wzrasta ciśnienie krwi, tętno i oddech przyśpieszają, zwiększa się poziom glukozy we krwi – wszystko po to, aby zwiększyć dotlenienie i wydolność organizmu. Człowiek jest gotowy do walki o przetrwanie bądź serwowania się ucieczką. Wykorzystaj tę naturalną reakcję organizmu na swoją korzyść. Walcz o swoje cele.

Niepokój i wydajność

Z jednej strony silny niepokój jest odpowiedzialny za zaniki pamięci i słabą koncentrację. Jeśli jednak będziesz potrafił przeobrazić mentalnie stresującą sytuację nie w paraliżujące zagrożenie, tylko w trudne wyzwanie, to nauczysz się czerpać energię z twojego niepokoju. Twoja motywacja do działania wzrośnie. Weźmy na przykład człowieka, który czuje lęk przed otwartą przestrzenią. Lęk może go sparaliżować na tyle, że nie wyjdzie z domu, by nie stracić życia (subiektywne postrzeganie stresującej sytuacji jako zagrożenia) lub poprosi kolegę, by mu towarzyszył na zewnątrz (subiektywne postrzeganie tej samej sytuacji jako wyzwania i szukanie rozwiązań). Pamiętasz czasy, kiedy w szkole lęk przed egzaminami towarzyszył ci stale? Może to właśnie lęk przed złą oceną pomagał ci usiąść częściej do książek, by uniknąć powtarzania klasy.

Uczucie niepokoju może być pomocne w realizowaniu marzeń i osiąganiu celów – ale tylko ty możesz przekształcić je tak, by działało na swoją korzyść. Zamiast unikać sytuacji stresowej i poddawać się, zmień nawyki. Gdy odczuwasz lęk w sytuacji nie zagrażającej życiu, jak wielu z nas w codziennych trudach – nie unikaj jej – to tylko zwiększy niepokój. Wyjdź naprzeciw swoim lękom – zapytanie szefa o podwyżkę jest łatwiejsze niż myślisz, nawet jeśli twoje ciało reaguje na ten rodzaj stresu tak, jakbyś wisiał nad krawędzią przepaści.

Oswój lęk

Niepokój jest uczuciem niekomfortowym, ale można go tolerować. Wydaje ci się czasem, że lęk jest czymś bardzo złym – to nieprawda. Niepokój i lęk to cześć ludzkiej egzystencji. Zaakceptuj je. Zamiast gnębić siebie, że jesteś zbyt nerwowy, wytłumacz sobie, że niepokój wciąż będzie istniał, a ty mimo to możesz osiągać swoje cele. Budowanie siły wewnętrznej nie polega na pozbyciu się niepokoju. Nie chodzi o to, byś był zrelaksowany przez całe życie. Mentalna siła wewnętrzna pozwoli ci być produktywnym nawet w obliczu lęku, pomoże ci uwierzyć, że możesz wyjść poza swoją strefę komfortu nawet gdy czujesz niepokój. Postrzegaj sytuacje stresowe jako wyzwania, a nie zagrożenia.

Gdy jednak niepokój nie pozwala ci funkcjonować w domu, pracy, czy pomiędzy ludźmi i nie możesz sam uzyskać kontroli nad swoim lękiem, poszukaj pomocy profesjonalnej. Nerwica, lęki i niepokoje są do wyleczenia. Wielu ludzi nie szuka jednak pomocy, pozwalając na rozwój choroby. Im wcześniej otrzymasz pomoc, tym szybciej poczujesz się lepiej. Nie pozwól lękom obedrzeć cię z marzeń. Możesz realizować je nawet, gdy czujesz niepokój.

fot.Pexels.com