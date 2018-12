Jak radośnie przeżyć święta

Marzena co roku w okresie świąt zamartwia się. Zawsze nachodzą ją wspomnienia – zarówno te dobre, jak i złe. Pamięta uczucie ciągłego napięcia przed świętami. Jako dziecko bała się momentu, kiedy wybuchnie awantura. To było nieuniknione. Ojciec zwykle wybuchał właśnie w wigilijny wieczór. Nie wytrzymywał napięcia. Jeśli już udało się ominąć kryzys przed kolacją, to było jeszcze oczekiwanie, co dalej przyniesie wieczór – zbyt wiele wypitego alkoholu czy jednostronnej, obraźliwej i nie tolerującej odmiennych poglądów dyskusji politycznej. Wiele rodzin stara się unikać konfliktu, bo przecież to nie po bożemu nie odzywać się do siebie w czasie świąt. Niektórzy nakładają na siebie maski uprzejmości i wzajemnej życzliwości. Inni ustępują tym, wokół których trzeba chodzić na palcach, by nie poruszyć naciągniętej struny. Wszyscy zakopują topór wojenny.

Świąteczny stres

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się ze szczęściem rodzinnym, spełnieniem, zapachem świątecznego jedzenia, świeżo upieczonego ciasta, choinką i ekscytującym oczekiwaniem na ten wieczór, kiedy wszyscy spotykamy się przy jednym stole. Staramy się być lepsi, zapomnieć dawne konflikty i urazy, udawać, że nie mamy żalu. Jednak, mimo pozornego spokoju, wiele osób odczuwa dyskomfort, rozdrażnienie, poirytowanie czy przygnębienie. Jeśli i ty do nich należysz oto kilka sposobów, zalecanych przez psychologów pozytywnych na zredukowanie stresu i przywrócenie świętom ich niewątpliwie magicznego uroku.

Odpuść przeszłość i skoncentruj się na teraźniejszości

Wielu z nas prześladują duchy przeszłości. Przypominamy sobie, że mama w czasie większości zgromadzeń rodzinnych była zbyt krytyczna dla nas, że ojciec wygłaszał swoje radykalne poglądy polityczne, więc teraz na pewno też tak będzie. To buduje niepokój. Przygotowujemy się na odczuwanie dyskomfortu i zapeszamy świąteczną atmosferę. A może przypominają się nam krzywdy wyrządzone przez bliskich? Odpuszczenie przeszłych krzywd wydaje się bardzo trudne, to tak jakby nie odczuwanie złości i frustracji było zaakceptowaniem naszych krzywd. Wybaczyć nie oznacza zapomnieć. Przeciwnie, niczego nie zapominamy. Wszelkie zdarzenia z naszego życia, także doznane krzywdy, są cennym życiowym doświadczeniem. Dzięki tym zdarzeniom ukształtowała się nasza osobowość, jesteśmy sobą. Nie warto zapominać lekcji, jakich udziela nam życie. Także doznane krzywdy uczą nas czegoś o świecie, o innych ludziach, o nas samych. Uczą, jakich sytuacji i jakich ludzi lepiej unikać, na co należy uważać, żeby uchronić się przed ponowną krzywdą. Chodzi tylko o to, by pamięć o doznanej krzywdzie przestała nas boleć. Gdy nęka cię frustracja związana z przeszłością, to w czasie świąt zachowuj się jakbyś gościł tam po raz pierwszy – bądź ciepły, ciekawy, otwarty i dostrzegaj dobre cechy i uczynki członków twojej rodziny.

Skoncentruj się na pozytywach

Zamiast krytykować niedopieczony pasztet czy zbyt słony barszcz, skup się na tym, co pozytywne. Doceń piękne świąteczne dekoracje, blask choinki, drobne gesty życzliwości. Psycholodzy pozytywni twierdzą, że praktykowanie szukania pozytywów wzmacnia twój umysł i ma wielki wpływ na walkę z depresją. Szukaj pozytywów w każdym momencie spędzonym z rodziną przy świątecznym stole.

Praktykuj wdzięczność

Wdzięczność jest jednym z największych sekretów na drodze do pełnego szczęścia. W czasie Święta Dziękczynienia skupiamy uwagę na rzeczach, za które jesteśmy wdzięczni. Dlaczego nie przedłużyć tego na wszystkie spotkania rodzinne? Niech każdy członek rodziny powie o jednej rzeczy, za którą jest wdzięczny, może stanie się to tradycyjną częścią rodzinnego spotkania świątecznego. Ta efektywna metoda pomaga w walce z obniżeniem stresu i wzmocnieniem subiektywnego poczucia dobrostanu psychologicznego.

Utrzymuj swoją zwykłą rutynę

Nie pozwól, by święta odwróciły do góry nogami twoje zwyczaje. Jeśli jesteś rannym ptaszkiem, podtrzymuj to, nawet jeśli jesteś otoczony w czasie świąt przez samych nocnych marków. Możesz zawsze iść do łóżka o swojej porze i wstać o takiej porze, co zawsze. Jeśli ćwiczysz, to rób to nadal, by utrzymać swoją równowagę.

Podaruj doświadczenia, nie prezenty

Psycholodzy twierdzą że dawanie prezentów nie uczyni cię tak zadowolonym i spełnionym, jak dzielenie się doświadczeniami. Zamiast kolejnej piżamy podaruj swojemu tacie bilety do teatru, czy kartę do restauracji. Zabranie całej rodziny na kulig też jest doskonałym pomysłem, skoro tak naprawdę ludzkie szczęście jest zasilane przez spełnioną potrzebę połączenia z innymi ludźmi.

Ponad wszystko, poczuj ciepło swojej rodziny i pozwól sobie na radość z momentu wspólnie spędzonego przy świątecznym stole. Nie patrz w przeszłość, bo to może przynieść złe wspomnienia, nie patrz w przyszłość, bo ona niekiedy niesie niepokój. Pozostań w teraźniejszości, w momencie świątecznej magii i bliskości. Wesołych i spokojnych świąt!

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

