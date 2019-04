Psychologia szczęścia

Kiedy mówimy o szczęściu odnosimy się do osobistego zadowolenia i satysfakcji z życia, które może trwać kilka minut, miesięcy, lat, lub nawet dekad. Szczęście nie musi być wyrażane głośno, to coś co mamy w środku, a przejawia się różnie – od zwykłej satysfakcji do dzikiej euforii. Szczęście to bardzo subiektywne doświadczenie. To, co czyni jednego człowieka szczęśliwym, niekoniecznie musi odnosić się do wszystkich ludzi. Psycholodzy zwykle opisują szczęście jako pozytywny nastrój – to stan emocjonalny, który niesie ze sobą optymizm, pozytywne myśli i pozytywne uczucia. Na szczęście w dużej mierze ma wpływ środowisko i okoliczności życiowe, a na to z kolei my nie bardzo mamy wpływ. Aby więc popracować nad poziomem naszego szczęścia i satysfakcji życiowej, skupmy się na tym, co możemy kontrolować, czyli pozytywnym nastroju. Warto to zrobić, ponieważ istnieją dowody na to, że pozytywny stan umysłu nie tylko związany jest z dłuższym życiem i większą aktywnością fizyczną, ale także z większą szansą na sukces zawodowy.

Przyjrzyjmy się czynnikom, które mają wpływ na pozytywny nastrój:

Życzliwość

W przeciwieństwie do potocznych wierzeń, to nie posiadanie materialnych dóbr czyni człowieka szczęśliwym, tylko dzielenie się nimi. Nasz mózg jest tak zbudowany, że to właśnie altruistyczne zachowania dają nam radość i satysfakcję. Już samo planowanie uprzejmego gestu – czy to będzie urodzinowa niespodzianka dla przyjaciela, praca jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt, czy dotacja na rzecz jakiejś organizacji, pomaga nam poczuć się znacznie lepiej. Pamiętajcie, bądźcie życzliwi, bo im bardziej pokazujemy życzliwość innym ludziom, tym bardziej sami czujemy się szczęśliwi. A życzliwość, jak wszystkie inne pozytywne gesty, jest zaraźliwa i rozprzestrzenia się szybko, rozpylając swoją pozytywną energię na wszystkich wokoło.

Relacje z ludźmi

To prosta prawda – jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy bliskości i emocjonalnych więzi z innymi ludźmi. Wielu z nas myśli, że tylko “prawdziwa miłość” uczyni nas szczęśliwymi, a to nieprawda, romantyczne relacje nie są konieczne do pełni szczęścia. Wystarczy, że mamy prawdziwych, dobrych przyjaciół, którzy będą nas zachęcać do rozwoju i wspierać.

Wdzięczność

Osoby, które noszą w sobie poczucie wdzięczności, czują więcej energii, optymizmu i radości życia niż ci, którzy nie potrafią być wdzięczni. Wdzięczność wzmacnia wewnętrzną motywację do pozytywnych działań i do oddawania dobrem za dobro. Popycha nas zatem do pozytywnego rozwoju i starań o stawanie się lepszym człowiekiem. Wyrażanie wdzięczności i podziękowania może w rzeczywistości nie tylko głęboko połączyć nas z innymi ludźmi, ale także poprawić stan naszego zdrowia psychicznego, ponieważ wdzięczni ludzie są bardziej zgodni, otwarci, mniej neurotyczni i łatwiej wybaczają.

Co zatem robić by kultywować w sobie szczęście?

– Pielęgnuj życiowe przyjemności. Naucz się rozkoszować chwilą i zachowywać w pamięci „stop-klatki” tych wyjątkowych momentów, tak aby móc w dowolnej chwili je sobie przypomnieć.

– Podziękuj mentorowi. Wyraź swą wdzięczność osobie, która pomogła ci, kiedy byłeś na życiowym zakręcie i która w pozytywny sposób wpłynęła na twoje życie. Zrób to w osobistej rozmowie lub napisz list.

– Naucz się przebaczać. Przebaczenie pozwoli „ruszyć z miejsca”; zarzuć gniew i żal do osoby, która cię zraniła. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia. Przebaczenie tylko uwalnia cię od negatywnych emocji, które powstrzymują cię przez poczuciem szczęścia w pełni.

– Inwestuj czas i energię w przyjaźnie i życie rodzinne. To, gdzie mieszkasz, ile zarabiasz, twój status zawodowy, czy nawet stan zdrowia, mają mały wpływ na poziom satysfakcji z życia. To, co kształtuje go w najwyższym stopniu, to silne, pozytywne relacje z innymi.

– Zatroszcz się o swoje ciało – wysypiaj się, ćwicz, gimnastykuj i uśmiechaj. To wszystko może poprawić ci nastrój, a praktykowanie tego regularnie uczyni twoje życie bardziej satysfakcjonującym.

– Rozwijaj strategie radzenia sobie ze stresem, w życiu nie można uniknąć trudności. Twierdzi się, że wiara religijna pomaga w zmaganiu się z trudnymi sytuacjami, jak również świeckie przekonanie „co mnie nie zabije to mnie wzmocni”. W cokolwiek wierzysz, że ci pomoże, pomaga naprawdę!

fot.Pexels