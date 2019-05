Sekrety rodzinne

Prawdą jest, że wiele rodzin ma swoje sekrety trzymane głęboko poza zasięgiem oczu i uszu osób nieuprawnionych. Sekrety tworzą nieszczerą atmosferę i nasilają stres, ale mają też swoje pozytywne strony – mogą zacieśnić więzi i wzmocnić bliskość członków rodziny. Mam na myśli te sekrety, które rodzą się z intymności, radości i wspólnych doświadczeń, jak sekretny język jakim posługują się dzieci by nie wtajemniczać w swoje zabawy reszty rodziny, wewnętrzne dowcipy rozumiane tylko przez członków rodziny, sekretne tradycje, jak na przykład kupowanie nowych butów przed każdym świętem Wielkiej Nocy, czy niespodzianki przygotowywane dla członków rodziny. Z drugiej strony, istnieją sekrety mroczne, pełne bólu, traumatycznych przeżyć, niechcianych doświadczeń, diagnoz medycznych i przestępstw – i na nich się dziś skupimy. Te sekrety burzą harmonię pomiędzy członkami rodziny, niszczą zdrowie psychiczne, zaufanie i miłość.

Oto trzy typy sekretów rodzinnych.

Prywatne sekrety

To sekrety utrzymywane przez jedną osobę przed resztą rodziny. Na przykład młoda studentka zgwałcona przez kolegę z uczelni ukrywa ten fakt przed resztą rodziny i przyjaciółmi. Stara się sama poradzić sobie z traumą, przez lata znieczulając się alkoholem i narkotykami, zanim ujawni sekret swojemu terapeucie. Inne przykłady obejmują utrzymywanie przez nastolatkę romantyczniej relacji w tajemnicy przed rodzicami, pozamałżeński romans, kłopoty biznesowe ojca rodziny i ukrywanie prawdziwego stanu finansów. Takie sekrety tworzą izolację i wycofanie się z relacji rodzinnych oraz potęgują ciężar samotności i niezrozumienia, a także chroniczny stres potęgowany strachem przed ujawnieniem prawdy. Mają też wpływ na pozostałych członków rodziny, którzy intuicyjnie czują, że coś jest ukrywane, potęgując ich stres i lęki.

Wewnętrzne sekrety

To sekrety utrzymywane pomiędzy co najmniej dwoma członkami rodziny, z wiedzy o których reszta członków rodziny jest wykluczona. Rodzice wychowujący dziecko bez przekazania mu, że jest adoptowane, nie udzielanie informacji na temat biologicznego ojca, utrudnianie dostępu do niektórych członków rodziny, ukrywanie samobójstwa członka rodziny – to często spotykane przykłady wewnętrznych sekretów. Edyta pamięta od dziecka, jak przy wszystkich uroczystościach rodzinnych nie wspominano imienia jej wujka, który odebrał sobie życie zażywając leki znalezione w szufladzie swojego brata, ojca Edyty. Pytania na temat śmierci wujka zawsze prowadziły do konfliktów, nerwowych wybuchów i zmiany tematu.

Wewnętrzne sekrety dzielą członków na tych, którzy wiedzą i którzy nie wiedzą. Powodują tworzenie niezdrowych koalicji w rodzinie. Bardzo niezdrowe jest między-pokoleniowe trzymanie sekretów – na przykład matka zwierzająca się córce z nieudanego związku z jej ojcem i jego romansów stawia swoje dziecko w pozycji straconej – dziecko nie może być dłużej lojalne wobec obojga rodziców. Z jednej strony córka chce utrzymać sekret, więc staje się nielojalna w stosunku do ojca, a z drugie, jeśli tego sekretu nie utrzyma, to zdradzi matkę. Niestety wiele dzieci jest rozdartych takimi sekretami. Najczęściej muszą manewrować pomiędzy sekretami ojca i matki, gdy rodzice są rozwiedzeni i używają dzieci, by ukarać byłego małżonka.

Sekrety ogólnie znane

To sekrety rodzinne, o których częściowa wiedza znana jest większości członków rodziny, ale nie są one rozpowszechniane poza rodziną. Zwykle takie sekrety powstają w wyniku tematów tabu, takich jak alkoholizm, molestowanie seksualne, przemoc domowa, kara więzienia czy choroba psychiczna. Sekrety te mają na celu ochronę rodziny przed osądem z zewnątrz, ukrycie wstydu, lub uniknięcie kary. Takie sekrety prowadza do pogłębienia lęków, wstydu i zniszczenia zaufania. Członkowie rodziny mogą też ulegać presji innych członków, by ograniczać relacje poza rodziną i utrzymać sekret, co izoluje ich od innych ludzi i uniemożliwia tworzenie zdrowych związków poza rodziną.

Konsekwencje utrzymywania rodzinnych sekretów

Zniszczenie relacji międzyludzkich. Sekrety w małżeństwie lub innych relacjach niszczą zdrową komunikację, zaufanie i zrozumienie. Mogą nieodwracalnie zniszczyć związek i podzielić rodzinę, włączając w to dzieci.

Krzywdzenie dzieci. Sekrety utrzymywane przed dziećmi mogą zniszczyć ich psychikę. Dzieci są niezwykle intuicyjne i mogą szybko zorientować się, że coś jest utrzymywane przed nimi w tajemnicy. To spowoduje, że będą zamartwiać się i wymyślać własne scenariusze, zwykle przerysowane i nawiązujące do swojej nieprawdziwej winy. Przykładem jest zbliżający się rozwód rodziców utrzymywany w tajemnicy – dziecko może czuć się osobiście odpowiedzialne za rozkład rodziny.

Pogłębianie podejrzeń i urazy. Rodzina może stać się podzielona, pretensje, urazy i podejrzliwość wezmą górę. Każdy z nas chce wierzyć, że najbliższy członek rodziny jest zawsze godny zaufania. Chcemy wiedzieć, że możemy ufać krewnym i wierzyć, że to co mówią jest prawdą. Zaufanie może być łatwo zniszczone, szczególnie gdy używa się kłamstwa, by ukryć tajemnicę.

Fałszywa rzeczywistość. Utrzymywanie sekretów i tajemnic tworzy fałszywą rzeczywistość, szczególnie dla dzieci. Dzieci uczą się o świecie od bliskich im dorosłych. Kłamstwa i sekrety zmieniają ich percepcję świata i są szkodliwe niezależnie od wieku dziecka. Dodajmy, że dziecko, przed którym trzymano coś w tajemnicy, może mieć takie same tendencje kiedy dorośnie. W ten sposób sekrety będą utrzymywane przez kolejne pokolenia.

Choroba. Utrzymywanie bolesnych tajemnic i sekretów z przeszłości powoduje ogromny stres i obciążenie dla osoby, która o nich wie. Fizyczne objawy, jak nerwice, bóle głowy, bóle pleców, problemy z układem trawiennym są bardzo powszechne, szczególnie gdy sekret utrzymywany jest przez lata. Osoby utrzymujące sekrety mogą mieć większą predyspozycję do zwrócenia się w stronę alkoholu i innych używek, by znieczulic ból i wstyd.

Ujawnienie sekretu może być bardzo wstydliwe i wymagać ogromnej odwagi, ale pamiętajmy, że rodzina jest po to by wspierać, ufać i kochać. Twórzmy w rodzinie taką atmosferę, która sprzyja szczerości, otwartości i zaufaniu. Mroczne sekrety mają mniejszą moc, gdy są wypowiedziane na głos.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.123RF