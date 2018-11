Siła dziękczynienia

Święto Dziękczynienia – w tym tygodniu Stany Zjednoczone obchodzą je po raz 155., odkąd Abraham Lincoln uczynił je oficjalnym świętem narodowym. Dziękczynienie, czyli okazywanie wdzięczności jest częścią kultury, która kształtuje charakter. Dlatego też dobrze jest tak budować rodzinną tradycję, by dziękczynienie i wdzięczność stały się integralnymi częściami systemu wartości rodzinnych.

Czym jest wdzięczność?

Z naukowego punktu widzenia, wdzięczność jest pozytywną emocją, która wyraża głębokie uznanie dla kogoś, kto uczynił dla nas coś dobrego. To emocja, która wyzwala w nas pozytywność. Gdy jedna osoba roztacza wokół siebie aurę dobrej energii, pozytywności i życzliwości, to wzbudza w nas chęć odwzajemnienia się tym samym. Jeśli potrafimy docenić pozytywizm tej osoby, rodzi się w nas wdzięczność. Wdzięczność wzmacnia wewnętrzną motywację do pozytywnych działań i do odpłacania dobrem za dobro. Popycha nas zatem do pozytywnego rozwoju i starań o bycie lepszym człowiekiem. Wyrażanie wdzięczności może w rzeczywistości nie tylko głęboko połączyć nas z innymi ludźmi, ale także poprawić stan naszego zdrowia psychicznego, ponieważ wdzięczni ludzie są bardziej zgodni, otwarci, mniej neurotyczni i łatwiej wybaczają. A jak wiemy, wybaczenie uwalnia nas z pułapki rozpamiętywania krzywd i pielęgnowania negatywnych emocji. Poczucie wdzięczności ma również wpływ na poprawę zdrowia fizycznego. Osoby, które noszą w sobie poczucie wdzięczności, czują więcej energii, optymizmu i radości z życia niż ci, którzy nie potrafią być wdzięczni. Mają też mniej problemów z depresją, uzależnieniami, chorobliwą zazdrością i agresją.

Za co być wdzięcznym?

Wdzięczność pokazujemy zazwyczaj, gdy jesteśmy komuś coś dłużni, kiedy skorzystaliśmy z czyjegoś dobrego uczynku lub gdy chcemy pokazać nasze uczucia tej osobie. Okazanie wdzięczności jest wymagane przez naszą kulturę i oczekiwane przez tych, którzy robią nam przysługę. Uczymy dzieci mówić „dziękuję” bo jest to ważny element dobrego wychowania. Okazanie wdzięczności jest częścią naszego życia i ma naturę bardzo osobistą. Nie wszyscy potrafią być wdzięczni. Niektóre cechy osobowościowe jak narcyzm, cynizm, zawiść czy materializm mogą być przeszkodą w okazaniu wdzięczności. Dlatego też okazanie wdzięczności może być trudne. Dobrą wiadomością, za którą możemy być wdzięczni, jest to, że wdzięczności możemy się nauczyć.

Jak ćwiczyć wdzięczność?

Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej namawia nas do poprawienia dobrego samopoczucia poprzez ćwiczenie wdzięczności. Wyrażanie wdzięczności każdego dnia pozwala na zmianę nastawienia do życia i nabranie bardziej optymistycznej perspektywy. Dostrzeganie i docenianie życzliwości innych zmniejsza poczucie samotności i zbliża do ludzi. Zbudowanie nawyku wdzięczności może być trudne na początku, ponieważ nie każdy ma naturalną umiejętność dostrzegania drobnych, pozytywnych momentów, z których składa się dzień. U wielu osób, szczególnie tych cierpiących na nerwicę i depresję, proces myślowy zbudowany jest na lęku i negatywnych schematach. Nie zniechęcaj się, im więcej ćwiczysz, tym łatwiejsze się to staje. Oto jak możesz spróbować praktykować wdzięczność:

1. Pomyśl o kimś, kto zrobił dla ciebie coś bardzo ważnego, a komu nie zdążyłeś odpowiednio podziękować za dobry uczynek lub nigdy nie pokazałeś mu, jak ważne dla ciebie było jego działanie. Nie skupiaj się na poczuciu winy, że nie miałeś okazji podziękować.

2. Przemyśl, jak skorzystałeś z tego dobrego uczynku i napisz do tej osoby list wyrażający twoją wdzięczność.

3. Zabierz list ze sobą i odwiedź tą osobę. Przedyskutuj z nią to, o czym napisałeś w liście. Poczujesz się naprawdę dobrze.

4. Każdego wieczoru, przed pójściem spać pomyśl o trzech pozytywnych rzeczach, które miały miejsce tego dnia. Wyraź za nie swoją wdzięczność. Jeśli masz dzieci, poświęć moment przed zaśnięciem, żeby zapytać je, za co dziś są wdzięczne. Nie zapominaj dać dobrego przykładu i podziel się z nimi swoimi refleksjami, powiedz dzieciom, za co jesteś wdzięczny. Będziesz zdumiony jak bardzo poprawi się Twój nastrój i nastawienie do życia.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

Teraz także: 911 N. Plum Grove Road, suite C, Schaumburg, IL, 60173

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

NOWA GRUPA:

Psychological Counseling Center otwiera nową grupę dla rodziców POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.123RF