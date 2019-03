Ludzkie emocje – smutek 0 25 marca 2019

Od najmłodszych lat staramy się intuicyjnie unikać smutku. Obchodzimy go jak najdalej, nie rozumiemy go i nawet nie chcemy go zrozumieć. Jako dorośli, szybko uciszamy smutek naszych dzieci, pocieszając: ”nie bądź smutny, wszystko jest w porządku, przestań płakać, uśmiechnij się”. Mimo, że w sposób niezamierzony, ale dajemy tym samym przekaz, że smutek jest czymś niepożądanym, złym, negatywnym i powinno się go unikać.

Dlaczego boimy się smutku?

Smutek jest często mylony z depresją. Jednak w przeciwieństwie do depresji, smutek jest naturalną częścią naszego życia i łączy się z naszymi przeżyciami, odrzuceniem, rozczarowaniem, bólem straty oraz momentami, które sprawiają, że doceniamy nasze życie. Depresja natomiast powstaje w wyniku niezdrowej próby przystosowania się do bolesnego wydarzenia lub trudnych warunków życiowych, kiedy jesteśmy tak bardzo owładnięci trudną sytuacją i bólem, że zwracamy się w kierunku znieczulenia naszych emocji. Możemy odczuwać wtedy uczucie wstydu, żalu, winy, nienawiści, które zamiast obrócić się w konstruktywne działanie, zabierają nam energię i witalność.

Przez wszystkie lata naszego życia jesteśmy narażeni na bolesną rzeczywistość, ból wynikający z relacji interpersonalnych, odrzucenia, rozczarowań i frustracji. Zderzamy się z bólem egzystencjalnym, chorobami, wyniszczeniem organizmu i śmiercią. Dodatkowo wielu z nas jest wciąż obezwładnionych starym bólem, wynikającym z doświadczeń wczesnego dzieciństwa oraz pamięcią dawnych krzywd, które doświadczyliśmy, gdy byliśmy zbyt młodzi, aby je zrozumieć. Dziecięce traumy mogą mieć wiele źródeł, przyczynić się do nich może na przykład sfrustrowany, niedbający, czy pijący rodzic. Nosimy ten smutek w sobie przez całe lata. Ale smutek, z drugiej strony, może być oczyszczający. Jako żywe uczucie, emocja – przypomina nam o tym, co jest dla nas ważne, co nadaje naszemu życiu znaczenia, bo smutek zmusza nas do wgłębienia się w nas samych. Możemy dzięki niemu odkryć prawdę i z tą wiedzą iść w kierunku zmian.

Unikanie smutku

Ponieważ boimy się, w różnym stopniu, przeżywać smutek, już w dzieciństwie rozwijamy psychologiczną obronę przed tym uczuciem. Często ta obrona, by znieczulić smutek, objawia się ranieniem innych ludzi wokół nas. Na przykład, by unikać smutku, boimy się zbliżyć do innej osoby w podświadomej obawie, by nas nie zraniła, reagujemy złością lub odcinaniem życzliwych ludzi, sabotujemy nasze życie, by nie osiągnąć ważnych celów i sukcesu. Częstym mechanizmem znieczulania smutku jest uzależnienie od alkoholu i innych substancji, które stępiają nasz ból. Niektórzy angażują się nadmiernie w pracę i inne czynności, by nie czuć niewygodnych emocji i tym samym odciąć się od bliskich im ludzi. Ale te wszystkie zachowania ranią nas jeszcze bardziej. Odcinają nas od naszego życia.

Przeżywanie smutku

Problem tkwi w tym, że powyższe mechanizmy obrony przez smutkiem, włączając w to jeszcze leki antydepresyjne, nie pomogą nam selektywnie odciąć smutku bez równoczesnego odcięcia radości. Kiedy dusimy w sobie “negatywne” emocje, tracimy też kontakt z adaptacyjnymi emocjami, takimi jak miłość, pasja, ciepło, pragnienie. Bez tych emocji nasze życie jest martwe. Jak powiedział Antoine de Saint-Exupery, autor popularnej książki “Mały książę”: “smutek jest jedną z wibracji, która udowadnia nam, że żyjemy”. Kiedy unikamy naszych emocji, tracimy kontakt ze sobą, nie jesteśmy autentyczni. Emocje dodają wartości naszemu życiu, motywują nas, sprawiają, że dbamy bardziej, kochamy bardziej, dojrzewamy szybciej. Po prostu żyjemy pełniej, nawet jeśli mamy w sobie smutek, bo smutek dodaje znaczenia naszym doświadczeniom. Więc zaakceptujmy wszystkie emocje, włączając w to smutek, i nie bójmy się własnej autentyczności.

fot.darksouls1/Pixabay.com