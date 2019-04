Psychologia podróży

Czy czujesz się uwięziony w pułapce codziennej rutyny? Czy patrzysz tęskno na przelatujące po niebie samoloty? Czy gdy przejeżdżasz krótki odcinek autostrady o której wiesz, że gdzieś tam na dalekim końcu wiedzie na piaszczyste wybrzeża Florydy czy dzikie przestrzenie Montany, wzdychasz z żalem że ciebie tam nie ma? Nawet jeśli kochasz swoje życie prywatne i karierę zawodową, to codzienne rytuały i zmagania sprawiają, że czujesz się jak w uprzęży. Zapominasz wówczas o prawdziwym pięknie natury, nie dostrzegasz momentów dla których warto żyć. Zmęczenie i obciążenie sprawia, że jesteś znerwicowany i rozdrażniony. Wyjazd na wakacje, czy będzie to krótka podróż kilka godzin od miasta, czy na drugi kontynent może sprawić cuda, uzdrawiając twoją psychikę, życie rodzinne a nawet karierę zawodową.

Korzyści z podróży

Podróże rozszerzają perspektywy. Nowe miejsca, czy to odległe od domu czy nie, stawiają nas poza sferą komfortu. W nowym miejscu, bez względu na umiejętności adaptacyjne, musisz zapoznać się z otoczeniem, bo go po prostu nie znasz. Doświadczasz innego stylu życia podróżując po obcych krajach, próbujesz lokalnych przysmaków i dań regionalnych, obserwujesz kulturę, obyczaje i sztukę – otwierasz tym samym swój umysł i rozszerzasz perspektywy.Wrócisz do domu bogatszy o doświadczenia, mądrzejszy o przemyślenia i naładowany energią, by dzielić się wrażeniami z najbliższymi.

Podróże zbliżają do ludzi. Gdy jesteś w nieznanym miejscu, musisz odnaleźć się i rozpoznać drogę. Szybciej nauczysz się czegoś o świecie, gdy sam musisz się w nim poruszać. Czasem nie masz wyjścia i nawet gdy jesteś nieśmiały lub masz fobię społeczną, musisz zapytać o kierunek, porozmawiać z agentem podróży na lotnisku czy wynegocjować z taksówkarzem cenę za przejazd. Tym sposobem stawiasz wyzwanie swoim lękom i w ten sposób pozbywasz się ich. Będziesz zaskoczony, jak wiele można się dowiedzieć o świecie z rozmów prowadzonych w podróży. Dodatkowo, rozmowy te pomogą ci się otworzyć na innych i sprawią, że staniesz się bardziej tolerancyjny i empatyczny. A te cechy pomogą ci również w naprawianiu własnych więzi rodzinnych.

Podróże wzmacniają więzi. Dzielenie się doświadczeniami podróży z partnerem wzmacnia relacje – dowiadujemy się z ankiety przeprowadzonej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Podróży. Gdy dzielisz się smakiem romantycznej kolacji na plaży, szukacie razem drewna na ognisko, czy wędrujecie po obcych kulturowo terenach próbując rozpoznać drogę, wspólne zmierzanie się z trudnościami lub dzielenie urokami podróży mogą znacznie zacieśnić waszą wieź. Podróż nie tylko uczy cię o sobie samym, ale również o twoim partnerze. Może też szybciej otworzyć ci oczy, gdy partner nie jest najlepszym wyborem. Najlepiej jest przetestować związek wybierając się z partnerem w podróż międzynarodową!

Podróż czyni cię szczęśliwszym. Skutki podróży są nie tylko odczuwalne podczas i po podróży ale również na wiele dni lub tygodni przed podróżą, gdy planujemy, oczekujemy i wyobrażamy sobie nasze wakacje. Naukowcy zgodnie twierdzą, że ludzie, którzy planują swoje podróże, są pozytywniej nastawieni do stanu swojego zdrowia, sytuacji finansowej i ogólnie jakości życia. Według nich, o wiele więcej pozytywnych emocji odczuwamy, gdy kupujemy wakacje niż gdy kupujemy nowy przedmiot.

Podróż redukuje stres. W podróży umysł się wycisza i zapomina o niezliczonych obowiązkach w pracy i w domu, w zamian skupiając się na chwili obecnej. Nowi ludzie, których spotykamy w podróży, nowe widoki, doświadczenia i wrażenia sprawiają, że relaksujemy się i nabieramy nowej, pozytywnej energii. Skupianie się na własnej przyjemności i samym sobie, w połączeniu ze zmianą tempa życia, pomoże zredukować hormon stresu. Nawet po powrocie do domu, wspomnienia zachowane z podróży pomogą ci odnaleźć spokój. Różne szkoły medytacji mówią o wyobrażaniu sobie kojącego miejsca, w którym byłeś, a które pomoże ci przywrócić spokój i równowagę, gdziekolwiek jesteś.

Podróż wzmacnia kreatywność. Nasz mózg jest wrażliwy na zmiany, nowe środowiska i doświadczenia. Poprzez zmianę środowiska może dosłownie budować nowe szlaki neuronowe, które rozwijają naszą kreatywność i wyostrzają zmysły. To dlatego wielu z nas, po powrocie do domu ma wiele nowych pomysłów, które mogą bardzo przydać się w pracy zawodowej i organizowaniu życia prywatnego.

Zachęcam więc Państwa do podróży, by móc pozwolić sobie oderwać się od rutyny i szarości życia codziennego, by odnaleźć siebie i poznać innych ludzi. Podróże kształcą, rozwijają nas, budują empatię i kreatywność, co również wpływa korzystnie na nasz nastrój i intelekt.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

fot.Porapak Apichodilok/Pexels.com