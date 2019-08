Dobry charakter

Mimo nudnej aparycji i niezbyt barwnej osobowości 19-letni Vincent został bohaterem wśród kolegów ze szkolnej ławy. Zawsze siedział z tyłu, ze spuszczoną głową, na przerwach nie jadł z nikim drugiego śniadania. Mówiono o nim “nudziarz”, nie zapraszano go na imprezy. Uczył się bardzo dobrze, lubił przebywać w bibliotece szkolnej i czytać książki. Był jakby nie z tego świata, pogrążony we własnych myślach. Ale tego dnia uratował swoich kolegów. Z niezwykłą siłą i stanowczością, zupełnie sam, w jednej sekundzie, wystąpił przeciw potencjalnemu szaleńcowi, który planował masakrę szkoły. Wykazał się wspaniałymi cechami charakteru – niezwykłą odwagą, miłością do ludzi, i bezinteresownością. Zatrzymał mordercę narażając własne życie.

Charakter vs. osobowość

Cech charakteru jak i cech osobowości używa się do określania człowieka. Gdy poznajemy kogoś nowego, to właśnie one pomagają nam zdecydować, czy będziemy kogoś darzyć sympatią czy też wręcz przeciwnie. Osobowość jest bardziej widoczna i łatwiejsza do odczytania niż charakter. Mówi się, że ktoś jest zabawny, optymistyczny, pewny siebie, nieśmiały, leniwy lub poważny. Takie cechy osobowości są widoczne już po kilku minutach, przy pierwszym spotkaniu. Czasem potrzebujemy przyjrzeć się dłużej by potwierdzić prawdziwość naszego osądu, ale zazwyczaj możemy to stwierdzić szybko. Poznanie charakteru człowieka zabiera więcej czasu. Charakter bowiem ujawnia się w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach i pozwala nam zobaczyć cechy takie, jak życzliwość, odwaga czy uczciwość.

Osobowość kształtuje się od młodego wieku i mają na nią wpływ zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i środowisko. Charakter jest oparty na wewnętrznych wierzeniach człowieka, na przykład przekonaniu, że uczciwość jest ważna lub że bycie życzliwym dla innych daje spełnienie w życiu. Charakter uwzględnia wartości według których żyjemy. Dlatego cechy charakteru nie muszą być widoczne przy pierwszym powierzchownym poznaniu człowieka.

Korzyści dobrego charakteru

Psycholodzy pozytywni nawołują do kształtowania dobrego charakteru, ponieważ to właśnie używanie pozytywnych cech charakteru w codziennej bieganinie przynosi satysfakcję, podnosi nadwątlone poczucie własnej wartości, wykształca poczucie sensu i celu w życiu. Nie mówiąc o poprawieniu relacji z ludźmi i nawiązaniu więzi z nimi. A to właśnie jest tym, czego potrzebujemy dla naszego dobrostanu psychicznego i szczęścia. Zaczynając od zmiany siebie możemy także wpłynąć na innych i naprawić kawałek świata wokół siebie.

Jak rozwijać dobry charakter?

Aby rozpocząć ten trudny proces należy zacząć od zdefiniowania wartości. Następny etap to refleksja nad tym, kim jesteś i kim chciałbyś być. Kolejny etap to ćwiczenie w sobie dobrych nawyków – napisz jakie cechy charakteru chcesz mieć i co możesz zrobić, by je rozwijać, a następnie wprowadź je w codzienne życie. Na ręku noś kolorową gumkę, by przypominała ci o praktykowaniu zmian. Otocz się ludźmi o dobrym charakterze, oni cię będą inspirować i motywować. Unikaj tych, którzy mają słaby charakter i dokonują złych wyborów. Podejmij ryzyko i małymi kroczkami podążaj ku osiągnięciu jak najlepszego charakteru.

Oto kilka dobrych cech charakteru które możesz budować:

Prawość. Prawość oznacza silne moralne zasady i wartości. Potrzeba odwagi, by wprowadzić je w życie. Człowiek prawy będzie się trzymał swoich zasad bez względu na opinie innych.

Uczciwość. To więcej niż mówienie prawdy. To życie prawdą. To bycie osobą godną zaufania dla każdego. Uczciwość wymaga szczerości wobec samego siebie i autentyczności.

Lojalność. Lojalność to wierność i oddanie dla twoich bliskich, przyjaciół i wszystkich tych, którzy ci ufają. Lojalność może przenieść się na twoją pracę, organizacje do których należysz, społeczeństwo i kraj.

Szacunek. Traktowanie siebie i innych z kurtuazją, życzliwością, godnością, szacunkiem i grzecznością. Wyrażając szacunek doceniasz wartość drugiego człowieka i akceptujesz jego słabe strony. Bo te posiadamy wszyscy.

Odpowiedzialność. Akceptowanie osobistych, międzyludzkich, profesjonalnych i społecznych zobowiązań nawet wówczas, gdy są trudne lub niewygodne. Dotrzymywanie zobowiązań i akceptacja odpowiedzialności za swoje wybory i zachowania.

Pokora. Gdy masz wyważoną i raczej skromną opinię o swojej ważności. Jeśli nie widzisz siebie jako zbyt dobrego, bogatego i mądrego. Gdy masz sposób myślenia oparty na otwartości i przyswajaniu nowych rzeczy. Gdy wolisz wyrażać wdzięczność za to co masz i nie oczekujesz, że należy ci się więcej.

Odwaga. Bez względu na strach, niebezpieczeństwo czy ból masz mentalną siłę, by dotrzymać zobowiązania, wypełnić plan czy podjąć decyzję, która jest właściwa i najlepsza w danym momencie.

Życzliwość. To postawa życzliwa, taktowna i uczynna dla innych. Jest motywowana pozytywnym usposobieniem i pragnieniem bycia ciepłym i przyjemnym w relacjach z ludźmi.

Kochanie. Umiejętność kochania i bycia kochanym, czyli pokazywania innym przez słowa i uczynki, jak głęboko ich kochasz. Oznacza to również otwieranie się na drugą osobę.

Optymizm. To poczucie nadziei i pewności na przyszłość. To pozytywny sposób myślenia, który pomaga interpretować wydarzenia, sytuacje i ludzi w obiecującym świetle.

Samodyscyplina. Gdy jesteś w stanie dzięki dobrym nawykom i sile woli przełamać swoje pragnienia i uczucia, by podążyć jak najlepszą drogą i spełnić swoje zamierzenia oraz osiągnąć zamierzony cel.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.rawpixel.com