Jak budować wewnętrzny spokój

Zdrowie psychiczne i spokój wewnętrzny idą w parze. Ludzie silni psychicznie niosą ze sobą pewność, że pokonają przeciwności losu. To ludzie, którzy czerpią z własnych doświadczeń i uczą się z nich, by stale się rozwijać. Patrzą w przyszłość z optymizmem, biorą odpowiedzialność za własne błędy i nie czują się ofiarami przeszłości czy złej passy. Nie twierdzę, że nie czują bólu lub głębokiego smutku – odczuwają emocje tak samo, jak my wszyscy – ale nie marnują energii na życzenia typu “och, gdyby tylko…”. I nigdy nie próbują zmieniać innych ludzi, bo wiedzą że to nie ma sensu. Zmienić można tylko siebie, zaczynając od własnych myśli, odczuć i zachowań.

Oto kilka wskazówek, jak pielęgnować zdrowie psychiczne i budować spokój wewnętrzny:

Nie otaczaj się toksycznymi ludźmi. Faktem jest, że ludzie, jakimi się otaczasz, mają wpływ na to, co myślisz, czujesz i jak się zachowujesz. Gdy przebywasz z ludźmi, którzy kłamią, plotkują, oszukują czy tyranizują innych, nie możesz czuć wewnętrznego spokoju. Nie marnuj swojej energii próbując zmienić toksycznych ludzi. Jedyne co możesz zrobić, to ustalić zdrowe granice i trzymać uczucia na wodzy. Jeśli musisz skonfrontować toksyczną osobę, zrób to racjonalnie. Najpierw zidentyfikuj swoje uczucia i nie pozwól, by gniew i frustracja wprowadziły chaos w waszą relację. Nie pozwól, by ta osoba cię zdominowała i przytłoczyła swoim negatywizmem.

Nie obwiniaj się. Branie na siebie stuprocentowej winy za wszystko – czy jest to zerwanie, odejście ukochanej osoby, czy wypadek samochodowy – nie jest racjonalne. I ma wpływ na to, jak postrzegasz siebie i świat wokół. Nie zawsze możesz zapobiec nieszczęściom. Ludzie silni psychicznie biorą odpowiedzialność za swoje wybory, ale wiedzą, że są rzeczy poza ich kontrolą, że nie mają wpływu na pogodę, ekonomię czy wybory innych ludzi.

Nie goń za szczęściem. Jeśli jesteś w stanie włożyć wysiłek w systematyczne osiąganie celów, zamiast gonić za natychmiastową gratyfikacją potrzeb, to masz szansę na zbudowanie spokoju wewnętrznego. Nie porównuj się do innych. Każdy ma coś do zaoferowania, a porównywanie się do innych tylko zabija pozytywną energię i ogranicza twoje możliwości. Gdy zazdrość i uraza biorą górę, nie zaznasz spokoju. Nie trać czasu na zamartwianie się, czy jesteś wystarczająco dobry. Zamiast tego przerzuć swoją energię na docenianie swoich zalet i mocnych stron. Ciesz się sukcesami innych – wszyscy wychodzą na tym na dobre.

Wyjdź poza strefę komfortu. Ludziom wydaje się, że pozostanie w strefie komfortu jest dobre dla samopoczucia. Nic bardziej mylnego. Unikanie sytuacji, w których nie czujesz się komfortowo obraca się przeciwko tobie. Gdy nie idziesz do przodu ze swoimi dążeniami i marzeniami, rozwijasz w sobie coraz większy lęk. Testowanie limitów, stawianie czoła lękom i niepokojom oraz pozwolenie sobie na doświadczenie dyskomfortu – to klucze do lepszego życia.

Walcz z mentalnością ofiary. Postrzeganie innych w negatywnym świetle i myślenie, że cały świat jest przeciwko tobie nie pozwoli ci na spokój wewnętrzny. Winienie innych za twoje problemy powoduje, że nigdy nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje życie. Ludzie silni psychicznie rozumieją swoje wybory. Skupiają się na rzeczach, które mogą kontrolować, zamiast użalać się nad sobą. Myślenie o samych problemach powoduje stres i wybuch negatywnych emocji, co obniża energię potrzebną do walki z nimi. Gdy skupiasz się na pokonaniu trudności i okolicznościach, które musisz przejść, marnujesz energię potrzebną do rozwiązania problemu. Ludzie silni psychicznie popełniają błędy, jak każdy z nas, z tą różnicą, że potrafią się na nich uczyć.

Nie staraj się imponować innym. Jeśli ponad wszystko chcesz być lubiany przez wszystkich, a twoje samopoczucie zależy od ludzkiej admiracji, marnujesz czas i energię na zamartwianie się, czy twoje czyny będą zaakceptowane przez innych. Ludzie silni psychicznie czują się komfortowo we własnej skórze i żyją tak, jak dyktują im ich wartości. Ilość pieniędzy w banku, wielki dom, drogi samochód czy markowe ubrania nie dadzą ci spokoju wewnętrznego. Jeśli oczekujesz, że wartości materialne zaspokoją twoje potrzeby – będziesz rozczarowany. Owszem, możesz cieszyć się z ładnych i luksusowych rzeczy, ale to doświadczenia dają prawdziwą radość i spełnienie.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

