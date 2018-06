Samobójstwo – najgorsze wyjście

Kate Spade i Anthony Bourdain należeli do grona sławnych, podziwianych i szeroko lubianych celebrytów wiodących życie pełne sukcesów i spełnionych pasji. Na pozór. Ich tragiczne odejście przez samobójstwo podkreśla prawdziwość otrzeźwiającego faktu – myśli samobójcze mogą dosięgnąć każdego. Nikt nie jest odporny na ból, samotność, depresję i rozpacz. Niektórzy nie potrafią pokonać swoich demonów i wybierają najgorsze rozwiązanie, jakim jest śmierć. Nie zdają czy nie chcą zdać sobie sprawy z tego, jakie piętno ich decyzja pozostawi na najbliższych.

Media a samobójstwo

W zeszłym tygodniu media opisywały sposób, w jaki Kate Spade zakończyła swoje życie. List pożegnalny do córki i zdjęcia ciała wywożonego z nowojorskiego apartamentu wywoływały niezdrowe emocje. Nie pozostaje to bez wpływu na osoby postronne. Eksperci nazywają to efektem zarażenia. Podobnie jak wirus rozsiewa infekcje – myśli samobójcze i fascynacja śmiercią za sprawą medialnych doniesień rozprzestrzeniają się w zatrważającym tempie. Ilu ludziom cierpiącym na depresję czy chorobę afektywną dwubiegunową daje to przyzwolenie na rezygnację z walki o życie? Chorzy zadają sobie pytanie – jeśli osoba sławna odebrała sobie życie, to dlaczego ja mam tego nie zrobić? Po śmierci aktora Robina Williamsa w 2014 roku, liczba samobójstw w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 10 procent. To około dwóch tysięcy dodatkowych zgonów.

Świadomość cierpienia

Ludzie zwykle nie czują się komfortowo w obecności kogoś, kto chce się zabić. Szczególnie jeśli jest to osoba bliska. Mówienie o samobójstwie może być zbyt trudne, niezręczne czy zupełnie niemożliwe. Prowadzi to do pewnego rodzaju zaprzeczenia – mój bliski na pewno by tego nie zrobił. Wydaje nam się, że jeśli o tym nie mówimy, to temat nie istnieje. Eksperci twierdzą, że najlepszą metodą pomocy osobie zagrożonej samobójstwem jest rozpoczęcie rozmowy w momencie, gdy osoba bliska zaczyna wspominać o możliwości popełnienia samobójstwa.

Sygnały ostrzegawcze

Do niebezpiecznych sygnałów ostrzegawczych należą mówienie o śmierci i grożenie samobójstwem, mówienie o chęci zranienia się, szukanie sposobów na zakończenie życia, zbieranie lekarstw, uzyskanie dostępu do broni, układanie planu. Osoba rozważająca samobójczą śmierć mówi lub pisze o umieraniu, samobójstwie, żegna się ze znajomymi, mówi o braku sensu i celu w życiu, czasem porządkuje swoje sprawy. U przyszłego samobójcy nasila się nerwowość, łatwo wybucha złością, wpada w szał, szuka rewanżu, nasila się impulsywność, kłopoty ze snem. Osoba z myślami samobójczymi często czuje się jak w pułapce – bez wyjścia. Izoluje się od znajomych, czuje bezsilność i brak nadziei, ma dramatyczne zmiany nastrojów, które również mogą powodować, że angażuje się w ryzykowne sytuacje bez racjonalnej oceny.

Co dalej?

Gdy widzisz takie sygnały – nie wahaj się zapytać. Niektórzy uważają, że pytanie kogoś o myśli samobójcze może mu te myśli zasugerować. Badania mówią, że rozmowa o kontemplacji samobójstwa może tylko te myśli zmniejszyć. Nie musisz używać niekomfortowych dla siebie słów, zaznacz tylko to co widzisz u osoby bliskiej: oddalenie się od rodziny, częste wybuchy płaczu, brak apetytu – to otworzy drzwi do głębszej rozmowy. Niemówienie o samobójstwie z osobą, która rozważa zakończenie swojego życia, pogłębia tylko poczucie osamotnienia tej osoby. Zamiast milczeć zapytaj, co osoba ta myśli o szukaniu pomocy. Wiele osób boi się stygmy czy niechcianej uwagi ze strony otoczenia.

Osoba, która myśli o samobójstwie, nie ma często energii i motywacji by szukać pomocy. Wiedz, gdzie szukać ratunku. W Stanach Zjednoczonych, zaproponuj wykręcenie numeru do całodobowej infolinii: 1-800-273-8255 lub wyślij tekstem wyraz HOME na numer 741741. Miej w pogotowiu numery i adresy pobliskich poradni psychologicznych, a w ostateczności zawieź chorego na pogotowie lub do szpitala na ewaluację psychiatryczną.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC

psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI.

Na zdjęciu: Kate Spade, Anthony Bourdain

