Pozytywne emocje – radość 0 4 marca 2019

Kiedy patrzysz na lazurowe morze, czujesz słony zapach morskiej bryzy i otula cię ciepły prąd powietrza, zamykasz oczy i wiesz, że to nie sen. Otwierasz je ponownie i widzisz korony palm szumiące nad twoją głową – nie sposób nie czuć radości. Radość wypływająca z tego pięknego momentu przepełnia cię, czujesz, że oddychasz pełną piersią, spokój i błogość wypełniają twoje ciało. Pozbywasz się negatywnej energii, zostawiasz za sobą żale, niesnaski i długą listę zadań do wykonania. Jesteś tylko tu i teraz, by napawać się tą cudowną chwilą i pozwolić sobie na swobodny oddech. To były egzotyczne wakacje w Meksyku, w środku mroźnej chicagowskiej zimy. Niektórzy mogą spytać, co z poczuciem, że ten piękny moment skończy się wraz z powrotem do Wietrznego Miasta? No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy, ale nie wybiegaj za bardzo w przyszłość, gdy jesteś na wakacjach. Po prostu naucz się kultywować ten krótki moment. Poczuj całym sobą radość z tego, że tam jesteś.

Radość z małych rzeczy

Wiemy doskonale, że emocje mają wpływ na ciśnienie krwi i nasz system odpornościowy. W dużej mierze pozytywne emocje promują nasze zdrowie. Emocje zmieniają nawet ruchy naszego ciała. Kiedy myjesz naczynia w złości, częściej wypadają ci one z rąk, jesteś mniej dokładny, nie widzisz niektórych plam i rozlewasz wodę wokoło. Gdy cieszysz się tą czynnością, twoje ruchy mają więcej wdzięku i delikatności, skupiasz się na wykonywanej czynności i mycie naczyń przychodzi z łatwością. Nawet tak prozaiczna czynność, gdy cieszysz się nią, wydaje się łatwiejsza. Dlaczego więc nie kultywować radości z małych rzeczy?

Kiedy zwolnimy tempo życia, pozwolimy sobie na spokojne wsłuchiwanie się w siebie i doświadczanie radości z drobnych czynności, nawet takich jak mycie naczyń, możemy się zdziwić, jak wielki wpływ będzie to miało na nasz dobrostan psychiczny. Każdy moment, z którego potrafimy się cieszyć, to cegiełka w budowaniu szczęścia.

Jak budować w sobie radość?

Naukowcy z dziedziny psychologii pozytywnej zgodnie twierdzą, że sekretem do budowania szczęścia jest umiejętność wczucia się w małe, piękne i przyjemne momenty w życiu oraz docenianie ich. Oto kilka pomysłów:

Zatrzymaj się i zauważ małe przyjemności. Gdy zwracasz uwagę na przelotne momenty radości, budujesz umiejętność powtarzania ich. Gdy nauczysz się cieszyć z mycia naczyń, to obowiązek ten staje się radością! To ty kontrolujesz swoje podejście do tej czynności. Jeśli zdecydujesz świadomie podejść do niej pozytywnie, to więcej radości będziesz doświadczać w życiu. Niedługo nadejdzie wiosna, zatrzymaj się, by zauważyć pierwsze przebiśniegi, spójrz w słońce, uśmiechnij się i nie wahaj się zrobić życzliwego gestu w stronę przyjaciela lub nieznajomego.

Polegaj na innych i oferuj swoją pomoc. Jesteśmy tak skonstruowani, że nie istniejemy bez innych ludzi. Dla naszego dobra psychicznego musimy mieć ludzi wokół siebie. Zaangażuj się w działalność społeczną, wolontariat, grupy zainteresowań, grupy przy kościele. Zbuduj pozytywne relacje z innymi. Życzliwie otwórz się na innych.

Znajdź swój cel i włóż w dążenie do niego całą swoją energię. Pozwól sobie zaangażować się w coś, w co wierzysz i wiesz, że jest dla ciebie ważne. Usiądź spokojnie i zastanów się nad swoim życiem, co jest ważne, jakie są twoje priorytety i co przynosi ci spełnienie. Taka świadomość przyniesie radość.

Bądź otwarty i ucz się nowych rzeczy. Człowiek ciekawy świata uczy się każdego dnia. Ulepszaj swoje umiejętności w domu i pracy, odkryj nowe talenty, ucz się gotowania, pływania, tańca. Zastanów się nad swoimi zainteresowaniami i nie bój się ich zgłębiać.

Odkryj nowe rozwiązania. Jeśli twoje dotychczasowe strategie na rozwiązanie problemu nie działają, spróbuj czegoś nowego. Wypowiedz problem na głos, przypatrz się mu z innej strony, wypisz wszystkie pomysły, które ci przyjdą do głowy i wybierz to rozwiązanie, które wydaje ci się najlepsze. Budowanie umiejętności rozwiązywania problemów, zamiast unikania ich, buduje pozytywną energię w twoim życiu.

Zrób listę rzeczy, które przynoszą ci radość. Załóż dzienniczek i opisz moment, w którym byłeś naprawdę szczęśliwy z samym sobą. Opisz ludzi, sytuacje, uczucia i miejsca, które przynoszą ci uśmiech. A teraz napisz, co powstrzymuje cię przed doświadczaniem takiej radości w obecnym momencie twojego życia. Na co musisz zwrócić uwagę, by poczuć czystą, prostą radość płynąca głęboko z twojego serca?

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.Pexels.com