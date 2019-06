Dyplom ukończenia szkoły…. i co dalej? 0 10 czerwca 2019

Widzisz swoją córkę lub syna, jak z dyplomem w ręku schodzi z podium uniwersyteckiego audytorium. Już za chwilę przebrzmią wspaniałe przemowy graduacyjne, pełne pozytywnej energii, zapału i wiary, że można poruszyć świat. Twoje dziecko wróci do domu i zacznie długi proces szukania pierwszej, wymarzonej pracy. Nie wszystkim młodym ludziom będzie jednak dane znaleźć taką pracę, która spełnia ich oczekiwania. Pierwsza, idealna praca, która ma być wielkim krokiem w osiągnięciu spełnienia zawodowego – prawie nigdy nie istnieje. A tysiące młodych ludzi wchodzi z ogromnym niepokojem i obawami w dorosłe życie, skupiając się niepotrzebnie na wyidealizowanym obrazie swojej przyszłej profesji. Zadaniem młodego profesjonalisty nie jest znalezienie perfekcyjnej pierwszej pracy a wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie oferuje nieidealny, pierwszy pracodawca.

Jak osiągnąć sukces zawodowy przyjmując pierwszą ofertę pracy?

Ulepszaj swoje umiejętności. Nawet jeśli nie jesteś zachwycony swoją pierwszą pracą, to może ona być dobrym miejscem na uczenie się i rozwijanie twoich umiejętności zawodowych. Bądź uważnym obserwatorem wszystkiego, co się dzieje wokół. Eksperymentuj, wychodź poza sferę swojego komfortu. Naucz się pytać, twój szef na pewno będzie chciał ci wyjaśnić zawiłości zawodu. Bierz czynny udział w zebraniach pracowników. Przyjmuj rady przełożonych. Bądź zorganizowany. Naucz się autorefleksji. Jakie obowiązki zawodowe sprawiają ci przyjemność, co sprawia, że nie masz entuzjazmu wykonując inne zadania? Pierwsza praca to doskonała okazja do poznania w praktyce tego, o czym uczyłeś się w szkole. Zamiast myśleć, że twoja kariera zależy od tego, jaka będzie twoja pierwsza praca, pomyśl, że to miejsce, które pozwoli ci na rozwój i nakreślenie dalszych planów zawodowych.

Buduj swoją markę. Twoja marka to wrażenie, jakie kreujesz. Twoja reputacja. Możesz budować ją od pierwszego dnia pracy, nawet bez większego doświadczenia zawodowego i nawet w pracy, która daleko odbiega od twojego ideału. Jeśli zauważysz, że nikt nie kwapi się do wykonania dodatkowego zadania, możesz podnieść rękę i podjąć wyzwanie. Zaczniesz tak budować swoją reputację solidnego i ciężko pracującego członka zespołu. Możesz nawet zgłosić się na ochotnika, by na następnym spotkaniu przedstawić wyniki pracy zespołu. To pomoże ci wejść w światła reflektorów i zostać zauważonym. Jeśli tylko chcesz włożyć wysiłek w budowanie reputacji, możesz zrobić to bardzo łatwo, bo nie potrzebujesz do tego zaawansowanego dyplomu i lat doświadczenia zawodowego. Dobra reputacja pomoże ci znaleźć wymarzoną pracę.

Buduj sieć kontaktów zawodowych. Poznawaj ludzi w twojej branży, wymieniaj się wizytówkami, pokazuj się na spotkaniach branżowych. Spotykanie ludzi i utrzymywanie kontaktów czysto zawodowych może zabrzmieć nieautentycznie, ale to bardzo ważne. Kontakty pomogą ci również poznać lepiej branżę i zorientować się, jakie masz możliwości na rynku pracy. Ktoś może wspomnieć w rozmowie o czymś nowym, co wzbudzi twoje zainteresowanie i to może rozszerzyć twoje horyzonty i popchnąć cię do sięgnięcia po nowe cele. Nawet jeśli twoja pierwsza praca nie jest wymarzoną, to załóż sobie konto na LinkedIn, opisz tam swoje zainteresowania, doświadczenia i mocne strony. To jak twoje publiczne resume – ludzie, którzy chcą dowiedzieć się o tobie więcej, znajdą cię właśnie tam.

Ucz się na błędach. Młodzi pracownicy chcą udowodnić, że wybór ich pracodawcy był najlepszy. To często powoduje, że wchodzą do nowej organizacji z nastawieniem na wydajność, a nie naukę. Widzą innych pracowników jako osoby oceniające, a nie jako współpracowników i unikają ryzyka, by za wszelka cenę uniknąć porażki. Mogą również odczuwać potrzebę ciągłej pracy, nawet podczas lanczu i po godzinach, co zabiera im okazję do nawiązania bliższych stosunków z innymi pracownikami. Trzeba zrozumieć, że współpracownicy nie oczekują od ciebie idealnej wydajności w pracy, a twój sukces zależy od twojej umiejętności szybkiego uczenia się od innych.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

