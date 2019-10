Psychologia mężczyzny

W mojej pracy zawodowej, im dłużej pracuję z mężczyznami, tym bardziej kwestionuję starą prawdę wyuczoną lata temu, po wydaniu kultowej książki o kobietach z Wenus i mężczyznach z Marsa. Mężczyźni wcale nie różnią się tak bardzo od kobiet – mają identyczną strukturę mózgu, podobne potrzeby przynależności, bycia akceptowanym, kochanym, podobny pęd dążenia do sukcesu i ogólnie chcą tych samych rzeczy w życiu. Różnice polegają na uwarunkowaniu kulturowym. Chłopców wychowuje się tak, by dostosowali się do wartości, które w naszej kulturze są kwintesencją męskości. Należą do nich – kontrolowanie emocji, wygrywanie za wszelka cenę i niepokazywanie słabości. Mężczyzn, którzy nie stosują się do tych wartości nazywa się zniewieściałymi.

Prawdziwa męskość

Prawdziwy mężczyzna to taki, który zna swoją wartość, potrzeby i możliwości. To osoba, która zna swoją tożsamość, wie czego chce w życiu i stara się to osiągnąć. Gdy już dojrzeje do stałego związku, a zajmuje mu to trochę dłużej niż kobiecie, będzie dbał o nią i opiekował się ich dziećmi. Będzie wspierał partnerkę w jej dążeniach i szanował jej odrębność. A dzieciom stworzy poczucie bezpieczeństwa i warunki do dalszego rozwoju.

Toksyczna męskość

I jest jeszcze druga strona. W niezdrowym dążeniu do super męskości pojawiają się następujące wewnętrzne wierzenia: więcej seksu czyni mnie bardziej męskim, agresja i fizyczna siła sprawia, że jestem mężczyzną, pokazywanie emocji to oznaka słabości i zniewieścienia, prawdziwy mężczyzna musi pokazać pewien poziom fizycznej i mentalnej twardości. Te toksyczne wierzenia często mają swoje korzenie w dzieciństwie. Chłopcy są uczeni, że nie powinni pokazywać lub mówić o niewygodnych emocjach jak smutek czy lęk. Ale pokazywanie złości i agresji jest akceptowalne. To może tłumaczyć, dlaczego u mężczyzn problemy psychologiczne manifestują się jako złość. Często chłopcy są zachęcani do wybierania zabawek, kolorów czy sportów zgodnych z percepcją społeczeństwa o męskości. Bliscy tych, którzy wybierają ,,kobiece” zabawki czy kolory, z różną stanowczością przekonują, by dziecko zeszło na odpowiednie tory, z lęku, że chłopiec nie wyrośnie na mężczyznę.

Męskie różnice

To może właśnie z tych percepcji wywodzą się różnice w zachowaniu i odczuwaniu mężczyzn. Oto kilka podstawowych obszarów:

Fizyczna intymność

Dla mężczyzn, fizyczna intymność jest jedną z najważniejszych w relacji miłosnej. Dla kontrastu, kobiety są bardziej werbalne, z tendencją do mówienia o swoich uczuciach, podczas gdy dla mężczyzny fizyczność wystarcza. Dlatego też często dochodzi do nieporozumień, gdy kobieta odczuwa, że najważniejszy dla niego jest seks, natomiast ona chce gry miłosnej i zapewnień o uczuciach.

Emocjonalna intymność

Stereotypowo zakłada się, że mężczyźni muszą być silni i nie mogą pokazywać emocji. Nie jest to jednak zdrowe, by ukrywać emocje, które przecież istnieją. Stres dnia codziennego objawia się u nich zazwyczaj złością, frustracją i melancholią. To emocjonalne odłączenie od siebie samego i pokazanie światu twardości za wszelką cenę może skończyć się jednak źle – wraz z wiekiem zmniejsza się odporność na stres co może doprowadzić do rozstroju nerwowego, czy też prób ratowania skołatanych nerwów alkoholem.

Odpowiedzialność

Dla młodych mężczyzn odpowiedzialność może być problematyczna, szczególnie na początku relacji romantycznej. Przyzwyczajony do swojej wolności, trudno mu dostosować się do zobowiązań, przychodzenia na czas, prac domowych. Dlatego też wielu młodych mężczyzn, którzy nie gotowi są jeszcze na dopełnienie zobowiązań życiowych w ramach protestu bawi się na całego. Wiek 20-28 lat, to też czas, gdy u mężczyzn rozwija się większość chorób psychicznych oraz uzależnień. Problemy z odpowiedzialnością powinny minąć z czasem. Wielu dojrzałych mężczyzn przychodzi do poradni z problemem nadmiernej odpowiedzialności za rodzinę, dzieci, współpracowników, podwładnych, co oczywiście również wiąże się ze stresem.

Zaangażowanie

Jeśli chodzi o romantyczne relacje, niektórzy mężczyźni mają problem z zaangażowaniem się, podjęciem wiążącej decyzji na przyszłość. Często, gdy kobieta zaczyna dawać sygnały o potrzebie stałego związku, on nie wytrzymuje napięcia i ulatnia się, bo widzi to jako zagrożenie swojej wolności. Wraz z upływem czasu i przejściem przez różne doświadczenia życiowe i to się zmienia. Mężczyźni, tak jak i znacznie wcześniej kobiety, zapragną w końcu życia we dwoje w stałym związku, bo przecież wszyscy jesteśmy stworzeni do tego, by odnaleźć swoją drugą połówkę.

Mężczyźni a zdrowie psychiczne

Obecna wiedza i zrozumienie ludzkiego zachowania pomagają nam pojąć psychologię mężczyzny. Stereotypy męskości, widziane w telewizji, filmach czy literaturze obrazujące mężczyzn jako protektorów, twardych kowbojów z reklamy Marlboro, macho bez emocji, władców i liderów, napędzają tylko toksyczne wierzenia. A to może być bardzo krzywdzące dla mężczyzny. Prawdziwy mężczyzna, jakim ja go widzę, czyli taki, który nie boi się swoich emocji, może nie pasować do ogólnie przyjętego stereotypu. Taka dychotomia nieuchronnie prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym. A szukanie pomocy, w przypadku załamania nerwowego też jest trudniejsze, bo przecież ,,chłopaki nie płaczą”.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

