Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest bliska relacja i pozytywne więzi z innymi ludźmi. Poczucie przynależności do grupy daje nam bezpieczeństwo, komfort, siłę i spełnienie.

Wartościowe relacje z innymi są jednym z najważniejszych elementów ludzkiego życia. Bez nich pogrążamy się w otchłani samotności i smutku. Na ludziach polegamy gdy potrzebujemy opieki, miłości, gdy chcemy się śmiać i radować, gdy potrzebujemy wsparcia w trudnej chwili i podniesienia wiary we własne możliwości. Gdy posiadasz pozytywne relacje czujesz się zdrowszy, szczęśliwszy i spełniony.

Po czym poznać pozytywnych ludzi? Jeśli z chęcią przebywasz w ich towarzystwie, możesz być przy nich sobą i nie boisz się, że sprawią ci ból, gdy wierzysz, że masz w nich wsparcie, gdy czujesz, że możesz się przy nich rozwijać, gdy nadają sens i znaczenie twojemu życiu to wiesz, że na pewno jesteś wśród pozytywnych ludzi. Pozytywne relacje wymagają jednak wysiłku i zaangażowania. Oto co możesz zrobić by je rozwijać:

Zaakceptuj różnice. Czy wiesz, że jest ponad 100 sposobów na przyrządzenie ziemniaków, a ile ty znasz? Ja mogę wyliczyć około sześciu, ale otwarta jestem na odkrycie pozostałych 94 sposobów. Życie byłoby zbyt nudne, gdybyśmy byli tacy sami. Podczas gdy różnice mogą powodować niepokój, dyskomfort i prowadzić do konfliktów, są też motorem przyciągającym ludzi do siebie. Postrzegamy świat w bardzo różny sposób, ale gdy chcemy zbudować relacje musimy otworzyć się na punkt widzenia drugiego człowieka. Tolerancja i akceptacja sprawi, że poczujesz się lepiej w grupie. I pamiętaj tą prostą zasadę: zawsze traktuj drugą osobę tak, jak ty chciałbyś być traktowany.

Słuchaj z uwagą. Umiejętność słuchania jest bardzo ważna w tworzeniu pozytywnych relacji, bo zainteresowanie drugą osobą, poświęcenie czasu na rozmowę i dawanie sygnałów, że konwersacja jest dla nas ważna sprawia, że ludzie czują się wartościowi i szanowani. Przez kiwanie głową, zadawanie pytań, refleksję nad tym, co rozmówca mówi zanim przekażemy własną opinię, przesyłamy sygnał, że druga osoba znaczy dla nas dużo i szanujemy to co ma do powiedzenia, nawet mimo różnicy zdań.

Poświęć czas. Poświęcenie ludziom czasu jest ogromnym darem. W świecie, w którym tempo życia jest zaskakująco szybkie zbyt mało czasu poświęcamy tym, których kochamy, przyjaciołom czy kolegom z pracy. Technologia częściowo zniszczyła naszą umiejętność budowania naturalnej więzi z innymi, bo zastępujemy kontakt osobisty wysyłaniem SMS-ów, kontaktem na Facebooku, czy rozmową telefoniczną. Bądź obecny w życiu ludzi na których ci zależy, daj im swój czas i poświęć uwagę, którą potrzebują, by poczuć się prawdziwie związani z tobą.

Dziel doświadczenia i zaufaj. Ta zasada jest dość ryzykowna, ponieważ ufając nieodpowiedniej osobie, możesz narazić się na zranienie i ból. Dzielenie się głębokimi przeżyciami z osobą, której możesz ufać ma wiele korzyści i łączy jeszcze bardziej poprzez doświadczanie wspólnych emocji. To zaufanie daje solidną podstawę do poczucia bezpieczeństwa – wiesz, że możesz polegać na wsparciu i obecności drugiej osoby. Zaufanie jest skarbem i musi być pielęgnowane, ponieważ łatwo można je stracić. Bez zaufania nie jesteś w stanie połączyć się z drugim człowiekiem na głębokim poziomie. Zaufanie pogłębia miłość jaką nosisz w sobie do drugiej osoby.

Rozwiń empatię. Empatia i zrozumienie budują pozytywną relację. Gdy potrafisz zrozumieć uczucia drugiej osoby bez winienia jej, dawania cennych porad czy prób naprawy sytuacji to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do posiadania empatii. Empatia oznacza ,,czytanie” drugiej osoby i interpretowanie jej stanu wewnętrznego w sposób, co da jej wsparcie, poczucie akceptacji, i zaufania.

Okazuj wdzięczność. Nie chodzi tu tylko o wdzięczność, okazywaną drugiej osobie za to co dla ciebie znaczy i co dla ciebie robi, choć ważne jest, że doceniasz to. Istotne jest okazywanie wdzięczności sobie za to, że jesteś ważną i pozytywną częścią relacji. Okazywanie wdzięczności, według psychologów pozytywnych, prowadzi do poczucia szczęścia i zadowolenia z życia. Bycie szczęśliwym z samym sobą sprawi, że inni ludzie zarażą się twoją pozytywną energią i będą chcieli z tobą przebywać.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

fot.Pexels.com