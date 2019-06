“Każdy może być ojcem, ale tylko prawdziwy mężczyzna będzie dobrym ojcem”

Dobry ojciec jest niezwykle istotny w życiu dziecka. Jest źródłem siły, wsparcia i dyscypliny. Jego niekończący się wysiłek jest czasem niedoceniany i minimalizowany a często zdominowany przez etos matki i jej wpływu na dziecko. Ojciec i jego obecność w życiu dziecka jest równie ważna. Badania mówią, że dzieci, które wyrosły w dobrej relacji z ojcem zaangażowanym w pełni w ich wychowanie mają większe szanse na sukces w życiu, wyżej płatne stanowiska i nawiązanie stabilnych, opartych na miłości i szacunku relacji partnerskich. Dzieci dobrych ojców znacznie rzadziej ponoszą ryzyko angażowania się w przedwczesny seks, kryminalne zachowania czy rzucenie szkoły.

Dobry ojciec kocha swoje dzieci miłością, która pozwala im przeżyć konsekwencje ich własnych działań. Będzie dezaprobował błędy i złe uczynki ale bez użycia raniących słów czy przemocy. Nie będzie nagradzał dzieci za coś, co jest ich obowiązkiem, czyli pomoc w domu lub nauka. Jeśli dziecko zdecyduje się zrezygnować ze szkoły, dobry ojciec będzie wymagał, by teraz zapracowało na utrzymanie siebie, skoro nie chce już dłużej inwestować w swoją przyszłość. Dobry ojciec zdaje sobie sprawę, że dzieci popełniają błędy, że jest to część dorastania i uczenia się życia. Zrozumie drobne wybryki – stłuczki samochodowe, nierozsądne wydawanie pieniędzy czy upicie się po raz pierwszy, ale ciągła i ustawiczna nieodpowiedzialność nie będzie tolerowana.

Cechy dobrego ojca

Dobry ojciec uczy dzieci doceniać rzeczy. Nie pozwala, by uważały, że wszystko się im należy. Od posiłków na stole do edukacji, dobry ojciec nauczy dzieci doceniania wartości wszystkiego co posiadają. Poprosi, by dziecko podjęło sezonową pracę, by pomóc spłacać swój pierwszy samochód. Nie pozwoli traktować się jak bankomat.

Dobry ojciec jest otwarty. Rozumie, że czasy się zmieniają i nie stara się wychowywać dzieci według standardów swoich młodzieńczych lat. Innymi słowy, pozwala dzieciom być obywatelami swoich własnych czasów.

Dobry ojciec akceptuje, że dzieci nie są takie same jak on. Każdy jest inny i on wie o tym. Nie oczekuje, że dzieci będą żyć podobnie jak on, nie narzuca im wyborów. Szanuje ich opinie i wartości. Wychowuje ich na ludzi, którzy będą przystosowani do świata i szanowani.

Dobry ojciec spędza czas ze swoimi dziećmi. Wie doskonale, jak bawić się z nimi od najmłodszych lat. Kibicuje w osiągnięciach sportowych, zabiera na mecze, do kina, na ryby. Daje im swoją uwagę i słucha, co mają do powiedzenia. Zawsze ma czas, by pomóc, gdy jest taka potrzeba.

Dobry ojciec jest dobrym przykładem. Nie będzie pił czy palił, jeśli nie chce, żeby jego dzieci powielały szkodliwe nawyki. Nauczy ich rozwiązywać konfliktowe sytuacje z innymi członkami rodziny. Dobry ojciec nauczy dzieci, że szacunek i miłość to podstawa dobrego związku, traktując ich matkę jak królową. I nie będzie mieszał dzieci w swoje nieporozumienia z ich matką.

Dobry ojciec wspiera i jest lojalny. Szanuje i akceptuje, że jego syn nie jest fanem piłki nożnej, i że nie podziela jego pasji do oglądania meczy. Dobry ojciec może marzyć, by jego syn ukończył tę sam uczelnię, ale wesprze go, gdy dziecko postanowi studiować za granicą, bo taki jest jego wybór. Będzie bronił swoich dzieci publicznie a w prywatności domowego ogniska zdyscyplinuje je. Dobry ojciec stworzy poczucie bezpieczeństwa, by dziecko mogło zwrócić się do niego w każdym kryzysie.

Dobry ojciec przekazuje swoją wiedzę. Jest podstawowym źródłem wiedzy dla swoich dzieci. Jest pierwszą osobą, która nauczy ich jazdy na rowerze, golenia, bycia odważnym, uczciwym, słownym i wdzięcznym. Dobry ojciec wie, że nawet jeśli jest bardzo zmęczony, to musi poświecić czas i swoją własną wygodę, by znaleźć kilka minut na wytłumaczenie dzieciom życiowych lekcji.

Dobry ojciec ochrania rodzinę. Zrobi wszystko, by rodzina była bezpieczna i miała zapewnione potrzeby. Podejmie dodatkową pracę, by zapewnić im spokój lub kupić rower na urodziny. Tak zaszczepia w dzieciach wartość osobistego poświęcenia.

Dobry ojciec kocha swoje dzieci bezwarunkowo. To najważniejsza cecha dobrego ojca. Nawet jeśli zachowanie dzieci lub ich błędy wyprowadzą go z równowagi, to dobry ojciec nie będzie ich nigdy odrzucał lub kochał mniej.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

fot.ddimitrova/Pixabay.com