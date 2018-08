Gdy śpisz za długo

Sen jest zdrowy i niezbędny do naszego funkcjonowania, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Po nieprzespanej nocy trudno jest skupić się na codziennych zadaniach, łatwiej o wypadek przy pracy, stłuczkę na drodze, zmniejszona jest odporność organizmu. Po nieprzespanych wielu nocach wrasta ryzyko zachorowań na depresję, chorobę wieńcową, cukrzycę, i impotencję. Odpowiednia ilość snu odgrywa krytyczną rolę w procesach poznawczych, ułatwia podejmowanie logicznych decyzji, wspiera zdrowy rozsadek i prawidłowy osąd.

Co się dzieje, gdy śpisz zbyt długo

Naukowcy, którzy zajmują się somnologią, czyli fizjologią snu, badając zachowania związane ze snem, następstwami braku snu i wpływ zaburzeń snu na zdrowie, wydajność, bezpieczeństwo i jakość życia mówią, że ci, którzy nadużywają snu i śpią więcej, czyli 9-11 godzin dziennie, skracają sobie życie znacznie szybciej niż ci, którzy śpią 7-8 godzin dziennie. Tym, którzy zastanawiają się, czy oni lub ich bliski śpi zbyt długo, odpowiadam – nadmierna senność i długie spanie może oznaczać pewne niepokojące objawy.

Kto za długo śpi?

Jeśli nie prześpisz nocy, masz tendencję do przesypiania większej ilości godzin następnego dnia, by nadrobić stracony sen. Gdy dopada cię grypa, śpisz zazwyczaj przez “cały dzień”, by wzmocnić organizm i odbudować siły. Choroba zwykle wzmaga potrzebę snu. Osoby z niewydolnością serca śpią zbyt długo. Podobnie ogromna grupa ludzi otyłych. Osoby, którym przepisywane są leki na obniżenie wysokiego ciśnienia i leki uspokajające, śpią dłużej. Pacjenci zdiagnozowani z syndromem chronicznego bólu, reumatyzmem czy toczniem, zwykle śpią i śpią. Oczywiście zbyt dużo snu to jeden z symptomów depresji, szczególnie wśród młodych ludzi. Starsi skarżą się na trudności ze spaniem. Osoby z chorobą maniakalno-depresyjną, mogą spać dwie godziny jednego dnia, a następnego – 14. Zwykły stres dnia codziennego powoduje, że czasem śpimy zbyt długo, by się zregenerować i zdystansować od problemu.

Dlaczego sen jest ważny?

Sen jest jak powietrze i pożywienie. Potrzebujesz go do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Potrzebujesz snu, by odbudować siłę witalną i energię. Pablo Picasso i jemu podobni funkcjonalni, kreatywni i niezniszczalni hypomaniacy mogą doskonale funkcjonować śpiąc trzy do czterech godzin na dobę. Ale normą jest siedem do ośmiu godzin dla przeciętnej osoby dorosłej, kilka godzin więcej dla nastolatków i dzieci. Musisz pamiętać, że mimo, że ty śpisz dobrze w nocy, twoje nastoletnie dziecko być może nie dosypia, bo ogromna cześć młodzieży nie ma zapewnionej odpowiedniej ilości snu ze względu na nieustające odgłosy smartfonów i potrzebę bieżącej kontroli wszystkiego w mediach społecznościowych.

Jak ochronić się przed zbyt długim snem

1. Pamiętaj o właściwej liczbie godzin snu – 7-8 godzin, ale nie więcej.

2. Nie śpij zbyt długo w weekendy, kiedy nie masz tak rygorystycznego planu dnia. Zbyt długie spanie powoduje zaburzenie twojego cyklu snu.

3. Nie zasłaniaj okien. Światło poranka to doskonały sposób na obudzenie się o normalnej porze.

4. Unikaj zbyt długich drzemek, szczególnie po godzinie 4 po południu. To samo dotyczy konsumpcji kofeiny i wystawienia się na źródła niebieskiego światła przed snem.

Zbyt długie spanie to symptom, że coś z organizmem nie jest w porządku. Samo długie spanie nie zabije, ale może przyczynić się do rozwoju chorób i schorzeń, które przyspieszają śmierć. Pamiętaj, że sen to ważny czynnik warunkujący twoje zdrowie, wygląd, samopoczucie i wydajność. Warto zatem zadbać o odpowiednią długość snu.

fot.Pixabay.com