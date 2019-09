Psychologia nienawiści

Will Smith w jednym ze swoich tekstów muzycznych z 1997 roku zainicjował termin “hater” opisując kogoś, kto to jest bardzo negatywny, krytyczny, radykalny w opiniach i bez żadnych ogródek przedstawia swoją nienawiść publicznie, czy to na forach internetowych czy w grupach protestujących.

Czym jest nienawiść?

Nienawiść to jedna z ludzkich emocji, intensywne uczucie niechęci, zawziętości i wrogiego nastawienia do innej osoby. Nienawiść utrzymuje się znacznie dłużej niż złość, bo jest formą aktywnej wrogości, która zużywa wiele pokładów energii życiowej. Kiedy ktoś nienawidzi drugą osobę, spędza dużo czasu na obsesyjnym myśleniu o obiekcie swojej nienawiści, karmiąc tym samym swoją złość i pogardę.

Dlaczego ludzie nienawidzą?

Według naukowców jest jasne, że nienawiść powstaje w wyniku braku współczucia do drugiej osoby lub grup. Jest wiele przyczyn nienawiści:

Zawiść – gdy osoba nienawidząca uważa, że inni posiadają coś, czego ona nie ma i uznaje to za niesprawiedliwe i krzywdzące.

Pogarda – gdy osoba nienawidząca uważa, że obiekt nienawiści jest gorszy, podrzędny.

Krzywda – gdy osoba nienawidząca została skrzywdzona, poniżona czy odrzucona przez obiekt nienawiści.

Bezsilność – gdy osoba nienawidząca przekłada swój wstyd, bezsilność i negatywność na obiekt nienawiści. Dzieje się tak w przypadku ludzi, którzy doświadczyli prześladowań wśród rówieśników w szkole i noszą w sercu nienawiść do osoby lub osób, które ich skrzywdziły.

Wyuczona nienawiść – gdy emocja jest przekazana przez rodziców czy grupy społeczne.

Formy nienawiści

Nienawiść w szkole, czyli tzw. bullying to forma nienawiści do kolegów, którzy postrzegani są jako gorsi i ułomni. Osoby te wyrzucane są poza nawias grupy przez publiczne ośmieszanie, poniżanie i maltretowanie psychiczne i fizyczne. Doświadczenie takiej nienawiści w młodych latach może doprowadzić nawet do śmierci samobójczej, gdy młody człowiek nie radzi sobie z udręką odrzucenia i poniżenia. Ofiary maltretowania w szkole mają większe skłonności do depresji, ich poczucie własnej wartości może być permanentnie zaniżone.

Nienawiść w rodzinie, czyli przemoc domowa. To wzorce zachowań pomiędzy partnerami lub innymi członkami rodziny polegające na winieniu innych, negatywnej, poniżającej komunikacji, fizycznym i psychicznym maltretowaniu oraz nakręcaniu spirali nienawiści i agresji. Cykl przemocy domowej jest trudny do przerwania, bo członkowie rodziny wchodzą w powtarzające się schematy.

Nienawiść polityczna przejawia się mową nienawiści, stygmatyzowaniem grup społecznych, mniejszości seksualnych, religijnych i osób chorych psychicznie. Mocny język u polityków niesie wiele negatywnych konsekwencji, bo karmi istniejące uprzedzenia grup skłonnych do nienawiści. Osoby, które nienawidzą są zazwyczaj stronnicze i nieobiektywne, więc trudno im przyjąć inny punkt widzenia. Dlatego też selektywnie wyłaniają takie informacje lub kawałki informacji, które pasują do ich subiektywnego obrazu obiektu nienawiści.

Jak radzić sobie z nienawiścią?

Jeśli nienawiść zagościła w twoim sercu, to mimo że może ona być siłą napędową twoich działań, nie jest dla ciebie korzystna, bo zabija pozytywną energię. Pozbycie się nienawiści to proces, który zaczyna się od nazwania twoich uprzedzeń i automatycznych myśli, które przychodzą, gdy widzisz obiekt nienawiści. Gdy jest to osoba, która cię skrzywdziła, musisz się w pierwszej kolejności uwolnić się emocjonalnie, by nie pozwolić nienawiści trzymać cię w szachu.

Gdy jesteś ofiarą nienawiści skierowanej przeciw tobie, nie poddawaj się jej. Nienawiść łatwo rodzi nienawiść. Należy jednak szybko reagować na wszelkie przejawy nienawiści i jasno dawać do zrozumienia, że nie będą one tolerowane. Pomoże ci w tym rodzina, przyjaciele, szkoła i policja. Musisz wiedzieć, że masz wsparcie, że nie jesteś sam. Ucz swoje dzieci, że na nienawiść nie ma miejsca w waszych sercach.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia" i w "Dzienniku Związkowym" w Chicago.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

fot.Konstantin Sutyagin/Depositphotos.com