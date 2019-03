Pułapka przemocy

Sprawcy przemocy domowej często usidlają swoje ofiary intensywną miłością, erotyką i powierzchownym oddaniem. Pełne przemocy i kontroli związki zaczynają się często obezwładniającą troską, uwagą, pięknymi słowami i podarunkami, które sprawiają, że przyszłe ofiary przymykają oczy na sygnały ostrzegawcze poprzedzające potencjalną przemoc w związku. Intensywny, czuły, niemal bajkowy romans na początku takiej znajomości może być tylko formą uwodzenia, zaborczą taktyką mającą na celu budowanie emocjonalnej zależności ofiary. Sprawcy przemocy wiedzą doskonale, co robią. Nic nie dzieje się przypadkowo.

Intensywny romans

Monika miała 22 lata, gdy spotkała starszego od siebie mężczyznę. W ciągu dwóch tygodni Jarek wprowadził się do jej mieszkania, dopisał się do jej konta bankowego i dopominał się spędzenia z nim każdej wolnej sekundy, kiedy tylko nie była w pracy. Jarek wydawał się idealnym partnerem – zainteresowany każdym aspektem przeszłości Moniki, pytał ją o poprzednie związki, romanse, sekrety, i marzenia. Nie odstępował jej na krok. Na początku Monika była zachwycona sposobem, w jaki ich miłość się rozwijała, nikt nie kochał jej dotychczas aż tak intensywnie. Jarek odkładał telefon, gdy byli razem, mówił, że ich bliskość jest najważniejsza i nie może być zakłócana przez innych. W czasie świąt proponował wspaniałe alternatywy do spotkań rodzinnych, by mogli spędzić czas sami, w egzotycznych miejscach, więc Monika zaczęła opuszczać ważne spotkania rodzinne. Po pewnym czasie poprosił Monikę o hasło na jej konta w platformach społecznościowych. Gdy odmówiła, oskarżył ją o brak miłości i ukrywanie podwójnego życia. Monika poddała się – było to prostsze niż ciągła walka z oskarżeniami – tak bardzo chciała utrzymać czystość tamtej początkowej fazy miłości. I tak Jarek złapał Monikę w pułapkę, która sprawiła, że ofiara stała się bardziej podatna na jego przymusową kontrolę.

Następne jest zastraszanie

Romantyczne gesty mogą szybko przerodzić się w zastraszenie. Sprawcy przemocy zawsze winią swoich partnerów za powodowanie napięcia w związku. Ofiary wierzą w to i starają się robić wszystko, by zadowolić sprawcę i powrócić do pięknego początku romansu, gdy wszystko wydawało się takie piękne. Czują się winne, że niszczą tak piękną i bezwarunkową miłość, jaką były karmione na początku znajomości.

Pewnego letniego wieczoru, po romantycznej kolacji, Jarek zaczął całować Monikę i zdejmować z niej ubranie. Monika pocałowała go, ale delikatnie odrzuciła zaloty i powiedziała że nie chce teraz seksu. Jarek chwycił ją za oba ramiona, przyciągnął do siebie i popatrzył twardo w oczy. Monika wystraszyła się siły i stanowczości, z jaką ją potraktował. W tym momencie zrozumiała, że odmowa seksu nie jest opcją dla Jarka. Następnym razem, gdy sytuacja się powtórzyła, nie protestowała. Zmuszała się do seksu, by odmowa nie była przyczyną kolejnej awantury, by nie winił jej za niszczenie ich wielkiej miłości.

Typowe zachowania sprawcy przemocy:

1. Zazdrość – ciągłe pytania gdzie jest partnerka, z kim, co robi, zazdrość o czas spędzony z dala od niego.

2. Kontrola – ofiara nie może wyjść z domu bez wiedzy sprawcy, pracować z dala od domu czy wykonywać bez pozwolenia jakichkolwiek czynności.

3. Izolacja – zachowania sprawcy, które separują ofiarę od rodziny i przyjaciół, od których mogłaby otrzymać wsparcie. Izolacja sprawia, że ofiara czuje się samotna i bez nadziei na wyjście z sytuacji.

4. Władza – sprawca jest “królem na włościach”, który wymaga posłuszeństwa i bezwzględnie je egzekwuje.

Obraz sprawcy

Sprawca przemocy jest zazwyczaj sprytny, błyskotliwy, efektowny i uroczy. Jego osobowość przyciąga kobiety, a swój urok osobisty wykorzystuje do manipulacji i zmylenia ofiary. Gdy ofiara w końcu otwiera się, by powiedzieć o swojej niewoli, mało kto jej wierzy, bo ludzie znają sprawcę od pozytywnej strony. Ofiara często słyszy – “nie, to nie mógł być on, masz szczęście że on cię tak kocha”. Gdy zaglądamy w głąb umysłu i zachowań sprawców, nasuwają się zazwyczaj trzy diagnozy: osobowość antyspołeczna, psychopatyczna, czyli fałsz, kłamliwość, zwodzenie dla przyjemności i korzyści osobistych; osobowość pogranicza, czyli nieumiejętność formowania stabilnych relacji, oscylowanie pomiędzy idealizowaniem a kompletną degradacją ofiary oraz osobowość narcystyczna, czyli brak empatii i pretensjonalne poczucie własnej ważności.

I co dalej?

Jeśli jesteś w związku opartym na przemocy i walce o kontrolę i władzę pamiętaj, że to nie ty jesteś winna za jego zachowania. Cokolwiek byś nie zrobiła, nie możesz spowodować przemocy ze strony drugiej osoby. Stosowanie przemocy to wybór sprawcy, to celowe zachowanie, by mieć nad tobą władzę. A ty masz wolną wolę, by zdecydować, czy ten związek jest dla ciebie. Pamiętaj, że nie jesteś sama, walcz o siebie. Na terenie USA zadzwoń na nr: 1-800-799-7233 (SAFE) lub poczytaj na stronie internetowej https://www.womenslaw.org/find-help/il/advocates-and-shelters/chicago-area-programs.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

