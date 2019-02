Gdy miłość wzbudza lęk 0 4 lutego 2019

Marek w wieku 45 lat może poszczycić się tylko kilkoma krótkotrwałymi związkami. We wszystkich przypadkach nie przeszedł próby zaangażowania i narastającej bliskości. Mimo że zakochał się po uszy w swojej przyjaciółce z dawnych czasów, to nie był w stanie podjąć najważniejszej decyzji – czy zostać z nią na resztę życia? Dopiero kiedy ją stracił zauważył, że zaprzepaścił szansę swojego życia. Pozostała wielka pustka i beznadzieja.

Lęk przed zaangażowaniem

Fobia bliskości, czy też lęk przed zaangażowaniem, to głęboka obawa przed jakimkolwiek zobowiązaniem wobec drugiej osoby. Nie musi to być nawet relacja romantyczna. Osoby z tego rodzaju deficytem unikają zobowiązań w różnych dziedzinach. Może to być zobowiązanie do długoterminowych projektów w miejscu pracy, na czym cierpi cały zespół i indywidualna efektywność pracownika, lub w szkole, gdy osoba unika długoterminowych zobowiązań akademickich lub decyduje się na studia, bo zajmą one zbyt dużo czasu. W przypadku relacji miłosnych, ludzie z fobią bliskości, jak wszyscy dookoła, tęsknią za miłością, bliskością i połączeniem z drugą osobą, ale bliskość ich przerasta. Mogą być całkowicie oddani rodzinie, rodzicom, dzieciom, ale gdy emocje wobec drugiej osoby rosną, czują się niestabilni i zbyt wystraszeni by brnąć dalej w związek. Mimo że z jednej strony głęboko pragną bliskości, to jednak zobowiązanie ich przeraża. Podjęcie decyzji w sprawie zalegalizowania lub ujawnienia związku staje się zbyt trudne, mimo że w innych sferach życia nie mają problemów z decyzyjnością. Zakochanie się w osobie cierpiącej na fobię bliskości może stać się koszmarem. Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, że jesteś z kimś, kto ma problem z zaangażowaniem

Oto kilka symptomów:

1. Ich poprzednie związki są krótkotrwale i bez zobowiązań. Jeśli twój ukochany, mimo już nie tak młodego wieku, nie może się poszczycić długotrwałym związkiem, a tylko serią krótkotrwałych związków bez zobowiązań, to istnieje prawdopodobieństwo, że i teraz nie będzie w stanie stworzyć trwałej relacji. Uważaj również na inny scenariusz – jeśli twój partner był w długotrwałym związku, ale nie chciał zalegalizować go przez lata, to też wygląda na to, że ma problem.

2. Nie potrafią się określić co do dat ani zaplanować randek. Planowanie przyszłości nasila fobię bliskości. Taka osoba woli spontaniczne życie z dnia na dzień.

3. Nie potrafią zobowiązać się, że będą obecni na ważnej dla ciebie uroczystości. Tak jak planowanie randek, tak i zobowiązanie się do przyjścia na ważną uroczystość jest dla nich zbyt trudne. Mogą powiedzieć, że być może przyjdą, ale wolą nie obiecywać, że na pewno.

4. Używają wielu modyfikatorów w rozmowie. Jeśli będziesz uważnie ich słuchać, lubią słowa takie jak ”prawdopodobnie”, “może”, “być może”, “prawdopodobnie nie”. Jeśli zapytasz, o której wrócą do domu, odpowiedzą “prawdopodobnie około piątej” zamiast “będę w domu o piątej”.

5. Są seksualnie aktywni, wręcz kuszący. Osoby z fobią bliskości mają taką samą potrzebę intymności, jak każdy inny. Z tym tylko, że ich potrzeba nie jest spełniona, bo nie pozwolą sobie być zbyt blisko. Żeby to skompensować, stają się jeszcze bardziej aktywni seksualnie.

6. Większość ich związków nie jest zdefiniowanych. Jeśli jesteś w takim związku, miałaś prawdopodobnie wiele rozmów na temat kierunku, w jakim wasz związek idzie. Mimo tych rozmów, dalej zastanawiasz się, co to za związek i kim dla niego naprawdę jesteś.

7. Nie mówią „kocham”. Jednym z lęków osób z fobią bliskości jest posiadanie uczuć. Nie starają się wobec tego mówić o swoich uczuciach, nawet jeśli kochają.

8. Nie używają słowa “moja narzeczona”, “mój chłopak”. Takie etykietki w jakiś sposób zobowiązują, a tego boją się najbardziej. Będą prawdopodobnie unikać rozmów na temat statusu związku, by nie nazywać cię w żaden sposób zbyt zobowiązująco.

9. Nie mają zbyt wielu bliskich przyjaciół. Mogą znać wiele osób, mogą nawet nazywać ich przyjaciółmi, ale nie są z nimi zbyt blisko. Prawdopodobnie nie ma osoby w ich życiu, która by wiedziała o nich wszystko.

10. Są nieprzewidywalni. Nigdy nie wiesz, jak się zachowają lub w jakim nastroju będą. Jednego dnia mogą emanować ciepłem, drugiego dnia mogą unikać jakiegokolwiek kontaktu z tobą. Ich zachowanie nigdy nie przestaje cię zaskakiwać.

Jak leczymy lęk przed zaangażowaniem?

Osoby, które pojawiają się w gabinetach terapeutów zazwyczaj nie narzekają na fobię bliskości. Borykają się z depresją, nerwicami i samotnością. To podczas terapii ujawnia się ukryta przyczyna tych schorzeń. I wówczas jest czas na rozpoznanie i zrozumienie przyczyn ich kłopotów. Przyczyną powstania fobii może być doświadczenie poprzednich niezdrowych związków lub traumatycznych rozstań, doświadczenia z dzieciństwa, brak poczucia bezpieczeństwa czy niska samoocena. Terapia może pomóc zrozumieć lęk przed zaangażowaniem, określić indywidualne potrzeby i pragnienia, usprawnić umiejętności komunikacji i przezwyciężyć bariery w przechodzeniu na coraz bardziej zaangażowane etapy związku. W przypadku terapii małżeńskiej pomaga się parom zdecydować co do kierunku ich związku.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

fot.gaxran/Pixabay.com